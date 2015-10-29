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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.23 È­ 14:58
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½ÂÀÎ 2019.07.23  
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N»ç ‘¶óÀÌ¿ÂÅ·’ ±×·ìÀÇ ÈÄ¿øÀÚÀÎ SBA¿À¼¼¿õ ´ëÇ¥´Â ÀÌ¿Í °°Àº ¶óÀÌ¿ÂÅ· ±×·ìÀÇ °¡Ä¡°üÀ» È£ÆòÇÏ¸ç “¹Ð·¹´Ï¾ó ¼¼´ë N»ç 3.0À» ¼±µµÇÏ´Â ±×·ìÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ¹ø ¹ö½ºÅ· ÄÜ¼­Æ®ÀÇ Æ¯º° Ãâ¿¬ÀÚÀÎ °¡¼ö ±èº¸°æÀº “È¥ÀÚ¶ó°í »ý°¢¸»±â”, “ÇÏ·çÇÏ·ç” µî ´Ù¼öÀÇ OSTÈ÷Æ®°îÀ» °®°í ÀÖ´Â À¯¸í °¡¼öÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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