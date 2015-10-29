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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.24 ¼ö 23:59
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½ÂÀÎ 2019.07.24  21:12:59
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¡ã ¿ï»ê³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷À» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ½Ã¹Î Åä·ÐÈ¸°¡ 24ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ¿­·È´Ù. ±èµ¿¼ö±âÀÚ dskim@ksilbo.co.kr
¿ï»ê½ÃÀÇ ¼÷¿ø»ç¾÷ÀÎ ¿ï»ê³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­ »ç¾÷ÀÇ ¡®Àç°ÇÃà¡¯°ú ¡®ÀÌÀü¡¯ ÃßÁø¹æÇâÀ» µÎ°í °¢°è°¢ÃþÀÇ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÌ ¸ð¿© ¿­¶í Åä·ÐÀ» ÆîÃÆ´Ù. Àç°ÇÃàÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ÃøÀº ÇöÀç ¿ï»ê½ÃÀÇ ÀÎ±¸°¨¼Ò °æÇâ°ú °æÁ¦»óÈ² µîÀ» ÀÌÀ¯·Î, ÀÌÀü ÁÖÀåÆÄ´Â »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒºñÀÚÀÇ ÁøÀÔ¿©°Ç°ú °Ç°­ÇÑ ¸Ô°Å¸® È®º¸¸¦ ³»¼¼¿ì¸ç ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â 24ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» º»°ü ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ¿ï»ê³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ ½Ã¹Î Åä·ÐÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù. ÀÌ¹ø Åä·ÐÈ¸´Â ÇöÀç Å¸´ç¼º Á¶»ç¿ë¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷ÀÇ °øÁ¤¼º°ú Åõ¸í¼º È®º¸¸¦ À§ÇÑ ½Ã¹Î, Àü¹®°¡ µîÀÇ ÀÇ°ß¼ö·ÅÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. Çà»ç´Â ÁÖÁ¦¹ßÇ¥¿Í ÆÐ³ÎÅä·Ð, ÁúÀÇÀÀ´ä ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.

ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥¿¡¼­´Â Çö´ëÈ­ »ç¾÷ ¿ë¿ª»çÀÎ ³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿øÀÇ Ã¥ÀÓ¿¬±¸¿ø ÃÖº´¿Á ¹Ú»ç°¡ ¿ï»ê³ó¼ö»ê¹° µµ¸Å½ÃÀå Çö´ëÈ­»ç¾÷ ÃßÁø ÇÊ¿ä¼º°ú ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î ´Ü±¹´ë ±èÈ£ ±³¼ö°¡ ÁÂÀåÀ¸·Î ³ª¼± °¡¿îµ¥ ÃÖº´¿Á ÇÑ±¹³óÃÌ°æÁ¦¿¬±¸¿ø Ã¥ÀÓ¿¬±¸¿ø, ÇÏ¼®°Ç ÇÑ¼­¾Æ±×¸®ÄÚ ´ëÇ¥, °í±Ô¼® ¼­¿ï°¡¶ô½ÃÀå µ¿È­Ã»°ú ´ëÇ¥, ÀÌ¼öµ¿ Àü ÇÑ±¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ¿ï»êÄ·ÆÛ½º ±³¼ö, ÃÖÃ¶±Ù (»ç)ÇÑ³ó¿¬¿ï»ê±¤¿ª½Ã¿¬ÇÕÈ¸ È¸Àå, È²Âù±Ô ¿ï»êÁß¾ÓÃ»°ú½ÃÀå(ÁÖ) ´ëÇ¥ µîÀÌ »õ·Ó°Ô °Ç¸³µÉ ¿ï»êµµ¸Å½ÃÀåÀÇ ±â´É°ú ½Ã¼³±Ô¸ð È°¼ºÈ­ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ Åä·ÐÀ» ÆîÃÆ´Ù.

Çö ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ºÎÁö¿¡ ¡®Àç°ÇÃà¡¯À» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â ÃøÀº ½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁö´õ¶óµµ µµ¸Å½ÃÀåÀÌ ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹°·®ÀÌ ÇÑÁ¤ÀûÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

È²Âù±Ô Áß¾ÓÃ»°ú½ÃÀå ´ëÇ¥´Â ¡°¿ë¿ª°á°ú¿¡ µû¸£¸é ÀÌÀüÀ» ÇÒ °æ¿ì Çö °Å·¡¹°·® 9¸¸tÀÇ µÎ ¹èÀÌ»ó ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ¶ó°ï ÇÏÁö¸¸, ¸ðµç µµ¸Å½ÃÀåÀÇ °Å·¡¹°·®Àº ÀÎ±¸¼ö¿¡ ºñ·ÊÇÑ´Ù. ÇöÀç ¿ï»êÀº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÎ±¸°¡ ÁÙ°í ÀÖÀ¸¸ç ÃÖ±Ù ¸î³â°£ Á¶¼±¾÷ °æ±âÄ§Ã¼·Î °Å·¡¹°·®µµ ÁÙ°íÀÖ´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¶ÇÇÑ ¿ï»êÀº Â÷·Î 30~50ºÐ °Å¸®¿¡ Æ÷Ç×, ´ë±¸, ºÎ»ê µî ´ë±Ô¸ð µµ¸Å½ÃÀåÀÌ À§Ä¡ÇØ ºÐ»ê±â´Éµµ Á¦·Î¿¡ °¡±õ´Ù. ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼­ ´ë±Ô¸ð ºÎÁö·Î ÀÌÀüÇÏ¸é È¿À²¼º¸¸ ¶³¾îÁú »ÓÀÌ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¹Ý¸é ¡®ÀÌÀüÆÄ¡¯´Â ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀåÀÌ ÇâÈÄ ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô °Ç°­ÇÑ ¸Ô°Å¸®¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇÑ ÄÁÆ®·ÑÅ¸¿ö ¿ªÇÒÀ» ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â ±Ô¸ð¿Í ±â´ÉÀÌ È®ÀåµÇ¾ß ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.

ÃÖÃ¶±Ù ÇÑ³ó¿¬¿ï»ê¿¬ÇÕÈ¸ÀåÀº ¡°½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷ÀÇ ¹æÇâÀº ³ó¾÷ÀÎ°ú ¼ÒºñÀÚÀÇ º¸ÆíÀûÀÎ ÀÔÀå¿¡¼­ Á¢±ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Áï, ¾î¶»°Ô ÇÏ¸é ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô ´õ¿í ½Å¼±ÇÏ°í °ª½Ñ ³ó»ê¹°À» Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â°¡°¡ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°°¡°Ý¿¡ ºñÇØ ºÎÇÇ¿Í ¹«°Ô°¡ ¸¹ÀÌ ³ª°¡´Â ³ó»ê¹°ÀÇ °æ¿ì Æò±ÕÀûÀ¸·Î °ø±Þ°¡°ÝÀÇ 30%¸¦ ¹°·ùºñ¿ëÀÌ Â÷ÁöÇÑ´Ù. ¹®Á¦´Â Çö µµ¸Å½ÃÀå ºÎÁö¿¡ ´ëÇÑ °ø±ÞÀÚ¿Í ¼ÒºñÀÚÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ ¶³¾îÁ® ½Ã°£°ú ºñ¿ëÀûÀÎ ºÎºÐÀÌ ¸¹ÀÌ ÅõÀÔµÈ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°¶Ç Àå±âÀûÀ¸·Î ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀåÀÌ ¿ï»ê½Ã¹Î ÀüÃ¼ÀÇ ½Ä·®°ø±Þ °èÈ¹À» Ã¥ÀÓÁö±â À§ÇØ¼­´Â ±â´É°ú Ãë±ÞÇ°¸ñÀÇ È®ÀåÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°Çö ºÎÁö¿¡¼­´Â ´õ ÀÌ»óÀÇ È®Àå¼ºÀÌ Á¦ÇÑµÇ´Â ¸¸Å­ ÀÌÀüÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Àü¹®°¡ Åä·Ð ÈÄ¿¡´Â ½Ã¹ÎµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁúÀÇÀÀ´ä½Ã°£À» °¡Áö°í ½Ã¼³Çö´ëÈ­ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇß´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ¹ø Åä·ÐÈ¸¸¦ ÅëÇØ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸, ¿ë¿ª¼öÇà±â°ü, ½Ã¹Î¡¤Àü¹®°¡ µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ´Ù¾çÇÏ°Ô ¼ö·ÅÇÏ°í ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³» ¡®Àç°ÇÃà¡¯ ¶Ç´Â ¡®ÀÌÀü¡¯À» °áÁ¤ÇØ ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

Áö³­ 1990³â 3¿ù¿¡ °³ÀåÇÑ ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀåÀº ½Ã¼³ÀÌ ³°¾Æ È­Àç À§Çè°ú ¾ÈÀü¼º¿¡ ¸¹Àº ¹®Á¦Á¡ÀÌ ³ëÃâµÇ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ºÎÁöµµ Á¼¾Æ ÀÌ¿ë°´µéÀÇ ºÒÆí°ú Ãë±Þ¹°·®ÀÌ Á¤Ã¼µÇ´Â µî µµ¸Å½ÃÀåÀ¸·Î¼­ ±â´ÉÀÌ Á¡Á¡ ¾àÈ­µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ï»ê½Ã´Â ¿ÃÇØºÎÅÍ ´Ù½Ã ÃßÁøÀ§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ 3Â÷·Ê È¸ÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µî ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­ »ç¾÷À» ÃßÁøÁßÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ½Ã¼³ Çö´ëÈ­ ¿ë¿ªÀ» ÅëÇØ ¿ï»ê ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀü°ú Àç°ÇÃà ³íÀÇ°¡ ÇÑÃ¢ÀÎ °¡¿îµ¥ ¿ïÁÖ±ºÀÌ ÀÌÀüÀ¸·Î °á·Ð³¯ °Í¿¡ ´ëºñÇØ ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå À¯Ä¡¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÀÌ¼±È£ ¿ïÁÖ±º¼ö´Â 24ÀÏ ¡°ÀÌ¹Ì ¹Î°£Â÷¿ø¿¡¼­ À¯Ä¡À§¸¦ ±¸¼ºÇØ È°µ¿¿¡ µé¾î°¡´Â µî ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå À¯Ä¡¸¦ À§ÇÑ ±º¹ÎµéÀÇ ¿­¸ÁÀÌ ¶ß°Ì´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ·± ¿°¿øÀ» ÇÑµ¥ ¸ð¾Æ ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀåÀ» ¿ïÁÖ±º¿¡ À¯Ä¡ÇÏµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå ¿ïÁÖ±º À¯Ä¡´Â °ø°øº´¿ø°ú ¿øÀüÇØÃ¼¿¬±¸¼¾ÅÍ¿Í ÇÔ²² ÀÌ¼±È£ ±º¼ö°¡ ³»°Ç 3´ë ¿ïÁÖ±ºÀ¯Ä¡ °ø¾à»ç¾÷ÀÌ´Ù.

ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@

ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ woosa@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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