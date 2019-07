사회울산양산 울산시 지역경제 애로 시민소통으로 푼다 소상공인·자영업자 시작으로

시민과 대화 매월 5~6회 마련

기업체 방문 현안 해법 모색

시·구·군 정책협의회도 추진 승인 2019.07.24 21:12:59



24일 시에 따르면 이 시책은 송철호 울산시장 주관으로 시민과의 대화(Song For You), 현장 속으로, 시·구·군 정책협의회 등 3개 분야로 나눠 추진된다. ‘시민과의 대화’는 이달부터 12월까지 매월 5~6회씩 총 26회 진행된다. 불특정 다수 수백명을 대상으로 이뤄졌던 방식 대신 10~12명 가량을 대상으로 소규모 간담회 형식으로 열린다. 송 시장은 시정 성과를 설명하고, 건의사항을 적극적으로 청취할 예정이다.



첫 순서로 지난 15일 소상공인과 자영업자 등 16명이 참석한 ‘골목상권 활성화 간담회’에 이어 29일에는 울산생태관광센터에서 ‘시민과 함께 그리는 태화강 국가정원’을 주제로 두 번째 간담회가 열린다. ‘현장 속으로’는 8월부터 11월까지 매월 3~4회씩 총 17회로 계획됐다. 송 시장이 쟁점이 있는 지역이나 기업체 등을 방문, 현안을 파악하고 해결 방안을 모색할 예정이다.



송 시장은 16일 울산 식수원인 회야댐 상류에 조성된 생태습지를 방문해 습지 조성과 방문객 현황 등을 살폈다. 태풍 ‘다나스’ 영향으로 많은 비가 내린 20일에는 천상정수장을 찾아 정수 공정과 피해 여부 등을 점검했다. 시·구·군 정책협의회는 8월과 12월 한 차례씩 예정돼 있다. 시와 구·군 단체장, 정책 추진 부서장 등이 참석해 정책을 공유하고 울산 현안을 논의하는 방식으로 진행됐다.



