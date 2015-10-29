°¡¼ö ÀÌº´¿À °¡ 1Áý ‘¼¼¿ù¿¬°¡(¹Ú»óÃ¶ ÀÛ»ç,±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÛ°î)’¿¡ ÀÌÀº µÎ¹øÂ° ÀÚÀÛ°î ¾Ù¹ü ‘³Í³»²¨’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, 7¿ù23ÀÏ È¿äÀÏ ½Åµµ¸² Å×Å©³ëÆÄÅ© °ø¿¬È¦¿¡¼ ³ìÈµÇ´Â ‘À±°æÈÀÇ ¼î°¡¿äÁß½É’À» ÅëÇØ ¹æ¼Û ¹«´ë¿¡ Ã¹ ¼±À» º¸¿´´Ù.
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¶Ç, 7¿ù28ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ¿£ ÀÎÃµ ÇÑÁß¹®È°ü °ø¿¬È¦¿¡¼ ³ìÈµÇ´Â °¡¿äTV ´ëÇ¥ ¼ºÀÎ°¡¿ä ÇÁ·Î±×·¥ ‘K½ºÅ¸¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
ÀÌº´¿À ÀÇ µÎ¹øÂ° Æ®·ÎÆ®½Å°î ÀÎ ‘³Í³»²¨’´Â 24ÀÏ ¼ö¿äÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ ÀüÃ¼À½¿ø¼ºñ½º¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ¹ß¸Å ¿ÀÇÂ µÇ¾úÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ® Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î´Â ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î ¿¥³Ý Áö´Ï¹ÂÁ÷ ¿Ã·¹¹ÂÁ÷ µî ÁÖ¿ä À½¿ø¼ºñ½ºÀÇ ¸ÞÀÎÆäÀÌÁö¿¡ ¼ö·Ï µÈµ¥ÀÌ¾î, ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ÀÇ Æ®·ÎÆ® ¸ÞÀÎ¿¡ ¼ö·ÏµÇ¸ç ÁÖ¸ñ¹Þ´Â¾Ù¹ü ÃÖ½Å 1À§¿¡ ¼Ò°³µÇ¾î ‘¹ÌÄ£ Æ®·ÎÆ®’·Î È¸ÀÚµÇ°í ÀÖ´Â ¹Ù, 2019³â ¼ºÀÎ°¡¿ä Æ®·ÎÆ®°èÀÇ »ó.ÇÏ¹Ý±â ÅëÆ²¾î °¡Àå ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ®½Å°îÀ¸·Î ²ÅÈ÷°Ô µÆ´Ù.
°¡¼ö ÀÌº´¿À ´Â KBSÀü±¹³ë·¡ÀÚ¶û Ã¢¿ø½Ã ÁøÇØ±¸ Æí¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ½Ç·ÂÆÄ °¡¼öÀÌ¸ç, ‘»ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ®’·Îµµ ¹«´ë¿¡¼ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¼ö´Ù. Ã¢¿ø½Ã ÇÑ±¹°ø¿¹¹®È¿¹¼úÁ¦ °¡¿äÁ¦ ´ë»ó¼ö»ó, SBSºÎ»ê 2005µ¿³×¹æ³×°¡¿äÁ¦ ´ë»ó¼ö»ó ¹× ¿¬¸»°á¼± ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó µî KBS, MBC Áö¿ª¹æ¼Û±¹ ÁÖÃÖÀÇ ´Ù¼ö °¡¿äÁ¦¿¡¼ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ½Ç·ÂÀ» °ËÁõ¹ÞÀº ÆÈ¹æ¹ÌÀÎ °¡¼ö´Ù.
TBNÂ÷Â÷Â÷ °í¼Óµµ·ÎHOTÂ÷Æ® ÄÚ³Ê¿¡¼µµ °¡¼ö ÀÌº´¿À ÀÇ ‘¼¼¿ù¿¬°¡’¿Í ‘³Í³»²¨’ ¸®¹Í½º ¸Þµé¸®¸¦ °í¼Óµµ·Î ÇÖÂ÷Æ® ÀÎ±â°îÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿© ¹æ¼ÛÇßÀ» ¸¸Å, ÀÌº´¿ÀÀÇ Æ®·ÎÆ® ½Å°îÀº °ø½Ä¹ß¸Å ÀüºÎÅÍ ÀÌ¹Ì ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ® ½Å°îÀ¸·Î È¸ÀÚµÇ¾î ¿Ô´Ù.
°¡¼ö ÀÌº´¿À´Â ÇöÀç ´Ù¼ö ³ë·¡±³½ÇÀÇ ÀÎ±â ³ë·¡°»ç·Î, Ã¢¿ø½Ã ¹ÝÁöµ¿ °æ·Î´ç ³ë·¡±³½Ç, ÀÇ¼º±º ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ ³ë·¡±³½Ç, Ã¢³ç±º ºÎ°î¸é º¹Áö°ü ³ë·¡±³½Ç, Ã¢³ç±º µµÃµ¸é º¹Áö°ü ³ë·¡±³½Ç °»ç¸¦ ¸Ã°í ÀÖ¾î ¸¹Àº ÆÒµé°ú ÀÀ¿ø±ºÀ» µî¿¡ ¾÷Àº ÈÁ¦ÀÇ °¡¼ö´Ù.
¶ÇÇÑ Èñ¿¬º´¿ø È£½ºÇÇ½º º´µ¿ÀÇ ¾ÏÈ¯ÀÚµéÀ» À§ÇÑ À§¾ÈºÀ»ç È°µ¿À» ¸ÅÁÖ±Ý¿äÀÏ ¸¶´Ù ²ÙÁØÈ÷ ÇØ¿À°í ÀÖ´Â ¸ð¹ü°¡¼öÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌº´¿ÀÀÇ ½Å°îÀ» ÇÁ·Îµà½Ì ÇÑ °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸(Kwon No Haeman)Àº ÀåÀ±Á¤ÀÇ ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ÀÛ°î°¡·Î, MBC °º¯°¡¿äÁ¦ 18±â·Î ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇÏ¿´À¸¸ç,‘MBC ¿À´ÃÀú³á’, ’KBS »ý»ýÁ¤º¸ ½ºÆä¼È’, ’KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç’, ’KBS ±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹’, ’SBS ÁÁÀº¾ÆÄ§’, ‘JTBC ÇöÀå¹ÚÄ¡±â ¼î’, ’MBN ºÎºÎ¼ö¾÷ ÆÄ»Ñ¸®’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò°í, ¼º³²FM »ý¹æ¼Û À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¾È³çµÎ½Ã’ÀÇ MC ¹× Æ¼ºê·Îµå ÇÑºû¹æ¼Û¿¡¼ ½ÃÃ»·ü 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¿ôÀ½ÀÌÀÖ´Â ³ë·¡ÄÜ¼Æ®’ ½ÃÁð1ÀÇ °íÁ¤ÆÐ³Î·Î ¹æ¼Û ÁøÇàÇÏ¿© ±¤¸í.½ÃÈï.¾È¾ç.¾È»ê.¼ö¿ø.¿À»ê µîÁö¿¡¼ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀÎ ¼ºÀÎ°¡¿ä À½¾Ç ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ OBS W TV K½ºÅ¸¼î, MBC net ¼î!¼ºÀÎ°¡¿äº£½ºÆ® ½ÃÁð2, ¾ÆÀÌ³ÝTV ´Ï³ª³ëÆ÷Â÷ À¯¶û±Ø´Ü, ‘ºê·¹ÀÎTV °¡¿äÃàÁ¦’, ‘GMTV Àü±¹°¡¿ä´ëÇàÁø’ µîÀÇ ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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