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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.25 ¸ñ 18:21
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.07.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ÀÌº´¿À °¡ 1Áý ‘¼¼¿ù¿¬°¡(¹Ú»óÃ¶ ÀÛ»ç,±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÛ°î)’¿¡ ÀÌÀº µÎ¹øÂ° ÀÚÀÛ°î ¾Ù¹ü ‘³Í³»²¨’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, 7¿ù23ÀÏ È­¿äÀÏ ½Åµµ¸² Å×Å©³ëÆÄÅ© °ø¿¬È¦¿¡¼­ ³ìÈ­µÇ´Â ‘À±°æÈ­ÀÇ ¼î°¡¿äÁß½É’À» ÅëÇØ ¹æ¼Û ¹«´ë¿¡ Ã¹ ¼±À» º¸¿´´Ù. 

¾Æ³ª¿î¼­ Ãâ½ÅÀÇ À±°æÈ­°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ¼î!°¡¿äÁß½É Àº ¼ºÀÎ°¡¿ä ´ëÇ¥ Ã¤³ÎÀÎ ¾ÆÀÌ³ÝTV, ±Û·Î¹ú¹ÂÁ÷ Ã¤³Î ÀÎ GMTV µîÀ» °ÅÃÄ¿À¸ç, ¸í½Ç»óºÎÇÑ ¼ºÀÎ°¡¿ä ´ëÇ¥·Î ÀÚ¸®ÀâÀº ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. 

¶Ç, 7¿ù28ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ¿£ ÀÎÃµ ÇÑÁß¹®È­°ü °ø¿¬È¦¿¡¼­ ³ìÈ­µÇ´Â °¡¿äTV ´ëÇ¥ ¼ºÀÎ°¡¿ä ÇÁ·Î±×·¥ ‘K½ºÅ¸¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù. 

ÀÌº´¿À ÀÇ µÎ¹øÂ° Æ®·ÎÆ®½Å°î ÀÎ ‘³Í³»²¨’´Â 24ÀÏ ¼ö¿äÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ ÀüÃ¼À½¿ø¼­ºñ½º¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ¹ß¸Å ¿ÀÇÂ µÇ¾úÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ® Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î´Â ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î ¿¥³Ý Áö´Ï¹ÂÁ÷ ¿Ã·¹¹ÂÁ÷ µî ÁÖ¿ä À½¿ø¼­ºñ½ºÀÇ ¸ÞÀÎÆäÀÌÁö¿¡ ¼ö·Ï µÈµ¥ÀÌ¾î, ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ÀÇ Æ®·ÎÆ® ¸ÞÀÎ¿¡ ¼ö·ÏµÇ¸ç ÁÖ¸ñ¹Þ´Â¾Ù¹ü ÃÖ½Å 1À§¿¡ ¼Ò°³µÇ¾î ‘¹ÌÄ£ Æ®·ÎÆ®’·Î È¸ÀÚµÇ°í ÀÖ´Â ¹Ù, 2019³â ¼ºÀÎ°¡¿ä Æ®·ÎÆ®°èÀÇ »ó.ÇÏ¹Ý±â ÅëÆ²¾î °¡Àå ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ®½Å°îÀ¸·Î ²ÅÈ÷°Ô µÆ´Ù.

°¡¼ö ÀÌº´¿À ´Â KBSÀü±¹³ë·¡ÀÚ¶û Ã¢¿ø½Ã ÁøÇØ±¸ Æí¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ½Ç·ÂÆÄ °¡¼öÀÌ¸ç, ‘»ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ®’·Îµµ ¹«´ë¿¡¼­ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¼ö´Ù. Ã¢¿ø½Ã ÇÑ±¹°ø¿¹¹®È­¿¹¼úÁ¦ °¡¿äÁ¦ ´ë»ó¼ö»ó, SBSºÎ»ê 2005µ¿³×¹æ³×°¡¿äÁ¦ ´ë»ó¼ö»ó ¹× ¿¬¸»°á¼± ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó µî KBS, MBC Áö¿ª¹æ¼Û±¹ ÁÖÃÖÀÇ ´Ù¼ö °¡¿äÁ¦¿¡¼­ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ½Ç·ÂÀ» °ËÁõ¹ÞÀº ÆÈ¹æ¹ÌÀÎ °¡¼ö´Ù.

TBNÂ÷Â÷Â÷ °í¼Óµµ·ÎHOTÂ÷Æ® ÄÚ³Ê¿¡¼­µµ °¡¼ö ÀÌº´¿À ÀÇ ‘¼¼¿ù¿¬°¡’¿Í ‘³Í³»²¨’ ¸®¹Í½º ¸Þµé¸®¸¦ °í¼Óµµ·Î ÇÖÂ÷Æ® ÀÎ±â°îÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿© ¹æ¼ÛÇßÀ» ¸¸Å­, ÀÌº´¿ÀÀÇ Æ®·ÎÆ® ½Å°îÀº °ø½Ä¹ß¸Å ÀüºÎÅÍ ÀÌ¹Ì ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ® ½Å°îÀ¸·Î È¸ÀÚµÇ¾î ¿Ô´Ù.   

°¡¼ö ÀÌº´¿À´Â ÇöÀç ´Ù¼ö ³ë·¡±³½ÇÀÇ ÀÎ±â ³ë·¡°­»ç·Î, Ã¢¿ø½Ã ¹ÝÁöµ¿ °æ·Î´ç ³ë·¡±³½Ç, ÀÇ¼º±º ¹®È­º¹Áö¼¾ÅÍ ³ë·¡±³½Ç, Ã¢³ç±º ºÎ°î¸é º¹Áö°ü ³ë·¡±³½Ç, Ã¢³ç±º µµÃµ¸é º¹Áö°ü ³ë·¡±³½Ç °­»ç¸¦ ¸Ã°í ÀÖ¾î ¸¹Àº ÆÒµé°ú ÀÀ¿ø±ºÀ» µî¿¡ ¾÷Àº È­Á¦ÀÇ °¡¼ö´Ù.

¶ÇÇÑ Èñ¿¬º´¿ø È£½ºÇÇ½º º´µ¿ÀÇ ¾ÏÈ¯ÀÚµéÀ» À§ÇÑ À§¾ÈºÀ»ç È°µ¿À» ¸ÅÁÖ±Ý¿äÀÏ ¸¶´Ù ²ÙÁØÈ÷ ÇØ¿À°í ÀÖ´Â ¸ð¹ü°¡¼öÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. 
 
ÇÑÆí ÀÌº´¿ÀÀÇ ½Å°îÀ» ÇÁ·Îµà½Ì ÇÑ °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸(Kwon No Haeman)Àº ÀåÀ±Á¤ÀÇ ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ÀÛ°î°¡·Î, MBC °­º¯°¡¿äÁ¦ 18±â·Î ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇÏ¿´À¸¸ç,‘MBC ¿À´ÃÀú³á’, ’KBS »ý»ýÁ¤º¸ ½ºÆä¼È’, ’KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç’, ’KBS ±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹’, ’SBS ÁÁÀº¾ÆÄ§’, ‘JTBC ÇöÀå¹ÚÄ¡±â ¼î’, ’MBN ºÎºÎ¼ö¾÷ ÆÄ»Ñ¸®’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò°í, ¼º³²FM »ý¹æ¼Û À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¾È³çµÎ½Ã’ÀÇ MC ¹× Æ¼ºê·Îµå ÇÑºû¹æ¼Û¿¡¼­ ½ÃÃ»·ü 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¿ôÀ½ÀÌÀÖ´Â ³ë·¡ÄÜ¼­Æ®’ ½ÃÁð1ÀÇ °íÁ¤ÆÐ³Î·Î ¹æ¼Û ÁøÇàÇÏ¿© ±¤¸í.½ÃÈï.¾È¾ç.¾È»ê.¼ö¿ø.¿À»ê µîÁö¿¡¼­ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

´ëÇ¥ÀûÀÎ ¼ºÀÎ°¡¿ä À½¾Ç ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ OBS W TV K½ºÅ¸¼î, MBC net ¼î!¼ºÀÎ°¡¿äº£½ºÆ® ½ÃÁð2, ¾ÆÀÌ³ÝTV ´Ï³ª³ëÆ÷Â÷ À¯¶û±Ø´Ü, ‘ºê·¹ÀÎTV °¡¿äÃàÁ¦’, ‘GMTV Àü±¹°¡¿ä´ëÇàÁø’ µîÀÇ ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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3
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5
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½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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