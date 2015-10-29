Æ®·ÎÆ® °É±×·ì 'Å¥¿ÀÆ¼', »ïÃµÆ÷Ç× ÀÚ¿¬»ê Àü¾îÃàÁ¦' ¹«´ë¿¡ ÃÊ´ë°¡¼ö·Î

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7080 ¼ºÀÎ°¡¿ä ¾À¿¡ ÃÖÀûÈ µÈ Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼´Â ‘Äý ¿Àºê Æ®·Ô (Queen Of Trot)’ÀÇ ¾àÀÚ·Î Æ®·ÎÆ® Çà»ç°èÀÇ ¿©¿ÕÀÌ µÇ°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ¸¦ ´ãÀº ÀÌ¸§ÀÇ ¿©¼º3ÀÎÁ¶ °É±×·ìÀÌ´Ù.
¿¬±Ø¿µÈ Àü°ø,¹ÂÁöÄÃ¹è¿ì,Ä¡¾î¸®´õ,¾ÆÅ©·Î¹ÙÆ½,¿¬±Ø°»ç,¶óÀÌºê Æ÷Å©½Ì¾î ·Î È°¾àÇØ ¿Â ½Ç·ÂÆÄ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ½á´Ï(ÇÏ¼±°æ), À¯´Ï(¹Ú»óÀ±), ¿¹Áö(±èÀºÁ¤), ÀÌ·¸°Ô 3¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ Å¥¿ÀÆ¼´Â, Æ¯À¯ÀÇ ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ ÇÑ ¹«´ë¿¬Ãâ·Â°ú ¹àÀº ¿¡³ÊÁö·Î ´©±¸³ª Ã¹´«¿¡ »ç·ÎÀâÇô ¹ö¸®°í ¸¶´Â ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÑ´Ù.
2017³â 3¿ù ½Ì±Û1Áý '¾ÆÀç¾ÆÀç', 5¿ù¿£ ½Ì±Û2Áý 'ÇÏÆ®½ö'À» °ø½Ä ¹ßÇ¥ÇÏ¿´À¸¸ç,±Û·Î¹ú¹ÂÁ÷ Ã¤³Î GMTV ÀÇ M5¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú, OBS W TVÀÇ K½ºÅ¸¼î, Æ¼ºê·ÎµåTV ÇÑºû¹æ¼Û '¿ôÀ½ÀÌÀÖ´Â ³ë·¡ÄÜ¼Æ®' µîÀ» ÅëÇØ ºê¶ó¿î°ü¿¡ °ø½Ä µ¥ºßÇß´Ù.
Å¸ÀÌÆ² °î 'ÇÏÆ®½ö'ÀÇ °ø½ÄÈ°µ¿¿¡ ÀÌ¾î, ÈÄ¼Ó°î '¾ÆÀç¾ÆÀç' °¡ TJ ÅÂÁø³ë·¡¹æ (°î¹øÈ£ 95762) ¼ö·ÏµÇ¾î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÛ°î°¡ ÀÌ¿ë¼ö ¿Í ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÇ Æ¯º° ±âÈ¹ÇÕÀÛ ÇÁ·ÎÁ§Æ®°îÀÎ ¼¼¹øÂ° Å¸ÀÌÆ²°î '¿À ±×´ë'¸¦ °ð °ø½Ä¹ßÇ¥ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ½ÃÁð ¸¶´Ù »õ·Î¿î ±¸¼ºÀ¸·Î ½Å¼±ÇÑ ÈïÀ» ÅÍÆ®¸®´Â, Å¥¿ÀÆ¼ Æ®·ÎÆ® ¸Þµé¸®µµ ÈÁ¦¸¦ ¸ô°í ´Ù´Ñ´Ù.
ÇÑÆí, Å¥¿ÀÆ¼ ´Â °¡¼ö ±Ç³ëÇØ¸¸, ¼ºÁø, ¹ÚÀ±, ±Ý±Ö °ú 8¿ù 23ÀÏ °æ³² '¸¶»ê ±¹ÈÃàÁ¦' ¹«´ë¿¡¼µµ È·ÁÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿Í ³ë·¡¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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