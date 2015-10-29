¡°±¸¶óÇü¡±À¸·Î ÀÌ½´µÈ ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º', Æ¯ÀÌÇÑ ³ë·¡·Î ÀÌ½´¸ôÀÌ

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø- Y±º
¾ó¸¶Àü ¼î!À½¾ÇÁß½É¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î 1À§¸¦ ÇÏ¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø ½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼öy±ºÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ¾ÆÁÖÆ¯ÀÌÇÑ ³ë·¡·Î ¶ÇÇÑ¹ø ÀÌ½´¸ôÀÌ¿¡ ³ª¼³°ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø³ë·¡´Â ¾ÆÁ÷ Á¦¸ñÀº ¹ÌÁ¤ÀÌ³ª y±ºÀÌ ´©±ºÁö ¸ÂÇôº¸¶ó´Â °¡»ç³»¿ëÀ¸·Î y±ºÀÌ ´©±ºÁö ¸ÂÃáºÐµé¿¡ÇÑÇØ¼ ÃßÃ·À» ÅëÇØ ¼±¹°À» ÁÖ°Ú´Ù´Â ÀÌº¥Æ®¼ºÀÇ ³ë·¡´Ù
°ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é Y±ºÀÌ ¾î¸¶¸Ó¸¶ÇÑ ¼±¹°À» ÁØºñÇß´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
³ë·¡°¡»ç¿¡´Â y±ºÀÌ À¯Àç¼®,À±µµÇö,À±Á¾½Å,À¯Èñ¿,À¯½Ã¹Î,À±¿µºó,À¯¼¼À±ÀÌ¾Æ´Ñ ¾î¶² yÀÌ´Ï¼È °®Àº ¿¬¿¹ÀÎÀÏÁö ±Ã±ÝÁõÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°íÀÖÀ¸¸ç ·¦°¡»ç¾È¿¡ y±º¿¡ ´ëÇÑ ÈùÆ®°¡ ¸¹ÀÌ ´ã°ÜÁ®ÀÖ¾î ¾î´ÀÁ¤µµ´Â ´©±ºÁö ¿¹ÃøÀÌ °¡´ÉÇÒ¼öµµ ÀÖ´Ù°í y±ºÃøÀº ÀüÇß´Ù.
½Ç°Ë 1À§ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» °¡Á®ÁÖ½ÅºÐµé¿¡´ëÇÑ ÀÌº¥Æ®·Î Á¦ÀÛÁßÀÎ y±ºÀÇ »õ³ë·¡°¡ ¹ú½áºÎÅÍ ±â´ë°¡µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >