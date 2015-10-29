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´ç¼±ÀÛ ¿Ü ÃÖ¿ì¼öÀÛÀ¸·Î´Â ÄðÆ®¶ó°ÇÃà °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò°¡, ¿ì¼öÀÛÀ¸·Î´Â ÅÂÀÎ¾¾µð¿¡ÀÌ Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò, °¡ÀÛÀ¸·Î´Â ´ÙÀÎ°ÇÃà»ç»ç¹«¼ÒÀÇ ÀÛÇ°ÀÌ °¢°¢ ¼±Á¤µÆ´Ù. ÀÌµé¿¡°Ô´Â ¼ÒÁ¤ÀÇ »ó±ÝÀÌ Áö±ÞµÈ´Ù.
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°ø»çºñ´Â 79¾ï5000¸¸¿øÀ¸·Î, 28°³ÀÇ ÀÓ»êºÎ½Ç°ú ¿µÀ¯¾Æ½Ç, ÇÁ·Î±×·¥½Ç·Î ±¸¼ºµÇ¸ç, ¸ðÀÚº¹Áö Çâ»óÀ» À§ÇÑ »ê¸ð°Ç° ÁõÁø½Çµµ ¿î¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºÏ±¸´Â Àü±¹ Æò±Õº¸´Ù ³·Àº Æò±Õ¿¬·É, ³ôÀº ÇÕ°èÃâ»êÀ² µî »êÈÄÁ¶¸®¿øÀÇ ¼ö¿ä´Â ³ôÁö¸¸ ÇöÀç ºÐ¸¸ »êºÎÀÎ°ú´Â ¹°·Ð ¹Î°£»êÈÄÁ¶¸®¿øÀÌ ¾ø´Â Áö¿ª ½ÇÁ¤¿¡ µû¶ó °ø°ø»êÈÄÁ¶¸®¿ø °Ç¸³À» ¹Î¼±7±â °ø¾à»çÇ×¿¡ Æ÷ÇÔÇØ »ç¾÷À» ÃßÁøÁßÀÌ´Ù. ±èÁØÈ£±âÀÚ kjh1007@ksilbo.co.kr
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