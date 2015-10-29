°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.30 È­ 19:49
¿¬¿¹/½Ã»ç
¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ¡®»þÇÃ¶ó¡¯ÀÇ ¸â¹ö ¡®½½±â¡¯, MBC ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST µÎ ¹øÂ° ÁÖÀÚ·Î Ãâ°Ý
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.07.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ‘»þÇÃ¶ó’ÀÇ ¸â¹ö ‘½½±â’ / »çÁøÁ¦°ø ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®

¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ‘»þÇÃ¶ó’ÀÇ ¸â¹ö ‘½½±â’°¡ MBC ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST µÎ ¹øÂ° ÁÖÀÚ·Î Ãâ°ÝÇÑ´Ù. 

ÀÜÀÜÇÑ ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ ¿¬ÁÖ·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ OST Part 2 '¾ð´ö ³ª¹« ¾Æ·¡' ´Â  ¾î¸®°í ¼ø¼öÇß´ø ½ÃÀýÀ» ¶°¿Ã¸®¸ç ¹Ùº¸°°ÀÌ ¼ø¼öÇß´ø ±×¶§°¡  ºü¸£°Ô º¯ÇÏ´Â ÀÌ ¼¼»ó ¼Ó¿¡¼­ ³Ê¹«µµ ¼ÒÁßÇß´Ù´Â °É ÇÑ ¹ø¾¿ µ¹¾Æº¸°Ô µÈ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ³ë·¡´Ù.

   
 

½½±â°¡ ¼ÓÇÑ »þÇÃ¶ó(¹ÙÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)´Â ‘½½±â’¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ‘¼öÇö’, ‘Áö¼±’, ‘À¯Áø’À¸·Î ±¸¼º µÈ 4ÀÎÁ¶ °É±×·ìÀ¸·Î 2018³â 10¿ù 18ÀÏ [ShaFLA NO.1]¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç µ¥ºßÇÏ¿´´Ù.

‘½½±â’´Â ½´ÆÛ½ºÅ¸K ½ÃÁð1 ¿¡ Âü°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ´Ù¼öÀÇ OST¿Í À½¹ÝÈ°µ¿ µî ¼Ö·Î·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¡®¿ï»êÇü ÀÏÀÚ¸®¡¯ Ã¢Ãâ ½Ãµ¿°É·È´Ù
2
¡®ÆÞÆÞ¡¯ ²ú´Â ºñ±ÔÁ¦Áö¿ª ´ë±¸ Ã»¾à½ÃÀå
3
¿ï»ê½Ã ¡®ÇÔ²² ¸¸µé¾î¿ä! ÅÂÈ­°­ ±¹°¡Á¤¿ø Åä·ÐÈ¸¡¯ °³ÃÖ
4
ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â »õ¿ïº»ºÎ, ¿ïÁÖ±º ¼ÒÀç Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ¼­ ÀÏÀÏ °úÇÐ¼ö¾÷ ¡®¾ÆÅè°øÇÐ±³½Ç¡¯
5
¡°Ã¶°Å°ø»ç ¼ÒÀ½¡¤ºÐÁø¡¤¾ÇÃë·Î °íÅë¡±...Àç°³¹ß Á¦¿Ü ¡®º¹»êÆòÃ¢¡¯ Ç×ÀÇÁýÈ¸
6
Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶, ÆÄ¾÷Âù¹Ý ÅõÇ¥¡¦8³â ¿¬¼Ó ÆÄ¾÷ ÃË°¢
7
ÇÑ±¹¼±±Þ, ¿Â½Ç°¡½º ¿Â¶óÀÎ °ü¸® ½Ã½ºÅÛ ¡®KR GEARs¡¯ Ãâ½Ã
8
SK ´ÜÇùµµ 3ÁÖ¸¸¿¡ ¼ÓÀü¼Ó°á ¡®Çõ½Å¡¯
9
¿ï»ê±³À°¿¬¼ö¿ø, ±¹À¯Áö ¹«´ÜÁ¡À¯ º¯»ó±Ý ºÎ°ú
10
[»ç¼³]SK ¡®³ë»çÇù»ó ÇÁ·¹ÀÓ Çõ½Å¡¯, ¿ï»êÀü¿ª¿¡ È®»êµÅ¾ß
Ãµ¾ÆÆ® ÀÛ°¡ ±¸±ÝÁö °³ÀÎÀü, ±¤¸ñÃµ¡¤³ª¹«ÆÇ¡¤ÁÖ°Æ¡¤±â¿Í¿¡ ²ÉÀ» ...
¾Ï°¢È­ °ü·Ã ¼¼°è¹®È­À¯»ê 38°÷ ÇÑ´«¿¡
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü¡¯
30ÀÏ ¡®¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯¡¯ ¸ÂÀÌ ¿À¿µ¼ö¹®ÇÐ°ü ¾ß¿Ü¹«´ë¿¡¼­ ¿µÈ­...
¸ñ°ü¾Ç±â°¡ ÀüÇÏ´Â °¨¹Ì·Ó°í ºÎµå·¯¿î ¼±À²

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr