¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ¡®»þÇÃ¶ó¡¯ÀÇ ¸â¹ö ¡®½½±â¡¯, MBC ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST µÎ ¹øÂ° ÁÖÀÚ·Î Ãâ°Ý

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¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ‘»þÇÃ¶ó’ÀÇ ¸â¹ö ‘½½±â’°¡ MBC ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST µÎ ¹øÂ° ÁÖÀÚ·Î Ãâ°ÝÇÑ´Ù.
ÀÜÀÜÇÑ ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ ¿¬ÁÖ·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ OST Part 2 '¾ð´ö ³ª¹« ¾Æ·¡' ´Â ¾î¸®°í ¼ø¼öÇß´ø ½ÃÀýÀ» ¶°¿Ã¸®¸ç ¹Ùº¸°°ÀÌ ¼ø¼öÇß´ø ±×¶§°¡ ºü¸£°Ô º¯ÇÏ´Â ÀÌ ¼¼»ó ¼Ó¿¡¼ ³Ê¹«µµ ¼ÒÁßÇß´Ù´Â °É ÇÑ ¹ø¾¿ µ¹¾Æº¸°Ô µÈ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ³ë·¡´Ù.
½½±â°¡ ¼ÓÇÑ »þÇÃ¶ó(¹ÙÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)´Â ‘½½±â’¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ‘¼öÇö’, ‘Áö¼±’, ‘À¯Áø’À¸·Î ±¸¼º µÈ 4ÀÎÁ¶ °É±×·ìÀ¸·Î 2018³â 10¿ù 18ÀÏ [ShaFLA NO.1]¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç µ¥ºßÇÏ¿´´Ù.
‘½½±â’´Â ½´ÆÛ½ºÅ¸K ½ÃÁð1 ¿¡ Âü°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ´Ù¼öÀÇ OST¿Í À½¹ÝÈ°µ¿ µî ¼Ö·Î·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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