°¡¼ö ¼ºÁø, °¡¿äTV K½ºÅ¸¼î ¡®¿Ã¸®¿Ã¸®(Only Only)¡¯ 4th½Å°î ¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º ¼º·á

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KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, µ¿¾È À½»ö! ÃÖ° µ¿¾È! °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÌ 4¹øÂ° ½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’ÀÇ °ø½Ä¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼ºÀÎ°¡¿ä ´ëÇ¥ ¹æ¼Û ‘°¡¿äTV’ÀÇ ÀÎ±âÇÁ·Î±×·¥ ‘K½ºÅ¸¼î’¸¦ ÅëÇØ ½Å°î¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ¹ø K½ºÅ¸¼î °ø°³³ìÈ ¹æ¼ÛÀº 7¿ù 28ÀÏ ÇÑÁß¹®È°ü °ø¿¬È¦¿¡¼ ¿·ÈÀ¸¸ç 8¿ù ÇÑ´Þ°£ ‘°¡¿äTV’¸¦ ÅëÇØ ¹æ¼Û µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°îÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÌ ÀÛ°î ¹× ÇÁ·Îµà½Ì ÇÏ°í, °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»çÇÑ ÀÌ °îÀº °É±×·ì ‘±ÍÇÑµþµé’ÀÇ ¸®´õÀÎ ÀÌ¿¹Áö°¡ ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â ¼ºÁøÀÇ »õ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏÇß´ø ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’ ¶ó´Â ¿ø Á¦¸ñÀÇ °îÀÌ¸ç, ¿µ¹® ‘Only Only’¸¦ ¼Ò·¡³ª´Â ´ë·Î ¿ì¸®¸» Ç¥±âÇÑ Àç¹Õ´Â Á¦¸ñÀ¸·Î »õ·Ó°Ô ÀçÅº»ý ½ÃÅ², ´í¼ºí(Danceable) ¶óÆ¾ Æ®·ÎÆ® Àå¸£ÀÇ °³¼º¸¸Á¡ °îÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.
»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº Á¤±Ô1Áý ¾Ù¹ü ‘¹é³â»ç¶û’°ú ½Ì±Û¾Ù¹ü ‘¸¶»êÇ×±¸’, ‘³» »ç¶ûÀº ´ç½Å»ÓÀÌ¾ß’¿¡ ÀÌÀº ¼¼¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹üÀÌ¸ç, Åë»ê 4¹øÂ° ¾Ù¹üÀÌ´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ ½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â 7¿ù 31ÀÏ ¼ö¿äÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ¸á·Ð ¿¥³Ý Áö´Ï¹ÂÁ÷ ¹÷½º¹ÂÁ÷ ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¼Ò¸®¹Ù´Ù ¿Ã·¹¹ÂÁ÷ Ä«Ä«¿À¹ÂÁ÷ µî ÀüÃ¼À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ ÀÏÁ¦È÷ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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