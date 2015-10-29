¡®½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±º¡¯ ¡®¹ÂÁ÷¹ðÅ©¡¯ ´ë±â½Ç ÀÎÁõ¼¦ °ø°³

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Áö³ 2016³â µ¥ºßÇÑ Y±ºÀº °¡¿ä°è µîÀå ÀÌÈÄ Áö±Ý±îÁö Á¤Ã¼°¡ ¹àÇôÁöÁö ¾ÊÀº ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ±è±¸¶ó¿ÍÀÇ ¹«´ë ÀÌÈÄ °¢Á¾ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î Á¤»ó¿¡ ·©Å© µÇ´Â µî ¶ß°Å¿î ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾ÒÀ¸¸ç Y±ºÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’´Â ¿À´Â 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã KBS2¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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