사회울산양산 NO 아베 울산시민행동, “우리 정부도 한일 군사정보보호협정 폐기하자” 日규탄 퍼포먼스·기자회견

광복절 일본대사관 방문 예정 승인 2019.08.04 21:01:45 ▲ NO 아베 울산시민행동은 지난 2일 울산시청 프레스센터에서 일본 정부의 한국 화이트 리스트 배제 조치를 규탄하는 기자회견을 열었다. 김도현기자 gulbee09@ksilbo.co.kr 일본정부가 끝내 화이트리스트(전략물자 수출심사 우대국가)에서 한국을 제외한데 대해 울산지역 시민단체가 기자회견과 함께 아베 신조 일본총리 사진 위에 ‘NO’라고 적힌 스티커를 붙이는 퍼포먼스로 일본에 대한 강한 분노감을 표출했다.



‘NO 아베 울산시민행동’은 지난 2일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “강제징용피해자들에 대해 배상하라는 우리 대법원의 판결에 경제보복으로 맞서는 일본에 분노한다”며 일본의 조치에 맞서 우리정부도 한일군사정보보호협정을 폐기할 것을 촉구했다.



이들은 “지난 한달간 우리 국민들의 경고에도 아베 정권은 자신들의 침략과 식민지배 역사를 반성하기는커녕 외교적으로 풀어보자고 일본을 방문한 국회의원단의 면담조차 일방적으로 취소하는 등 우리나라를 무시하고 우롱하고 있다”며 “더욱이 이번 화이트리스트 배제가 단순히 우리나라를 경제적으로 골탕먹이겠다는 것을 넘어 전면적인 경제전쟁을 선포했다는 것으로 정작 한일군사정보보호협정은 계속 유지하겠다는 이율배반적인 주장을 하고 있다”고 주장했다.



그러면서 “일본이 이번 화이트리스트 배제의 근거로 우리나라를 안보상 믿을 수 없다고 말한 만큼 일본의 조치에 맞서 정부도 한일군사정보보호협정부터 폐기할 것을 강력히 요청한다”며 “단순히 일본의 경제보복 철회, 화이트리스트 배제 철회를 요구하지 않는다. 침략과 전쟁의 과거사를 반성하고 우리 민족에게 저지른 온갖 악행들에 대해 사죄하고 배상하라”고 촉구했다.



울산시민행동은 오는 15일 광복절을 맞아 일본대사관으로 가 직접 울산시민들의 목소리를 전할 계획이라고 밝혔다.



한편 민주노총, 한국 YMCA 등 전국 682개 시민단체가 구성한 ‘아베규탄시민행동’은 지난 4일 주최측 추산 1만5000여명이 참여한 가운데 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 ‘역사왜곡, 경제침략, 평화위협 아베 규탄 3차 촛불문화제’를 열었다.



이날 문화제를 마친 참여자들은 집회 장소 인근 주한일본대사관 앞에서 ‘한일군사정보협정 폐기하라’고 쓰인 대형 현수막을 펼치고 행진도 벌였다.



