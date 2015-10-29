°¡¼ö '¼ºÁø', ¿¥³Ý ¸ÞÀÎ 8°ü¿Õ...Æ®·ÎÆ®ÃÖ½Å 1À§ ¡®¿Ã¸®¿Ã¸®(Only Only)¡¯

°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ 4th ½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®(Only Only)’°¡ ¿¥³Ý ¸ÞÀÎ ¼ö·ÏµÇ¸ç °¡¿ä ÀüÃ¼ ÃÖ½Å 1À§ ¹× Æ®·ÎÆ® ÃÖ½Å 1À§¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ¾î ÈÁ¦´Ù.
¼ºÁø ÀÇ ¿Ã¸®¿Ã¸® ´Â 2019³â 7¿ù 31ÀÏ ¹ß¸Å¿Í µ¿½Ã¿¡, ´ëÇ¥ÀûÀÎ À½¿ø¼ºñ½ºÀÎ ¿¥³Ý ¹ÂÁ÷ ¸ÞÀÎÀÇ ‘ÃÖ½Å¾Ù¹ü-±¹³»À½¾Ç’ Ä«Å×°í¸®¿¡ ¼ö·Ï µÇ¾ú´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¿¥³Ý ÃÖ½ÅÀ½¾Ç ÃÖ½Å°î Ä«Å×°í¸®ÀÇ °¡¿ä ÀüÃ¼ 1À§ ¹× ÃÖ½Å°î Æ®·ÎÆ® 1À§±îÁö ¼®±ÇÇÏ¿´´Ù.
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ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î, °¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ±¹³»À½¾Ç Æ®·ÎÆ® È¨¿¡µµ ¸ÞÀÎ¿¡ ¼ö·ÏµÇ¾î, ÁÖ¸ñ¹Þ´Â¾Ù¹ü ÃÖ½Å1À§¿¡ ¿Ã¶úÀ¸¸ç, ¸á·Ð¿¡¼µµ ‘Àü¼³ÀÇ Æ®·ÎÆ®’¿¡ ¼ö·ÏµÇ´Â ÈÁ¦¼ºÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
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°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â ¼ºÁøÀÇ »õ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏÇß´ø ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’ ¶ó´Â ¿ø Á¦¸ñÀÇ °îÀÌ¸ç, ¿µ¹® ‘Only Only’¸¦ ¼Ò·¡³ª´Â ´ë·Î ¿ì¸®¸» Ç¥±âÇÑ Àç¹Õ´Â Á¦¸ñÀ¸·Î »õ·Ó°Ô ÀçÅº»ý ½ÃÅ², ´í¼ºí(Danceable) ¶óÆ¾ Æ®·ÎÆ® Àå¸£ÀÇ °³¼º¸¸Á¡ °îÀÌ´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº Á¤±Ô1Áý ¾Ù¹ü ‘¹é³â»ç¶û’°ú ½Ì±Û¾Ù¹ü ‘¸¶»êÇ×±¸’, ‘³» »ç¶ûÀº ´ç½Å»ÓÀÌ¾ß’¿¡ ÀÌÀº ¼¼¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹üÀÌ¸ç, Åë»ê 4¹øÂ° ¾Ù¹üÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ °¡¼ö ¼ºÁøÀº, ¿À´Â 8¿ù 23ÀÏ 2019 ¸¶»ê±¹ÈÃàÁ¦ ¿¡¼ °¡¼ö ¼Áö¿À, ¹Ú»óÃ¶, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ±Ç³ëÇØ¸¸, ¹ÚÀ± µî°ú ÇÔ°Ô ÃÊ´ë°¡¼ö·Î ÆÒµé°ú ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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