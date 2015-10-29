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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.5 ¿ù 14:24
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°¡¼ö '¼ºÁø', ¿¥³Ý ¸ÞÀÎ 8°ü¿Õ...Æ®·ÎÆ®ÃÖ½Å 1À§ ¡®¿Ã¸®¿Ã¸®(Only Only)¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ 4th ½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®(Only Only)’°¡ ¿¥³Ý ¸ÞÀÎ ¼ö·ÏµÇ¸ç °¡¿ä ÀüÃ¼ ÃÖ½Å 1À§ ¹× Æ®·ÎÆ® ÃÖ½Å 1À§¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ¾î È­Á¦´Ù. 

¼ºÁø ÀÇ ¿Ã¸®¿Ã¸® ´Â 2019³â 7¿ù 31ÀÏ ¹ß¸Å¿Í µ¿½Ã¿¡, ´ëÇ¥ÀûÀÎ À½¿ø¼­ºñ½ºÀÎ ¿¥³Ý ¹ÂÁ÷ ¸ÞÀÎÀÇ ‘ÃÖ½Å¾Ù¹ü-±¹³»À½¾Ç’ Ä«Å×°í¸®¿¡ ¼ö·Ï µÇ¾ú´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¿¥³Ý ÃÖ½ÅÀ½¾Ç ÃÖ½Å°î Ä«Å×°í¸®ÀÇ °¡¿ä ÀüÃ¼ 1À§ ¹× ÃÖ½Å°î  Æ®·ÎÆ® 1À§±îÁö ¼®±ÇÇÏ¿´´Ù.

¶ÇÇÑ, ¿¥³Ý Àå¸£À½¾Ç °¡¿ä ÃÖ½Å 1À§¿Í Àå¸£À½¾Ç Æ®·ÎÆ® ÃÖ½Å 1À§±îÁö 5°³ ºÎ¹®ÀÇ Ä«Å×°í¸®¿¡ ¸ðµÎ ¸ÞÀÎÀ¸·Î ¼ö·ÏµÇ¸ç ¿¥³Ý ÃÖ½Å 5°ü¿Õ¿¡ µ¿½Ã µî±ØÇÏ¿´À¸¸ç, ¿¥³Ý ¹ÂÁ÷ ¾Û ¸ÞÀÎ Àº ¹°·Ð, Àå¸£À½¾Ç °¡¿ä ¿Í Æ®·ÎÆ® ºÎ¹®ÀÇ ´ë¹®¿¡ ´ëÇ¥ÀÌ¹ÌÁö·Î ¼ö·ÏµÇ¾î µµÇÕ ¸ÞÀÎ 8°ü¿Õ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î, °¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ±¹³»À½¾Ç Æ®·ÎÆ® È¨¿¡µµ ¸ÞÀÎ¿¡ ¼ö·ÏµÇ¾î, ÁÖ¸ñ¹Þ´Â¾Ù¹ü ÃÖ½Å1À§¿¡ ¿Ã¶úÀ¸¸ç, ¸á·Ð¿¡¼­µµ  ‘Àü¼³ÀÇ Æ®·ÎÆ®’¿¡ ¼ö·ÏµÇ´Â È­Á¦¼ºÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
 
ÀÛ°î ¹× ÇÁ·Îµà½Ì Àº ¹°·Ð, ÀÌ·¸°Ô ÁÖ¿ä À½¿ø¼­ºñ½ºÀÇ ¸ÞÀÎ¿¡ ¼ö·ÏµÇµµ·Ï ¹ß¸Å ¹× ÇÁ·Î¸ð¼Ç±îÁö µµ¸Ã¾Æ À½ÁöÀÇ Æ®·ÎÆ® °¡¼öµéÀÇ ÁÁÀº ½ÃÀÛÀ» µ½°Ú´Ù´Â ÃëÁö·Î ´Ã ¼Ö¼±¼ö¹üÇÏ´Â Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸Àº ±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°îÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡·Î »ç¶û¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©ÇÑ ÀÌ °îÀº °É±×·ì ‘±ÍÇÑµþµé’ÀÇ ¸®´õÀÎ ÀÌ¿¹Áö°¡ ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´°í, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼­ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.  

°¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘¿Ã¸®¿Ã¸®’´Â ¼ºÁøÀÇ »õ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏÇß´ø ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’ ¶ó´Â ¿ø Á¦¸ñÀÇ °îÀÌ¸ç, ¿µ¹® ‘Only Only’¸¦ ¼Ò·¡³ª´Â ´ë·Î ¿ì¸®¸» Ç¥±âÇÑ Àç¹Õ´Â Á¦¸ñÀ¸·Î »õ·Ó°Ô ÀçÅº»ý ½ÃÅ², ´í¼­ºí(Danceable) ¶óÆ¾ Æ®·ÎÆ® Àå¸£ÀÇ °³¼º¸¸Á¡ °îÀÌ´Ù.

°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 

ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº Á¤±Ô1Áý ¾Ù¹ü ‘¹é³â»ç¶û’°ú ½Ì±Û¾Ù¹ü ‘¸¶»êÇ×±¸’, ‘³» »ç¶ûÀº ´ç½Å»ÓÀÌ¾ß’¿¡ ÀÌÀº ¼¼¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹üÀÌ¸ç, Åë»ê 4¹øÂ° ¾Ù¹üÀÌ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ °¡¼ö ¼ºÁøÀº, ¿À´Â 8¿ù 23ÀÏ 2019 ¸¶»ê±¹È­ÃàÁ¦ ¿¡¼­ °¡¼ö ¼­Áö¿À, ¹Ú»óÃ¶, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ±Ç³ëÇØ¸¸, ¹ÚÀ± µî°ú ÇÔ°Ô ÃÊ´ë°¡¼ö·Î ÆÒµé°ú ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¼­¾çÈ­°¡ ±èÃ¢ÇÑ °³ÀÎÀü, Äµ¹ö½º·Î µé¾î¿Â ¡®Àå´ëÇÑ ´ëÀÚ¿¬ÀÇ Ç³...
¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â ¿ï»ê¿¡¼± ¾î¶² ¹«´ë ÆîÃÄÁö³ª, ¹ÂÁöÄÃºÎÅÍ ÀçÁî±îÁö...
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 8¿ù 2ÀÏ~)
¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ±âÁõ¹ÞÀº À¯¹° 130¿©Á¡ °ø°³

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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