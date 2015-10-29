°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.7 ¼ö 02:23
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö '±Ç³ëÇØ¸¸, ´ëÇ¥°î 'Ãµ¿î'À¸·Î 'K½ºÅ¸¼î'¡¤'°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿'¿¡ ´Ü°ñ Ãâ¿¬
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ¡®±Ç³ëÇØ¸¸¡¯

°¡¼ö ‘±Ç³ëÇØ¸¸’ÀÌ ´ëÇ¥°î ‘Ãµ¿î’À¸·Î 8¿ù ÇÑ´Þ °£ °¡¿äTVÀÇ ´ëÇ¥ ¼ºÀÎ°¡¿ä ÇÁ·Î±×·¥ ‘K½ºÅ¸¼î’¿Í ‘°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿’¿¡ ¿¬ÀÌ¾î ´Ü°ñ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù. 

ÀÎÃµÇÑÁß¹®È­°ü¿¡¼­ °ø°³¹æ¼Û ÇÏ´Â ‘K½ºÅ¸¼î’´Â ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã, È­¿äÀÏ ¿ÀÈÄ7½Ã, ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü6½Ã, Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ6½Ã¿¡ ¹æ¿µµÇ¸ç, °¡¿äTV ½ÃÃ»Àº KT93¹ø, LG U+ 153¹ø, ¼­°æ¹æ¼Û 134¹ø, Á¦ÁÖ¹æ¼Û 160¹ø, ¿¡ºê¸®¿Â 555¹ø Ã¤³Î¿¡¼­ ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 

ÀÌ¹ø K½ºÅ¸¼î´Â °¡¼ö ¼ºÁø ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’,’¸¶»êÇ×±¸’, ÀÌº´¿À ‘¼¼¿ù¿¬°¡’, ¹ÚÀ± ‘Àß»ì¾Æº¸¼¼’ µî È­Á¦ÀÇ ÃÖ½Å ÀÎ±â°¡¼öµéÀÌ ±Ç³ëÇØ¸¸ °ú ÇÔ°Ô Ãâ¿¬ÇÏ¿© ´ëÁßÀÇ È¯È£¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 

¶ÇÇÑ, ¼­¿ï°­ºÏ¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü ´ë°ø¿¬Àå¿¡¼­ °ø°³³ìÈ­ÇÑ 20È¸Â÷ ‘°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿’Àº »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑ¹Î±¹¿¬¿¹¿¹¼úÀÎ¿¬ÇÕÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ÀÎ±â°¡¼ö ÀÌ»ó¿ë¤ý°­Áø¤ýÀÌÁø°ü¤ý¿°¼ö¿¬¤ýÇö´ç¤ý°­¹ÎÁÖ¤ý¹Ì³à¿Í¾ß¼ö¤ý¼Õºó °ú ½ÅÀÎ°¡¼ö ¹ÚÀ± µîÀÌ ±Ç³ëÇØ¸¸ °ú ÇÔ°Ô Ãâ¿¬ÇÏ¿© È­·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. 

±Ç³ëÇØ¸¸ Àº °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡·Î, Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ ÀÇ ÀÎ±â Å¸ÀÌÆ²°î ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ È÷Æ® Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ ÀÌÀÚ, ¹Ì¼úÀÛ°¡, ¿¬±Ø¹è¿ì, ÇàÀ§¿¹¼ú°¡, ¾ÆÆ®µð·ºÅÍ, ¹æ¼ÛMC, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ® Æ÷Åä±×·¡ÆÛ, ¿µ»óÀÛ°¡, µ¿È­¾Æµ¿º®È­ µðÀÚÀÌ³Ê, ¾î¸°ÀÌ±³Àç ÀÏ·¯½ºÅÍ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ¹®È­¿¹¼ú È°µ¿À» ÅëÇØ ‘¸¸´É¿¹¼úÀÎ’À¸·Î ÄªÇØÁö°í ÀÖ´Ù.   

±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÛ°îÀÇ ´ëÇ¥°îÀ¸·Î´Â ³ë·¡±³½ÇÀÇ ÀÎ±â°îÀÎ ±×¶ó°íº¸ÀÌ ÀÇ ‘¾ÆÆÄµµ »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù’, ÇÇÅÍÆÝ ÀÇ ‘ÄÄ¿Âµð½ºÄÚ’, Áø¼ö°æ ÀÇ ‘³ªµµ »ç¶ûÇØ’, Ãµ»ó ÀÇ ‘Ãµ»óÀÇ ¿©ÀÚ’¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿©, tvNÁý¹ä¹é¼±»ý È­Á¦°îÀÎ Á¶ÇÏµµÀÇ ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î’, JTBCÇöÀå¹ÚÄ¡±â¼î È­Á¦°îÀÎ ÀüÃµÈÄÀÇ ‘¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë’, ½Åµ¿ Ãâ½Å °¡¼ö Àå¼ÛÈ£ ÀÇ ‘¾ÏÇà¾î»ç’ ¿Í ’²É±æ¸¸ °É¾î¶ó’, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼(QOT)ÀÇ ‘¾ÆÀç¾ÆÀç’ ¿Í ‘ÇÏÆ®½ö’, ±Ç³ëÇØ¸¸ ¸®Ä¡ °¡ ºÎ¸¥ ‘°í¸¿½À´Ï´Ù’, ±èµ¿Èñ Æ÷½ÃÁð ±èÁö¹Î µîÀÌ ºÎ¸£°í ºñÁê ¿Í ¾ËÀÌ¿¡ÇÁ ÀÌ¼º¿íÀÌ ºÒ·¯ ´õ¿í ´õ È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ‘ÆòÃ¢°¡¿ä’ µî ¸¹Àº °îµéÀÌ »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr  

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
Áö±ÝÀÌ ¹Ù·Î ÅõÀÚ Àû±â! ¡®¿©ÀÇµµ ¸®½´ºôDS¡¯ ºÐ¾ç¿¡ °ü½É ÁýÁß
2
¿ï»ê ±ÙÁ¢ ÅÂÇ³, ¿À´Ã »õº® ¼Ò¸ê
3
´ë±â¾÷ º»°Ý ÀÔÁÖ ½ÃÀÛµÈ ¸¶°îÁö±¸¡¦¿ÀÇÇ½ºÅÚ ½ÃÀå¿¡µµ Ã»½ÅÈ£ µé¾î¿Í
4
ÅÂÈ­°­ ³»³âºÎÅÍ ¡®±¹°¡ÇÏÃµ¡¯ ½Â°Ý
5
[ÀÌ½´&ºÐ¼®]¹Î¼± 7±â ¡®°úµµÇÑ Á¶Á÷ºÒ¸®±â¡¯ ½Ã ÀçÁ¤¾ÇÈ­ ÃÊ·¡
6
¿ï»ê Áß±¸, ÅÂÇ³ ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ´ëºñÇØ »óÈ²ÆÇ´ÜÈ¸ÀÇ ½Ç½Ã
7
LG»ê¾÷´ÜÁö ³» Ç×¾Æ¸®»ó±Ç ¡®½º¸¶Æ®Å¥ºê ÆòÅÃ¡¯ »ó¾÷½Ã¼³ ºÐ¾ç
8
Á¤ºÎ Ãß°æ¿¡ ¿ï»ê °ü·Ã ¿¹»ê 360¾ï¿ø ¹Ý¿µ
9
µ¿¼­¹ßÀü, ´ëÇÐ»ý ÃÊÃ» Ã»³âÃ¢¾÷ ¸àÅä¸µ
10
Çö´ëó³, Àü±âÂ÷ ¼¼°è½ÃÀå Á¡À¯À² 10À§±Ç ÁøÀÔ
¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¼ö·Ã½Ã¼³, ¿©¸§¹æÇÐ Æ¯º° ÇÁ·Î±×·¥ ¡®´ÙÃ¤¡¯
¡®Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ¾ÆÆ® ÀÎ ¿ï»ê¡¯ ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ, ¿¹¼úÀâÁö ¹ß°£
Ã¢ÀÛ¹Ì¼úÀÎÇù Á¤±âÀü 7~12ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü
¹ÎÈ­ ¼Ó¿¡ ´ã±ä ¿ì¸®ÀÇ ¼Ò¸Á°ú ¿°¿ø
»çÁø¡¤¿µ»óÀ¸·Î ¸¸³ª´Â ¸£³× ¸¶±×¸®Æ®ÀÇ »ó»ó·Â

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr