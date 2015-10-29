°¡¼ö '±Ç³ëÇØ¸¸, ´ëÇ¥°î 'Ãµ¿î'À¸·Î 'K½ºÅ¸¼î'¡¤'°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿'¿¡ ´Ü°ñ Ãâ¿¬

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°¡¼ö ‘±Ç³ëÇØ¸¸’ÀÌ ´ëÇ¥°î ‘Ãµ¿î’À¸·Î 8¿ù ÇÑ´Þ °£ °¡¿äTVÀÇ ´ëÇ¥ ¼ºÀÎ°¡¿ä ÇÁ·Î±×·¥ ‘K½ºÅ¸¼î’¿Í ‘°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿’¿¡ ¿¬ÀÌ¾î ´Ü°ñ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
ÀÎÃµÇÑÁß¹®È°ü¿¡¼ °ø°³¹æ¼Û ÇÏ´Â ‘K½ºÅ¸¼î’´Â ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã, È¿äÀÏ ¿ÀÈÄ7½Ã, ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü6½Ã, Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ6½Ã¿¡ ¹æ¿µµÇ¸ç, °¡¿äTV ½ÃÃ»Àº KT93¹ø, LG U+ 153¹ø, ¼°æ¹æ¼Û 134¹ø, Á¦ÁÖ¹æ¼Û 160¹ø, ¿¡ºê¸®¿Â 555¹ø Ã¤³Î¿¡¼ ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø K½ºÅ¸¼î´Â °¡¼ö ¼ºÁø ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’,’¸¶»êÇ×±¸’, ÀÌº´¿À ‘¼¼¿ù¿¬°¡’, ¹ÚÀ± ‘Àß»ì¾Æº¸¼¼’ µî ÈÁ¦ÀÇ ÃÖ½Å ÀÎ±â°¡¼öµéÀÌ ±Ç³ëÇØ¸¸ °ú ÇÔ°Ô Ãâ¿¬ÇÏ¿© ´ëÁßÀÇ È¯È£¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ, ¼¿ï°ºÏ¹®È¿¹¼úÈ¸°ü ´ë°ø¿¬Àå¿¡¼ °ø°³³ìÈÇÑ 20È¸Â÷ ‘°¡¿ä½ºÅ¸ÃÑÃâµ¿’Àº »ç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑ¹Î±¹¿¬¿¹¿¹¼úÀÎ¿¬ÇÕÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ÀÎ±â°¡¼ö ÀÌ»ó¿ë¤ý°Áø¤ýÀÌÁø°ü¤ý¿°¼ö¿¬¤ýÇö´ç¤ý°¹ÎÁÖ¤ý¹Ì³à¿Í¾ß¼ö¤ý¼Õºó °ú ½ÅÀÎ°¡¼ö ¹ÚÀ± µîÀÌ ±Ç³ëÇØ¸¸ °ú ÇÔ°Ô Ãâ¿¬ÇÏ¿© È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
±Ç³ëÇØ¸¸ Àº °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡·Î, Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ ÀÇ ÀÎ±â Å¸ÀÌÆ²°î ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ È÷Æ® Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ ÀÌÀÚ, ¹Ì¼úÀÛ°¡, ¿¬±Ø¹è¿ì, ÇàÀ§¿¹¼ú°¡, ¾ÆÆ®µð·ºÅÍ, ¹æ¼ÛMC, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ® Æ÷Åä±×·¡ÆÛ, ¿µ»óÀÛ°¡, µ¿È¾Æµ¿º®È µðÀÚÀÌ³Ê, ¾î¸°ÀÌ±³Àç ÀÏ·¯½ºÅÍ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ¹®È¿¹¼ú È°µ¿À» ÅëÇØ ‘¸¸´É¿¹¼úÀÎ’À¸·Î ÄªÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÛ°îÀÇ ´ëÇ¥°îÀ¸·Î´Â ³ë·¡±³½ÇÀÇ ÀÎ±â°îÀÎ ±×¶ó°íº¸ÀÌ ÀÇ ‘¾ÆÆÄµµ »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù’, ÇÇÅÍÆÝ ÀÇ ‘ÄÄ¿Âµð½ºÄÚ’, Áø¼ö°æ ÀÇ ‘³ªµµ »ç¶ûÇØ’, Ãµ»ó ÀÇ ‘Ãµ»óÀÇ ¿©ÀÚ’¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿©, tvNÁý¹ä¹é¼±»ý ÈÁ¦°îÀÎ Á¶ÇÏµµÀÇ ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î’, JTBCÇöÀå¹ÚÄ¡±â¼î ÈÁ¦°îÀÎ ÀüÃµÈÄÀÇ ‘¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë’, ½Åµ¿ Ãâ½Å °¡¼ö Àå¼ÛÈ£ ÀÇ ‘¾ÏÇà¾î»ç’ ¿Í ’²É±æ¸¸ °É¾î¶ó’, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼(QOT)ÀÇ ‘¾ÆÀç¾ÆÀç’ ¿Í ‘ÇÏÆ®½ö’, ±Ç³ëÇØ¸¸ ¸®Ä¡ °¡ ºÎ¸¥ ‘°í¸¿½À´Ï´Ù’, ±èµ¿Èñ Æ÷½ÃÁð ±èÁö¹Î µîÀÌ ºÎ¸£°í ºñÁê ¿Í ¾ËÀÌ¿¡ÇÁ ÀÌ¼º¿íÀÌ ºÒ·¯ ´õ¿í ´õ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ‘ÆòÃ¢°¡¿ä’ µî ¸¹Àº °îµéÀÌ »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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