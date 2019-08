사회울산양산 시교육청 생활공감정책 공모 ‘변기 높이 다양하게’ 우수상 승인 2019.08.07 21:04:38



장려상으로는 ‘학부모 공개수업 유튜브 생중계’ ‘학생들의 그룹 스터디 공간 마련’ 제안이 선정됐다.



공무원 My Job Idea 제안 부문에서는 ‘금융상품 만기자동해지 기능 등 금융기관 서비스 활용으로 교직원 업무경감’ 제안이 은상으로 선정됐다. 동상에는 ‘기술직 퇴직공무원을 활용한 학교 자체 준공검사 실시’ ‘학생 책걸상 높낮이 기준표 자료배부’안이 선정됐고, ‘교원연수 통괄 안내체제 마련’안이 장려상으로 선정됐다. 장려상으로 선정되었다.



김봉출기자 kbc78@ksilbo.co.kr 울산시교육청이 '2019년 생활공감정책 및 공무원 My Job Idea 제안 공모' 생활공감정책 제안 부문에서 학생 눈높이에 맞춰 제안된 '화장실 변기 높이의 다양한 설치를 통한 화장실 문화 개선'이 우수상으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

