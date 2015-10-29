K2 '±è¼º¸é', 9¿ù ½Ì±Û '¿ÜÄ¡´Ù' ¹ß¸Å..2³â¸¸¿¡ ½Åº¸ ¹ßÇ¥

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K2 ±è¼º¸éÀÌ ¿À´Â 9¿ù »õ ½Ì±Û·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.
7ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç´Â ¸é K2 ±è¼º¸éÀº ¿À´Â 9¿ù ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Áö³ 2017³â 5¿ù '´«ºû¸¸ µé·Á'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀÌÈÄ ¾à 2³â 4°³¿ù ¸¸ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ½Ì±Û ¾Ù¹üÀº '¿ÜÄ¡´Ù'·Î ±è¼º¸éÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÀ» ÇØ ³²´Ù¸¥ ÀÇ¹Ì¸¦ Áö´Ñ´Ù. ¶ÇÇÑ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ÃÊ½Å¼º ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÆÀÀÎ Á¤Å©ÇÊ¸§ÀÌ ¸Ã¾Æ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾Õ¼ ±è¼º¸éÀº ±è¼º¸éÀº ¾ð´õ±×¶ó¿îµå¿¡¼ º¸ÄÃ·Î È°µ¿ ÇÏ´ø Áß Áö³ 1992³â ÇÇ³ëÅ°¿À¿¡¼ '»ç¶û°ú ¿ìÁ¤ »çÀÌ'¸¦ ºÎ¸£¸ç ÀÎ±â¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ 1994³â K2¸¦ °á¼ºÇØ '½½ÇÁµµ·Ï ¾Æ¸§´Ù¿î', 'ÀÒ¾î¹ö¸° ³Ê', 'À¯¸®ÀÇ ¼º', '¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶û' µîÀÇ È÷Æ®°îµéÀ» ³²°å´Ù.
±è¼º¸éÀº ±× ÀÌÈÄ·Î MBC µå¶ó¸¶ '±× ¿©ÀÚ³× Áý', SBS µå¶ó¸¶ '¸¶ÀÌ°É', KBS Drama 'ÀÚÃ¼¹ß±¤ ±×³à' µî ´Ù¾çÇÑ µå¶ó¸¶¿¡¼ OST¸¦ ¸ÃÀ¸¸ç ²ÙÁØÈ÷ È°µ¿Çß°í Áö³ 2016³â¿¡´Â MBC 'º¹¸é°¡¿Õ', JTBC '½´°¡¸Ç' µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ÀÔÁõÇß´Ù.
Áö³ 5¿ù¿¡´Â MBC '´Ù½Ã ¾²´Â Â÷Æ®¼î Áö±Ý 1À§´Â?'¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ±âµµ Çß´Ù ÇÑÆí 9¿ù ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥ÈÄ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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