°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.8 ¸ñ 17:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
K2 '±è¼º¸é', 9¿ù ½Ì±Û '¿ÜÄ¡´Ù' ¹ß¸Å..2³â¸¸¿¡ ½Åº¸ ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ¼ö¿°ÄÄÆÛ´Ï

K2 ±è¼º¸éÀÌ ¿À´Â 9¿ù »õ ½Ì±Û·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.

7ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç´Â ¸é K2 ±è¼º¸éÀº ¿À´Â 9¿ù ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.  Áö³­ 2017³â 5¿ù '´«ºû¸¸ µé·Á'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀÌÈÄ ¾à 2³â 4°³¿ù ¸¸ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø ½Ì±Û ¾Ù¹üÀº '¿ÜÄ¡´Ù'·Î ±è¼º¸éÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÀ» ÇØ ³²´Ù¸¥ ÀÇ¹Ì¸¦ Áö´Ñ´Ù. ¶ÇÇÑ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ÃÊ½Å¼º ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÆÀÀÎ Á¤Å©ÇÊ¸§ÀÌ ¸Ã¾Æ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¾Õ¼­ ±è¼º¸éÀº ±è¼º¸éÀº ¾ð´õ±×¶ó¿îµå¿¡¼­ º¸ÄÃ·Î È°µ¿ ÇÏ´ø Áß Áö³­ 1992³â ÇÇ³ëÅ°¿À¿¡¼­ '»ç¶û°ú ¿ìÁ¤ »çÀÌ'¸¦ ºÎ¸£¸ç ÀÎ±â¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ 1994³â K2¸¦ °á¼ºÇØ '½½ÇÁµµ·Ï ¾Æ¸§´Ù¿î', 'ÀÒ¾î¹ö¸° ³Ê', 'À¯¸®ÀÇ ¼º', '¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶û' µîÀÇ È÷Æ®°îµéÀ» ³²°å´Ù.

±è¼º¸éÀº ±× ÀÌÈÄ·Î MBC µå¶ó¸¶ '±× ¿©ÀÚ³× Áý', SBS µå¶ó¸¶ '¸¶ÀÌ°É', KBS Drama 'ÀÚÃ¼¹ß±¤ ±×³à' µî ´Ù¾çÇÑ µå¶ó¸¶¿¡¼­ OST¸¦ ¸ÃÀ¸¸ç ²ÙÁØÈ÷ È°µ¿Çß°í Áö³­ 2016³â¿¡´Â MBC 'º¹¸é°¡¿Õ', JTBC '½´°¡¸Ç' µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ÀÔÁõÇß´Ù.

Áö³­ 5¿ù¿¡´Â MBC '´Ù½Ã ¾²´Â Â÷Æ®¼î Áö±Ý 1À§´Â?'¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ±âµµ Çß´Ù   ÇÑÆí 9¿ù ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥ÈÄ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿©°´¼±µµ ½Ä´çµµ ¡®ÅÖÅÖ¡¯¡¦ÇöÁöÀÎµé ¡°ÇÑ±¹ÀÎ ¼Õ´Ô ²÷°Ü Èûµé´Ù¡±
2
Á¶¿ëÈ÷ Áö³ª°£ ÅÂÇ³¡¦¿ï»ê ´Ù½Ã Æø¿°ÁÖÀÇº¸
3
»õ¿ï¿øÀü ¹Î°£Á¶»ç´Ü ½ÃÀÛºÎÅÍ ´ëÇ¥¼º ³í¶õ
4
¡°¿ï»ê¿¡ »ó±Þº´¿øÀ»¡± ã¼¡¤ÀÇ·á°è Çù°ø
5
ÀÌ»óÇå ÀÇ¿ø-¹®È­ÀçÃ»Àå, ¾Ï°¢È­ Çö¾ÈÈ¸ÀÇ
6
[¿ï»ê, Ã¢¾÷ ¼º°ø½ÅÈ­ ²Þ²Ù´Ù]¡°ÈÞ´ëÆù ÆÇ¸ÅÁ¡, Ã¼°èÀûÀ¸·Î °í°´°ü¸® °¡´É¡±
7
Çö´ëó³ ¡®ÄÚ³ª ÇÏÀÌºê¸®µå¡¯ Ãâ½Ã¡¦¡®Ä« Åõ È¨¡¯ ±â´É Æ÷ÇÔ
8
ÀÏº», ùÛ ¹é»ö±¹°¡ Á¦¿Ü ½ÃÇà·É °øÆ÷
9
¿ä¾çº´¿ø 60´ë È¯ÀÚ Ãß¶ô»ç ¶³¾îÁö¸ç Ã»¼ÒºÎ µ¤ÃÄ Áß»ó
10
Òý¼¼±Ç ¾ÆÆÄÆ® ¡®º¹»ê Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯, Â÷º°È­µÈ ÁÖ°Å ÆíÀÇ¼º¿¡ È£Æò ÀÌ¾îÁ®
°øÆ÷Ã¼Çè¡¤¹°ÃÑ³îÀÌ¡¦´õÀ§ ½ÄÇôÁÖ´Â Áö¿ª ÇÑ¿©¸§ ÃàÁ¦ ¡®Ç³¼º¡¯
¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¼ö·Ã½Ã¼³, ¿©¸§¹æÇÐ Æ¯º° ÇÁ·Î±×·¥ ¡®´ÙÃ¤¡¯
¡®Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ¾ÆÆ® ÀÎ ¿ï»ê¡¯ ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ, ¿¹¼úÀâÁö ¹ß°£
Ã¢ÀÛ¹Ì¼úÀÎÇù Á¤±âÀü 7~12ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü
¹ÎÈ­ ¼Ó¿¡ ´ã±ä ¿ì¸®ÀÇ ¼Ò¸Á°ú ¿°¿ø

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr