5ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'È¦¸¯½º', 20ÀÏ 4Áý 'I'M UR FAN' È°µ¿ Àç°³

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|¡ã 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'È¦¸¯½º' / »çÁøÁ¦°ø: LPA¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
°É±×·ì 'È¦¸¯½º(Holics)'´Â Áö³ 8¿ù 3Áý 'ÇìÀÌ ¸®´õ'¾Ù¹üÀ» ¹ß¸Å ÀÌÈÄ ¸¹Àº ¹æ¼Û È°µ¿Àº ¹°·Ð Áö³ ¼³Æ¯Áý 'MBC ¾ÆÀ°´ë'¿¡¼ ±Ý¸Þ´Þ È¹µæÀ¸·Î ÀÔÁö¸¦ ´ÙÁö¸ç È°µ¿ÇÑ ½ÅÀÎ °É±×·ìÀÌ´Ù.
'À¯¸², ¹Î¾Æ, ¿¬Á¤, À±¼º, Áö¹Î' 5ÀÎÀ¸·Î °á¼ºµÈ È¦¸¯½º(Holics)´Â 3Áý ¹ß¸Å 1³â ¸¸ÀÎ ¿À´Â 8¿ù 20ÀÏ È¿äÀÏ 4¹øÂ° ¾Ù¹ü 'I'M UR FAN'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç µ¹¾Æ¿Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç LPA¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â "È¦¸¯½º 'I'M UR FAN' Æ¼Àú ¿µ»óÀÌ °ø°³µÇ¸é¼ SNS¿Í ÇØ¿Ü K-POP Â÷Æ® ¿ÀÇÁ´×¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù."¸ç "20ÀÏ ¹ß¸ÅµÉ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº 'Á» ´õ Å¥Æ¼ÇÏ°Ô, Á» ´õ ¼º¼÷µÈ, Á» ´õ ³ôÀº Ä÷¸®Æ¼'·Î ÁøÇàµÈ´Ù."¶ó¸ç ´çÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
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|¡ã 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'È¦¸¯½º' / »çÁøÁ¦°ø: LPA¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
¶ÇÇÑ "È¦¸¯½ºÀÇ 'I'M UR FAN'Àº ±âÁ¸ÀÇ ´í½º°î°ú´Â ´Ù¸£°Ô Æ®·ÎÇÇÄÃ Àå¸£¿Í ¼ÅÇÃ ¸®µëÀ» È¥ÇÕÇÑ »õ·Î¿î ´í½º°îÀ¸·Î ±×³àµé¸¸ÀÇ ÀåÁ¡À» »ì·Á °·ÂÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ °Á¶Çß´Ù. ±âÁ¸ÀÇ 4ÀÎÀÇ ¸â¹ö ±¸Á¶¸¦ 'I'M UR FAN' È°µ¿ºÎÅÍ 5ÀÎ ¸â¹ö Ã¼Àç·Î º¯°æÇÏ¿© ½Ã°¢ÀûÀÎ ¾È¹«¿Í ÆÛÆ÷¸Õ½º¿¡µµ ¸¹Àº º¯È¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑ±¹ µðÁ¦ÀÌ Å¬·´ ±èÀÎ¿µ È¸ÀåÀº "8¿ù¿¡ ÁØºñÇÏ´Â ¼îÄÉÀÌ½º´Â ¹°·Ð ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬ ÇÁ·Î¸ð¼Ç°ú ÇÔ²² º´ÇàµÇ´Â ¹æ¼Û È°µ¿À¸·Î ÆÒ´ýÀ» È®ÀåÇÑ 'È¦¸¯½º'ÀÇ È°µ¿Àº ÇØ¿Ü ¹«´ë·Î ÀÌ¾îÁö´Â ÄÉÀÌÆËÀÇ ¹«´ëÀÇ ¿¸ÁÀ¸·Î »¸¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù."°í ÀÀ¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
È¦¸¯½º ¸â¹öµéÀº ÀÎÅÍºä¿¡¼ "´Ù°¡¿À´Â 8¿ù 31ÀÏ°ú 9¿ù 4ÀÏ Àá½Ç¿¡ À§Ä¡ÇÑ Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË¿¡¼ ÆÒ´ýÀ» À§ÇÑ ÀÌº¥Æ® ¹«´ë¸¦ °¡Áú ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ÆÒµéÀ» À§ÇÑ ±ôÂ¦ ÀÌº¥Æ®¸¦ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù."´Â ÀÎ»ç¸»°ú "Áö³ 12ÀÏ ¾ÆÀ°´ë ÃÔ¿µÀº Ãß¼® Æ¯ÁýÀ¸·Î ¹æ¿µµÇ´Ï º»¹æ»ç¼ö ºÎÅ¹ÇØ¿ä."¶ó¸ç °¥¹«¸®Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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