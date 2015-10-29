½ÅÀÎ¹è¿ìÀÌÀÚ Æ®·Ô°¡¼öÀÎ ÀÓ´Ù¾Ö, µðÁöÅÐ½Ì±Û 'ÇÚµåÆù' ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.20 È­ 18:34
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

½ÅÀÎ¹è¿ìÀÌÀÚ Æ®·Ô°¡¼öÀÎ ÀÓ´Ù¾Ö´Â19ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ µðÁöÅÐ½Ì±Û 'ÇÚµåÆù'À» ¹ßÇ¥Çß´Ù..

µ¥ºß°î 'ÇÚµåÆù]'Àº »ç¶û¿¡ ºüÁ³´ø ÇÑ ¿©ÀÚ°¡ ÀÌº° ÈÄ ±× ³²ÀÚÀÇ ¿¬¶ôÀ» ±â´Ù¸®´Â ¼øÁ¤À» ¾ÖÀýÇÔ°ú °æÄèÇÔÀ» µ¿½Ã¿¡ Ç¥ÇöÇÑ °îÀÌ´Ù.ÀÓ´Ù¾Ö Æ¯À¯ÀÇ ¾Ö±³ Ã¢¹ýÀº µè´Â ÀÌµé·Î ÇÏ¿©±Ý °­ÇÑ Áßµ¶¼ºÀ» Áö´Ï°í ÀÖÀ¸¸ç 'ÇÚµåÆù' °¡»ç¿Í ¸á·Îµð´Â ³²³à³ë¼Ò ±¸ºÐ ¾øÀÌ °¡º±°í Ä£±ÙÇÏ°Ô ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Æ¯È÷ È«Áø¿µÀÇ '»ç¶ûÀÇ ¹èÅÍ¸®'¸¦ »ý°¢³ª°Ô ÇÏ´Â Èï°Ü¿î ½ê¹ÌÆ®·Ô°îÀÌ´Ù

​ÀÌ °îÀº  °Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎµé ·¡ÆÛ ³ëÇöÅÂ¿Í Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ½Åµ¿ÇØ°¡ ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ÇßÀ¸¸ç, ÀÛ»ç ³ëÇöÅÂ, ÀÛ°îÀº °ü°èÀÚ¿Ü ÃâÀÔ±ÝÁö, Æí°î ¾çÁ¤ÈÆÀÌ Âü¿©Çß´Ù.

Æ¯È÷ ÇÁ·Îµà¼­ÀÎ ³ëÇöÅÂ(°Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎ, ·¡ÆÛ)¿¡°Ô Àü¼ö¹ÞÀº ÁÖÂ÷¿ä¿ø ÃãÀº Æ¯À¯ÀÇ ±Í¿±°í ±ôÂïÇÑ ÀÓ´Ù¾Ö¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ°Ô µÈ´Ù.

ÀÓ´Ù¾Ö´Â ÃÖ±ºÆ¼ºñ, ¹Ú¸íÈ¯Æ¼ºñ, ÃÖ¹ÝÀåÆ¼ºñ, ³ëÄÚÄ¡Æ¼ºñ µî ÀÎ±âÀ¯Æ®ºê Ã¤³Î¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ Ãâ¿¬ÇØ¼­ ´Ù¾çÇÑ ³¢¿Í Àå±â¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¾ß±¸¿©½ÅÀÌ¶ó´Â µ¶Æ¯ÇÑ ÄÁ¼Áµµ ÁØºñÁßÀÌ´Ù.

±×¸®°í, ³ë·¡Á¦¸ñ¿¡¼­Ã³·³ ÇÚµåÆù CF¸¦ ¹Ýµå½Ã ÂïÀ»²¨¶ó´Â ÀÚ½Å°¨µµ ¼öÁÝ°Ô ³»ºñÃÆ´Ù.³ë·¡ 'ÇÚµåÆù'À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ±ôÂïÇÔ°ú ÀÚ½Å°¨ ³ÑÄ¡´Â ¹è¿ìÀÌÀÚ °¡¼ö ÀÓ´Ù¾ÖÀÇ ¾ÕÀ¸·Î È°µ¿¿¡ ¸ðµÎÀÇ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÈ´Ù. 

'ÇÚµåÆù'ÀÇ "À½¿ø¼öÀÍ Àü¾×À» ´Ù¿ø¹®È­º¹ÁöÀç´Ü¿¡ ±âºÎÇÑ´Ù. 

»ç´Ü¹ýÀÎ ´Ù¿ø¹®È­º¹ÁöÀç´Ü(´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹è¿ìÁ¤º¸¼®)Àº È¦¸ö¾î¸£½Å, ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤,´Ù¹®È­,ÇÐ±³¹Û «Š¼Ò³â, Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ç¾÷À»  ÁøÇàÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, Âü°¡ Ã»¼Ò³âµé·ÎºÎÅÍ ÀÚÁ¸°¨ Çâ»ó, »çÈ¸ÀûÀÀ·Â Çâ»ó, Áø·ÎÅ½»ö µî ´Ù¾çÇÏ°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí 9¿ùÁß ³ª¿Ã Æ®·Ô ½Ì±Û¾Ù¹ü ¸ö»©°É½º Æ®¸®¿À"»ì¸®°í"'ÀüÅë½ÃÀå'µµÀ½¿ø¼öÀÍ Àü¾× ´Ù¿ø¹®È­º¹ÁöÀç´Ü¿¡ ±âºÎÇÑ´Ù°í ÀüÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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