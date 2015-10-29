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19ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº ÃÖ±Ù È«Äá¿¡¼ ÁøÇàÇÑ ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ¹æÃâÇß´Ù.
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ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ÃßÈÁ¤ÀÌ Å°½º¿¡°Ô À½½ÄÀ» ¸Ô¿©ÁÖ¸ç ¼öÁÝ¾îÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Üº¸´Â ÀÌµéÀÇ ¹Ì¼Ò¸¦ À¯¹ßÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤ÀÇ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ¿¬¾Ö ÃÊ ½æÅ¸´Â ¿¬ÀÎµéÀÇ ·Î¸Ç½º¸¦ ´ã°í ÀÖ´Â °îÀ¸·Î, ÃßÈÁ¤ÀÇ ¸¼Àº º¸ÀÌ½º¿Í Å°½ºÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»öÀÌ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È¸¦ ÀÌ·ï ¿ª´ë±Þ ½æ°îÀ» Åº»ý½ÃÄ×´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈÁ¤ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÎ °ÍÀº ¹°·Ð, ÃßÈÁ¤ÀÇ À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â Áß±¹¾î °¡»ç À½¿øÀ¸·Î Á¦ÀÛµÅ ±â´ë¸¦ ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú ¿µ»óÀº ¿À´Â 9¿ù ÃÊ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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