°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.20 È­ 18:34
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö 'ÃßÈ­Á¤', ½Å°î MV ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¼­ È«Äá °¡¼ö 'Å°½º'¿Í ½æÄÉ¹Ì ¹ß»ê
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ È«Äá °¡¼ö Å°½º(kis)¿Í ÇÔ²²ÇÑ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» Ãß°¡ °ø°³ÇØ ¼³·½À» ÀÚ±ØÇß´Ù.

19ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº ÃÖ±Ù È«Äá¿¡¼­ ÁøÇàÇÑ ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ¹æÃâÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÇÑ ·¹½ºÅä¶û¿¡¼­ ÃßÈ­Á¤°ú ÀÌ¹ø ½Å°î¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÄ Å°½º°¡ ¸¶ÁÖ ¾É¾Æ ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ »ç¶û½º·¯¿î ´«ºûÀ¸·Î ¼­·Î¸¦ ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ À½¿øÀ» ÅëÇØ µé·ÁÁÙ ·¯ºê½ºÅä¸®¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ÃßÈ­Á¤ÀÌ Å°½º¿¡°Ô À½½ÄÀ» ¸Ô¿©ÁÖ¸ç ¼öÁÝ¾îÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Üº¸´Â ÀÌµéÀÇ ¹Ì¼Ò¸¦ À¯¹ßÇß´Ù.

ÃßÈ­Á¤ÀÇ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ¿¬¾Ö ÃÊ ½æÅ¸´Â ¿¬ÀÎµéÀÇ ·Î¸Ç½º¸¦ ´ã°í ÀÖ´Â °îÀ¸·Î, ÃßÈ­Á¤ÀÇ ¸¼Àº º¸ÀÌ½º¿Í Å°½ºÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»öÀÌ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ï ¿ª´ë±Þ ½æ°îÀ» Åº»ý½ÃÄ×´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈ­Á¤ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÎ °ÍÀº ¹°·Ð, ÃßÈ­Á¤ÀÇ À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â Áß±¹¾î °¡»ç À½¿øÀ¸·Î Á¦ÀÛµÅ ±â´ë¸¦ ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.

ÇÑÆí ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú ¿µ»óÀº ¿À´Â 9¿ù ÃÊ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»êµµ½Ã°ø»ç ¡®¿ïÁÖ±º À²¸®3Áö±¸¡¯ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ ¹ÚÂ÷
2
¿ï»êÀÇ À§±â ±Øº¹ À§ÇÑ »ç¾÷¿¡ ¿ªÁ¡
3
[ÇöÀå&ÀÌ½´]¿ï»ê½Ã ºÎÀ¯½Ä ÇØ»óÇ³·Â»ç¾÷ ¶óÀÌ´Ù ¼³Ä¡ ³õ°í ¾î¹Î ¹Ý¹ß ½ÉÈ­
4
¼±Çü°ø»ç ¿ï»ê°í¼ÓÔ³ ³ëÆø ÁÙ¿© »ç°íÀ§Çè
5
[±â°í]ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í Å»¿øÀüÁ¤Ã¥ ¿¬°ü¼º
6
ÅÂÈ­°­¿ª ±¤Àå ¡®¹Ì·¡ ±³Åë¼ö´Ü À¯º¸Áö¡¯ °³³ä Ä£È¯°æ °ø°£À¸·Î
7
¡°Çö´ëÁß°ø¾÷, ´ë¿ìÁ¶¼± ÀÎ¼ö´Â ±¸Á¶Á¶Á¤¡±
8
Çö´ëó³ ºñÁ¤±ÔÁ÷³ëÁ¶, ÆÄ¾÷ À¯º¸ °áÁ¤
9
¿ï»ê½Ã Ãß°æ¿¹»ê 480¾ï¿ø Æí¼º
10
¾ç»ê³ó¼ö»ê¹°À¯Åë¼¾ÅÍ ¿î¿µ±Ç ³õ°í °¢ÃàÀü
Àá½Ãµµ ´«À» ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ¼Ò¹æ¿µ¿õµéÀÇ ÀÌ¾ß±â
»÷µå¾ÆÆ®¿Í ¿ÀÆä¶ó·Î ¸¸³ª´Â ¸ðÂ÷¸£Æ® ¸í°î
ÅÂÈ­°­ ±¹°¡Á¤¿øÀÇ ¹Ì·¡, Á¶°¢¿¹¼ú·Î ½ÂÈ­
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2019³â 8¿ù 19ÀÏ~)
°¡´Â ¿©¸§ÀÌ ¾Æ½±´Ù¸é ¡®ÅÂÈ­°­ Ä¡¸Æ Æä½ºÆ¼¹ú¡¯·Î¡¦

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr