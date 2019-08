교육대학교소식 안진우 경성대 교수, IEEE ICEMS 2019 학술대회 우수 논문상 승인 2019.08.21 17:27:32 ▲ 수상 후 기념촬영 모습. - 경성대학교 제공 경성대학교(총장 송수건)는 공과대학 기계메카트로닉스공학부 학부장 안진우 교수가 중국 하얼빈에서 개최된 IEEE ICEMS 2019 국제학술대회에서 우수논문상을 수상했다고 21일 밝혔다. 지난 11일부터 14일까지 중국 하얼빈 Sun Island Garden Hotel에서 개최된 IEEE ICEMS 2019 국제학술대회에서 안진우 교수는 그레이스(대학원 메카트로닉스공학과 박사과정 1년), 정광일 교수(기계메카트로닉스공학부)와 함께 ‘Comperative Performance Analysis of Switched Reluctance Motors for Automotive Fan’ 논문을 발표해 우수논문상을 수상했다. 이번 학술대회에서 안 교수가 발표한 논문은 자동차 냉각팬에 적용되는 스위치드 릴럭턴스 전동기(SRM) 설계 기술에 관련된 내용으로 기존에 많이 사용되고 있다 하지만 유지 보수가 필요하고 스파크나 분진이 생기는 단점을 가진 브러쉬 전동기를 대체할 수 있는 차량냉각팬용 전동기에 대한 연구 논문이다. 한편 ICEMS(International Conference on Electrical Machines and Systems)는 전기기기, 전력전자 분야 연구자가 참가하는 국제학술대회다. 22회째를 맞이하는 올해에는 전 세계 25개국의 1200여편의 논문과 기업의 최신기술이 소개됐다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)