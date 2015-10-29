(»ç)ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦¿¡¼ ÁÖÃÖÇÑ 2019 ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦ ¿ùµå¸ðµ¨´ëÈ¸°¡ 8¿ù 22(¸ñ)ÀÏ ¼¿ï ÀÓÇÇ¸®¾ó ÆÓ¸®½ºÈ£ÅÚ¿¡¼ ¼º´ëÈ÷ ÆîÃÄÁ³´Ù.
(»ç)ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦´Â ¹®È¿¹¼ú¾÷°èÀÇ ´Ù¾çÇÑ ±¹³»¿Ü È¸¿ø»ç°¡ ¸Á¶óµÈ Çà»ç·Î ±× ¶æÀ» ±â¸®°íÀÚ ÇÑ±¹°ú Áß±¹ÀÇ °øµ¿ÁÖÃ¼·Î Àü¼¼°è ¿µÈ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ ÀÛÇ°°ú ÀÎ¹°µéÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿© ¼ö¿©ÇÏ´Â ¿µÈÁ¦·Î¼ ¿ÃÇØ 3È¸¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù.
¿À´Â 10¿ù Á¦ÁÖµµ ICC±¹Á¦ÄÁ¹ø¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ °³ÃÖ¸¦ È®Á¤ Áþ°í ´Ù¾çÇÑ Çà»ç¸¦ ÁØºñ ÁßÀÎ ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦(ÀÌ»çÀå Á¶±Ù¿ì)´Â ÀÌ¿¡ ¾Õ¼ ´ë¿Ü±³·ùÇù·Â °È¿Í »çÀü Çà»çÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ¿©¼º ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê¸¦ ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦ ¿ùµå¸ðµ¨´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
½´ÆÛ¸ðµ¨ ¹Ú¿µ¼±°ú ÅÅ·±Æ® À¯ÅÂ¿õÀÇ »çÈ¸·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø Çà»ç´Â È²ÇØµµ ±ÂÀÇ 1ÀÎÀÚ¶ó Æò°¡ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹«´ç±ÝÆÄ°¡ ¹®È¿¹¼ú´ÜÀåÀ¸·Î ÀÓ¸íµÇ¾úÀ¸¸ç, ¾Æ½Ã¾Æ 7°³±¹ ÇÑ±¹, Áß±¹, º£Æ®³² ±âÅ¸ µ¿³²¾Æ¿¡¼ ¾ö¼±µÈ ¸ðµ¨ °â ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³ÊµéÀÌ ÇÑÁß±¹Á¦¿µÈÁ¦ÀÇ ÃàÇÏ»çÀý°ú È«º¸À§¿ø ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇÒ ÀÎÀç·Î ¼±Á¤µÇ¾ú´Ù. ¹®È¿¹¼ú´ÜÀå ¹«´ç±ÝÆÄ°¡ Äý»óÀ» Á÷Á¢ ½Ã»óÇÏ¸ç ±× ÀÇ¹Ì¸¦ ³ô¿´´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, °¢ ³ª¶óÀÇ ÀüÅë ÀÇ»ó°ú ÇÑº¹¼î ¹× °¡¼ö ¼Ò³àÁÖÀÇº¸¿Í ´Þºû¼Ò³à, KCM µîÀÇ ÃàÇÏ°ø¿¬À¸·Î ¿©¸§ ¹ãÀ» ¶ß°Ì°Ô Àå½ÄÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >