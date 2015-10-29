µ¥ºß 2ÁÖ³â '¸ÚÁø³à¼®µé', µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'You're Not Alone' 10¿ù ÄÄ¹é È®Á¤

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|¡ã º¸ÀÌ±×·ì ¸ÚÁø³à¼®µé 'You're Not Alone' ¾Ù¹ü Ãâ½Ã ¿¹Á¤ / µð¿£¿¡ÀÌ Á¦°ø
µ¥ºß 2ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº º¸ÀÌ±×·ì ¸ÚÁø³à¼®µéÀÌ "2019³â 10¿ù µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'You're Not Alone'À» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù."¸ç ÄÄ¹éÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
ÇöÀç ÀÏº» Åõ¾î ÁßÀÎ ¸ÚÁø³à¼®µé(GreatGuys)Àº "2017³â 8¿ù 25ÀÏ Ã¹ ¾Ù¹ü 'LAST MEN' ÀÌÈÄ 2³â°£ ²÷ÀÓ¾ø´Â »ç¶ûÀ» ÀüÇØÁØ ÆÒµé°ú ¸â¹öµéÀÇ °¡Á·µé¿¡ ´ëÇÑ ¸¶À½À» ´ã¾Æ ÀÌ¹ø µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹üÀÇ Á¦¸ñÀ» ¼±Á¤Çß´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ¼Ò¼Ó»ç µð¿£¿¡ÀÌ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â "ÀÌ¹ø µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'You're Not Alone'Àº ¸â¹öµéÀÌ ÈûÀÌ µé ¶§¸¶´Ù ¶°¿Ã¸®´ø »ç¶÷µé °ç¿¡¼ Ç×»ó ÀÀ¿ø ÇØÁØ »ç¶÷µé¿¡°Ô º¸´äÇÏ´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ´ãÀº ¾Ù¹üÀÌ´Ù."¸ç, "°°ÀÌ ²ÞÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á°¡°í ÀÖ´Â ¼¼»óÀÇ ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ°í ½ÍÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã¾Æ³Â°í ¸ÚÁø³à¼®µéÀÇ ¼¼°è°üÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Â ½Ã¸®ÁîÀÇ Ã¹ ½ÃÀÛÀÌ µÉ °Í."ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
¾Ù¹ü¸í 'You're Not Alone'ÀÌ °ø°³µÇÀÚ ±¹³»´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ÚÁø³à¼®µé ÆÒ´ýÀÎ ±×·¹ÀÌ½º(Grace)´Â ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½ÉÀ» º¸ÀÌ¸ç ÄÄ¹é¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¿¡ Âù ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¿Â¶óÀÎÀ» Å¸°í ¼Ó¼Ó ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ 'ÀçÀÌ, µ¿ÈÖ, µ¿ÀÎ, È£·É, ´Ù¿î, ¹é°á, È°Âù, ÇÑÀ», ÀÇ¿¬' ¾ÆÈ© ¸íÀÇ '¸ÚÁø_³à¼®µé'Àº "¿À´Â 10¿ù ¹ßÇ¥ÇÒ µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÄÉÀÌÆË ÆÒÀº ¹°·Ð ´ëÁßµé¿¡°Ô '¿ì¸®ÀÇ ¼¼°è°üÀ» ´ãÀº ¸Þ½ÃÁö'¸¦ ÀüÆÄÇÏ±â À§ÇØ ³¡¾ø´Â ³ë·ÂÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇöÀç ¹Ì´Ï ¾Ù¹ü ¼ö·Ï°îÀÇ ³ìÀ½À» ¸¶¹«¸®, 29ÀÏ ÀÏº»Åõ¾î¸¦ ¸¶Ä¡°í ±Í±¹ÇÏ´Â ¸ÚÁø_³à¼®µéÀº ¹Âºñ¿Í ¹æ¼Û ÁØºñ¸¦ À§ÇÑ ¾È¹« Á¡°Ë ÈÄ 9¿ù ÃÊ Å¸ÀÌÆ²°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¸¦ ÃÔ¿µ, ´ëÁßµé¿¡°Ô ´õ¿í ¸ÚÁø ¸ð½ÀÀ» ¼±»çÇÒ ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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