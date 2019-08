µ¥ºß 2ÁÖ³â '¸ÚÁø³à¼®µé', µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'You're Not Alone' 10¿ù ÄÄ¹é È®Á¤

연예/시사 데뷔 2주년 '멋진녀석들', 두 번째 미니앨범 'You're Not Alone' 10월 컴백 확정 승인 2019.08.28 ▲ 보이그룹 멋진녀석들 'You're Not Alone' 앨범 출시 예정 / 디엔에이 제공 데뷔 2주년을 맞은 보이그룹 멋진녀석들이 "2019년 10월 두 번째 미니앨범 'You're Not Alone'을 발표한다."며 컴백을 예고했다. 현재 일본 투어 중인 멋진녀석들(GreatGuys)은 "2017년 8월 25일 첫 앨범 'LAST MEN' 이후 2년간 끊임없는 사랑을 전해준 팬들과 멤버들의 가족들에 대한 마음을 담아 이번 두 번째 미니앨범의 제목을 선정했다."고 밝혔다. 또한 소속사 디엔에이 엔터테인먼트는 "이번 두 번째 미니앨범 'You're Not Alone'은 멤버들이 힘이 들 때마다 떠올리던 사람들 곁에서 항상 응원 해준 사람들에게 보답하는 의미를 담은 앨범이다."며, "같이 꿈을 향해 달려가고 있는 세상의 모든 이들에게 전하고 싶은 메시지를 담아냈고 멋진녀석들의 세계관이 담겨 있는 시리즈의 첫 시작이 될 것."이라고 했다. 앨범명 'You're Not Alone'이 공개되자 국내는 물론 해외를 포함한 멋진녀석들 팬덤인 그레이스(Grace)는 많은 기대와 관심을 보이며 컴백에 대한 기대에 찬 응원의 메시지가 온라인을 타고 속속 전해지고 있다. 아울러 '재이, 동휘, 동인, 호령, 다운, 백결, 활찬, 한을, 의연' 아홉 명의 '멋진_녀석들'은 "오는 10월 발표할 두 번째 미니앨범을 통해 케이팝 팬은 물론 대중들에게 '우리의 세계관을 담은 메시지'를 전파하기 위해 끝없는 노력을 하고 있다."고 피력했다. 현재 미니 앨범 수록곡의 녹음을 마무리, 29일 일본투어를 마치고 귀국하는 멋진_녀석들은 뮤비와 방송 준비를 위한 안무 점검 후 9월 초 타이틀곡 뮤직비디오를 촬영, 대중들에게 더욱 멋진 모습을 선사할 준비를 하고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)