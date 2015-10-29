º¸ÀÌ±×·ì '½Ã±×³Î' 28ÀÏ ¼îÃ¨ Ãâ°Ý µ¥ºß°î '³Ê´Ù¿î' ¿ÀÇÂ

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø Á¦ÀÌ½ºÅ¸
¼Ò¼Ó»ç 'Á¦ÀÌ½ºÅ¸'´Â "4ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³Î(SIGNAL)ÀÌ ¿À´Â 28ÀÏ ¼î Ã¨ÇÇ¾ð ¹«´ë¿¡¼ µ¥ºß°î '³Ê ´Ù¿î'À¸·Î Ã¹ ¹æ¼Û¿¡¼ ´ëÁßµé¿¡°Ô ¸ð½ÀÀ» °ø°³ÇÑ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
´º¿þÀÌºê ÄÉÀÌÆË ¸Þ½ÅÀú¸¦ ÁöÇâÇÏ´Â º¸ÀÌ±×·ì '½Ã±×³Î'Àº '³Ê´Ù¿î'Àº "¸¹Àº »ç¶÷µé¿¡°Ô À§·Î¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ°í, ÀÏ»ó ¼Ó¿¡ ´ä´äÇÑ µµ½Ã¿¡¼ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ ÀÚÀ¯·Î¿òÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °îÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¾Ù¹ü 'THE FIRST SIGNAL:BEGINS'À» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ½Ã±×³ÎÀº µ¥ºßÀüºÎÅÍ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ÆÀÀÌ¶ó´Â °É ÀÔÁõÀÌ¶óµµ ÇÏµíÀÌ Áö³ 22ÀÏ Àá½Ç 'Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË'¿¡¼ ÁØºñµÈ »çÀü ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä¡°í 28ÀÏºÎÅÍ ¹æ¼Û, ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ÆÒµéÀ» À§ÇÑ °èÈ¹ÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
'º¹Àº, ¿µÈ£, ±âÈ¯, ±ÔÈ¯'À¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³ÎÀº "Å¸ÀÌÆ²°î '³Ê ´Ù¿î'À» Æ÷ÇÔÇÑ 3°îÀ» ¹ß¸Å, °î¸¶´Ù »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» ¹«´ë¿¡¼ º¸¿©ÁÙ °ÍÀÌ´Ù."¸ç, "±×µ¿¾È ±¹³»´Â ¹°·Ð ÀÏº»¿¡¼ °ø¿¬ È°µ¿À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÆÒ´ý ±¸Ãà ¹× ´Ù°¢ÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ±â¹ýÀ¸·Î Æø³Ð°Ô È°µ¿À» ÇÏ±â À§ÇÑ ÁØºñ°¡ µÇ¾îÀÖ´Ù."°í Æ÷ºÎ¸¦ µå·¯³Â´Ù.
ÇÑÆí 28ÀÏ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ¼îÃ¨ÇÇ¾ðÀº '·¹µåº§ºª / ´õº¸ÀÌÁî / EVERGLOW / ¾ÆÀÌÁî / ·ÎÄÏÆÝÄ¡ / VERIVERY / Àå´ëÇö / TRCNG / TARGET / FANATICS / ±×·¹ÀÌ½Ã / ¼Ò¿µ / ±âÇÁÆ® / ÇÑÃÊÀÓ / ¹öµð / N.CUS / ½Ã±×³Î' µîÀÇ ÆÀÀÌ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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