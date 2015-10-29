¡®³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú¡¯ ´Ê¿©¸§ÀÇ ½Å³ª´Â À½¾Ç ÃàÁ¦ ¼ÓÀ¸·Î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.28 ¼ö 20:06
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½ÂÀÎ 2019.08.28  
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µñÆã½º, ·¹ÀÌÁöº», ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, Á¤Èì¹êµå µî... È«´ë ´ëÇ¥ ¹ÂÁö¼Ç 15ÆÀÀÇ °ø¿¬
8¿ù 24ÀÏ ~ 9¿ù 8ÀÏ ¸Å ÁÖ¸», ³²ÀÌ¼¶¿¡¼­ ÆîÃÄÁ®

‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú: È«´ë¾ß ³îÀÚ in ³²ÀÌ¼¶(ÀÌÇÏ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’)‘ÀÌ ¸·À» ¿Ã·È´Ù. 3ÁÖ°£ ¸Å ÁÖ¸»¸¶´Ù ÀÌ¾îÁö´Â ÃàÁ¦ÀÇ ½ÃÀÛÀº µñÆã½º, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½º, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ¼Ò¿ï¿£ÁøÀÌ ¿­¾ú´Ù. 

Ã¹ ³¯¿¡´Â, ¼ö¸¹Àº À½¾Ç Æä½ºÆ¼¹úÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ¹êµå µñÆã½º°¡ µÎÅÍ¿î ÆÒÃþÀ» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ²ËÂù ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´°í, °­·ÄÇÑ ·Ï »ç¿îµå·Î Ä«¸®½º¸¶¸¦ º¸¿©ÁØ ½ºÅä¸®¼¿·¯, »ç¶û½º·´°í µû¶æÇÑ À½¾ÇÀ» µé·ÁÁØ ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½º´Â ³ëÀ»ÀÌ ³»¸®´Â ¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ±æ ¹«´ëºÎÅÍ Á¶¸í°ú ¾î¿ì·¯Áø ¾ß¿Ü¼ö¿µÀå ¿öÅÍ°¡µç±îÁö ¸ÚÁø Ç³°æÀ» ¸¸µé¾î ³Â´Ù. µÑÂ° ³¯¿¡´Â ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ ¼¼´ë¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ·¹ÆÄÅä¸®·Î ÁÁÀº È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú°í, Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµå´Â À½¾Ç¼ºÀ» º¸¿©ÁØ ¼Ò¿ï¿£Áø ¿ª½Ã ¸¹Àº ¹Ú¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 

¿À·£¸¸¿¡ ³²ÀÌ¼¶À» ´Ù½Ã Ã£¾Ò´Ù´Â µñÆã½º´Â “³¯¾¾µµ Ç³°æµµ À½¾Çµµ ³Ê¹« ÁÁÀ¸´Ï ¿©·¯ºÐÀº Á¤¸» Àß ¿À½Å °Å´Ù, ÀúÈñµµ Àß ¿Â °Í °°´Ù”¸ç ¼³·½À» Ç¥ÇöÇß°í, ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½ºµµ ”¾î¶² ¹«´ëº¸´Ùµµ ¾Æ¸§´ä°í ¸ÚÁø Ç³°æÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ì¸®ÀÇ À½¾ÇÀÌ ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô ÁÁÀº ¹è°æÀ½¾ÇÀÌ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”´Â ¼Ò°¨À» ¸»Çß´Ù. 

Çª¸¥ ÀÚ¿¬°ú ¾î¿ì·¯Á® ÆîÃÄÁö´Â ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº Ã»Ãá ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ ²Þ°ú ¿­Á¤À» ³ë·¡ÇÏ´Â ¹ö½ºÅ· ÃàÁ¦·Î, ¿ÃÇØ´Â È«´ë ¶óÀÌºê ¹®È­ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’¿Í ¿¬°èÇØ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ê¿©¸§ÀÇ Á¤Ãë¸¦ ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÀ¯¹«´ë, ¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ±æ, ¾ß¿Ü¼ö¿µÀå ¿öÅÍ°¡µç ¼¼ °÷¿¡¼­ Åä¿äÀÏÀº ³· 1½ÃºÎÅÍ Àú³á 8½Ã±îÁö, ÀÏ¿äÀÏÀº ¿ÀÈÄ 4½Ã 30ºÐ±îÁö °ø¿¬À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.

¿À´Â ÁÖ¸»¿¡´Â ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º¿Í µÎ¿Ò»ç¿îÁî, ½ÅÃÌÅ¸ÀÌ°ÅÁî, ºí·çÁö, Áß±¹ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏ¸¶(HAMA)°¡ °ø¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ³²ÀÌ¼¶¿¡ ÀÔÀåÇÏ¸é ¹«·á·Î °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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