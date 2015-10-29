Æ®·ÎÆ® °¡¼ö '¼Õºó¾Æ', ÀÌÄ³½ºÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.28 ¼ö 20:06
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ÀÌÄ³½ºÆ® ±èÁ¤¹è ´ëÇ¥´Â “Â÷¼¼´ë Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¼Õºó¾Æ°¡ ´Ù¹æ¸é¿¡¼­ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù."¶ó¸ç, “¸¹Àº »ç¶û°ú ±â´ë ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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