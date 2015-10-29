Æ®·ÎÆ® °¡¼ö '¼Õºó¾Æ', ÀÌÄ³½ºÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ÀÌÄ³½ºÆ®
Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¼Õºó¾Æ°¡ Áö³ 26ÀÏ ÀÌÄ³½ºÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ÈûÂù µµ¾à¿¡ ³ª¼±´Ù.
¼Õºó¾Æ´Â 2017³â Á¦9È¸ Ã»¼Ò³â Æ®·ÎÆ® °¡¿äÁ¦¿¡¼ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò°í, 2018³â 7¿ù ‘´ÙµëÀÌ’¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²°îÀ¸·Î µ¥ºßÇÏ¿´´Ù.
ÀÌÀüºÎÅÍ ¿©·¯ ¿¬¿¹ ±âÈ¹»çÀÇ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ¿µÀÔ Á¦ÀÇ°¡ µé¾î¿ÔÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ¸ðµÎ °ÅÀýÇÏ°í Á¤Åë Æ®·ÎÆ®ÀÇ ±æ·Î µé¾î¼± ¼Õºó¾Æ´Â Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·Â°ú ´«ºÎ½Å ºñÁÖ¾óÀ» °âºñÇÑ ‘½ÅÈï ´ë¼¼ Æ®·ÎÆ® ½ºÅ¸’·Î ±ÞºÎ»óÇÏ¸ç, °¢Á¾ ¹æ¼Û ¹× ¹«´ë¿¡¼ È°¹ßÇÑ Çàº¸¸¦ ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
¼Õºó¾Æ´Â “½Ç·Â ÀÖ´Â °¡¼ö·Î ¼ºÀåÇÏ°í ½ÅÀÎÀ¸·Î¼ °úºÐÇÑ »ç¶ûÀ» ÁÖ½Ã´Â ÆÒºÐµéÀ» À§ÇØ ÁÁÀº À½¾ÇÀ¸·Î º¸´ä µå¸®°í ½Í¾î ÀÌÄ³½ºÆ®¿Í ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.”¶ó¸ç ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í´õ ²ÙÁØÈ÷ ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í È°¾àÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
ÀÌÄ³½ºÆ® ±èÁ¤¹è ´ëÇ¥´Â “Â÷¼¼´ë Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¼Õºó¾Æ°¡ ´Ù¹æ¸é¿¡¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù."¶ó¸ç, “¸¹Àº »ç¶û°ú ±â´ë ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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