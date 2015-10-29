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28ÀÏ ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº ÃÖ±Ù È«Äá¿¡¼ ÁøÇàµÈ ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÃßÈÁ¤°ú Å°½º°¡ ¹Ù´å°¡ ¾Õ¿¡¼ ´«À» ¸ÂÃß¸ç ÇÔ¹Ú ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¾î ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÐÀ§±â ¼Ó ´ëÈ¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Â µíÇÑ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. Æ¯È÷ »çÁø¸¸ ºÁµµ ´À²¸Áö´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ÙÁ¤ÇÑ ºÐÀ§±â°¡ º¸´Â ÀÌµéÀÇ Èå¹µÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ À¯¹ß, ½Å°î¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÃßÈÁ¤ÀÇ Ã¹ ÀÚÀÛ°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’´Â ½æÅ¸´Â ³²³àÀÇ ¼³·½ÀÌ ³ì¾Æ ÀÖ´Â µà¿§°îÀ¸·Î, ÃßÈÁ¤ÀÇ Ã»¾ÆÇÑ º¸ÀÌ½º°¡ Å°½ºÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»ö°ú ¿Ïº®ÇÑ Á¶È¸¦ ÀÌ·ï ¸®½º³ÊµéÀÇ ¿¬¾Ö ¼¼Æ÷¸¦ À¯¹ßÇÒ ¿ª´ë±Þ µà¿§°îÀ¸·Î Åº»ýµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹¾î °¡»ç À½¿øÀ¸·Î Á¦ÀÛ, ÃßÈÁ¤ÀÇ À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» ¿©½ÇÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ¿À´Â 9¿ù ÃÊ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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