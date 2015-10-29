°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.29 ¸ñ 13:00
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö ÃßÈ­Á¤XÅ°½º, µà¿§°î ¡®Áö±Ý °í¹éÇØ¡¯ MV ºñÇÏÀÎµå ÄÆ...´Þ´ÞÇÑ ºÐÀ§±â ¡®½ÉÄô À¯¹ß¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀå¿¡¼­ È«Äá °¡¼ö Å°½º(kis)¿Í ´Þ´ÞÇÑ Ä¿ÇÃ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.

28ÀÏ ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº ÃÖ±Ù È«Äá¿¡¼­ ÁøÇàµÈ ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÃßÈ­Á¤°ú Å°½º°¡ ¹Ù´å°¡ ¾Õ¿¡¼­ ´«À» ¸ÂÃß¸ç ÇÔ¹Ú ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¾î ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÐÀ§±â ¼Ó ´ëÈ­¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Â µíÇÑ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. Æ¯È÷ »çÁø¸¸ ºÁµµ ´À²¸Áö´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ÙÁ¤ÇÑ ºÐÀ§±â°¡ º¸´Â ÀÌµéÀÇ Èå¹µÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ À¯¹ß, ½Å°î¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

ÃßÈ­Á¤ÀÇ Ã¹ ÀÚÀÛ°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’´Â ½æÅ¸´Â ³²³àÀÇ ¼³·½ÀÌ ³ì¾Æ ÀÖ´Â µà¿§°îÀ¸·Î, ÃßÈ­Á¤ÀÇ Ã»¾ÆÇÑ º¸ÀÌ½º°¡ Å°½ºÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»ö°ú ¿Ïº®ÇÑ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ï ¸®½º³ÊµéÀÇ ¿¬¾Ö ¼¼Æ÷¸¦ À¯¹ßÇÒ ¿ª´ë±Þ µà¿§°îÀ¸·Î Åº»ýµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Áß±¹¾î °¡»ç À½¿øÀ¸·Î Á¦ÀÛ, ÃßÈ­Á¤ÀÇ À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» ¿©½ÇÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
 
ÇÑÆí ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ¿À´Â 9¿ù ÃÊ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
[Æ¯º°±â°í]°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª, ¿ï»ê Á¦2µµ¾à °è±â·Î »ï¾Æ¾ß
2
Çö´ë¸ðºñ½º Àü±âÂ÷ ÇÙ½ÉºÎÇ° Àü¿ë°øÀå ±â°ø½Ä, ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É Ãà»ç Àü¹®
3
Çö´ë¸ðºñ½º Àü±âÂ÷ ÇÙ½ÉºÎÇ° Àü¿ë°øÀå ±â°ø½Ä¡¦¡®¿ï»êÇü ÀÏÀÚ¸®¡¯ Ã¹¹ß
4
[±Û·Î¹ú ¼ö¼Òµµ½Ã ¿ï»ê, ·Îµå¸ÊÀ» ±×¸°´Ù]2030³â ¸ðµç ½Ã³»¹ö½º ¼ö¼Ò¡¤Àü±âÂ÷·Î¡¦ÇÁ¶ûÅ©ÇÁ·çÆ®ÀÇ µµÀü
5
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, ½ÅÀç»ý ¹ßÀü¼³ºñ ±¹»êÈ­ ºÎÇ° ¹ß±¼ ³ª¼­
6
ºÎµ¿»ê½ÃÀå µ¿Çâ¡¤ÇÏ¹Ý±â Àü¸Á, ¿ï»ê ÁÖÅÃ½ÃÀå ÇÏ¶ô¼¼ µÐÈ­¡¤ÇÏÇâ ¾ÈÁ¤È­ ±â´ë
7
[»ç¼³]Çö´ëÂ÷ ¹«ºÐ±Ô ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È, »ó»ýÇù·ÂÀÇ ÀüÈ¯Á¡ µÇ±æ
8
ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) »õ¿ï¿øÀÚ·Âº»ºÎ, 9¾ï´ë ÀåÇÐ±Ý Áö¿ªÀÎÀç ÈÄ¿ø
9
¿ï»ê ³²±¸, °¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ Á¶ÇÕ¼³¸³ Ã¹ ÀÎ°¡
10
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¿ï»ê¹æ¹® ÀÇ¹Ì, °æÁ¦µ¶¸³¡¤±ØÀÏ ÀÇÁö...»ê¾÷¼öµµ¼­ ÀçÃµ¸í
¿ï»ê Áß±¸ ¡®The ·çÇÁÅ¾¡¯, ´ÙÃ¤·Î¿î ¹®È­¿¹¼úÇÁ·Î±×·¥µé ½Ã¿ø...
¿ï»ê´ë ÇÐ»ýÀ½¾Ç ÄáÄí¸£, 9¿ù20~21ÀÏ ÀÌÆ²°£ ¿­·Á
°í·¡¡¤¹Ù´Ù¡¤»îÀÇ ÀºÀ¯ ´ã±ä ½ÃÈ­ 25Á¡¡¦¿ÀÃ¢Çå ½ÃÀÎ ¡®ÇØ¸ñ¡¯ ...
ÀÌ½ÂÂù µ¿¾çÈ­°¡ °³ÀÎÀü ¿­·Á...¿ïÁÖ ¼±°¶·¯¸®¡¦9¿ù 11ÀÏ±îÁö
Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®°ø·æÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù¡¯ 9¿ù 5ÀÏºÎÅÍ Çö´ë¿¹¼ú°ü

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr