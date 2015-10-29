°¡¼ö '³²¼öÇö', Æ®·ÎÆ® ½Å°î ¡®´Ã±×¸·¿¡¡®,¡¯±â¾ïÇÏ°Å¶ó¡® ¿À´Â 30ÀÏ À½¿ø ¹ß¸Å

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ÇÑÆí ³²¼öÇöÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘´Ã±×¸·¿¡’¿Í ‘±â¾ïÇÏ°Å¶ó’´Â 8¿ù 30ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ¸á·Ð ¿¥³Ý Áö´Ï ¹÷½º¹ÂÁ÷ ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¼Ò¸®¹Ù´Ù µî ÀüÃ¼ À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸Å µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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