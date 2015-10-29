°¡¼ö '³²¼öÇö', Æ®·ÎÆ® ½Å°î ¡®´Ã±×¸·¿¡¡®,¡¯±â¾ïÇÏ°Å¶ó¡® ¿À´Â 30ÀÏ À½¿ø ¹ß¸Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.29 ¸ñ 16:46
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.08.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¿¬·ûÀÇ ±íÀÌ¿Í ¹Ù¶÷Âù ¼¼¿ùÀÇ ½Ã¿øÇÑ À½»öÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â °¡¼ö ³²¼öÇö(¼Ò¼Ó tsy¹Ìµð¾î)ÀÌ Æ®·ÎÆ® ½Å°î ‘´Ã±×¸·¿¡’ ¿Í ‘±â¾ïÇÏ°Å¶ó’·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ °¡½¿ ¹¶Å¬ÇÑ °¨µ¿À» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å²´Ù.

³²ÆíÀ¸·Î½á, °¡ÀåÀ¸·Î½á, ¾Æ¹öÁö·Î½á ³ë·¡¿¡ ´ãÀº Áø½ÇÇÑ ¸Þ½ÃÁöÀÇ ¿ï¸²ÀÌ °¡È÷ °¨µ¿ÀûÀÎ ³²¼öÇöÀÇ 1Áý À½¹ÝÀº Çö¿ª ½ºÅ¸DJÀÌ¸ç, °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡ÀÎ ¹ö¼¸¶ÊÀÌ(BD)°¡ ÀÛ»ç ÀÛ°î ¹× ÇÁ·Îµà½ÌÇß´Ù. 

Å¸ÀÌÆ² °îÀÎ ‘´Ã±×¸·¿¡’´Â Á¦¸ñºÎÅÍ ¼ºÀÎ°¡¿ä¼¼´ëÀÇ °¨¼ºÀ» ÅÍÄ¡ÇÏ¸ç, ÀþÀº ¼¼´ë¿¡°Ôµµ ¹«¾ð°¡ Çü¾ð ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾Æ½º¶óÇÔÀ» ÁÖ´Â Á¤Åë Æ®·ÎÆ® ¹ß¶óµå °îÀ¸·Î ³²¼öÇöÀÇ ½Ã¿øÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¸Å·ÂÀûÀÎ Ã¢¹ýÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù.

‘ÇÑÆò»ý ³ª¸¸ º¸°í, ³ª¸¸À» ¹Ï°í ÇÔ²² »ç¶ûÇØ ¿Â’ ¾Æ³»¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ¼±¹°ÀÎ ÀÌ ³ë·¡´Â °¡¼öÀÇ Áø¼ÖÇÏ°í °í¸¶¿î ½Ç»ç ÆÇ °í¹éÀ» ´ãÀº ¾Æ¸§´Ù¿î °¡»ç°¡ ÀÏÇ°ÀÌ´Ù.   ¼­ºê Å¸ÀÌÆ² °îÀÎ ‘±â¾ïÇÏ°Å¶ó’´Â ÅåÅå Æ¢´Â ºü¸¥ ÅÛÆ÷ÀÇ ´í½º Æ®·ÎÆ® ¸®µë¿¡ Æ¯ÀÌÇÑ »ç¿îµå¸¦ ´õ ÇÏ¿´À¸¸ç, µ¶Æ¯ÇÑ ÄÚ·¯½º±îÁö °âºñÇÑ µ¶Ã¢ÀûÀÎ Æ®·ÎÆ® °îÀ¸·Î, °¡¼ö ³²¼öÇöÀÇ ½Ã¿øÇÑ °¡Ã¢·ÂÀÌ °¡½¿À» »½ ¶Õ¾î ÁÖ¾î ´ÙÀ½ ¸á·Îµð°¡ ±â´Ù·ÁÁö°Ô ¸¸µå´Â ¸¶·ÂÀÇ °îÀÌ´Ù. 

Æ¯È÷ °¡»ç°¡ ¿¹¼úÀûÀÌ¶ó´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹Ù, ¾Æµé¿¡°Ô È¤Àº ¼¼»óÀÇ ¸ðµç ÀÚ½Äµé¿¡°Ô, ¶§·Ð Ä£ÇÑ ÁöÀÎ¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â µû¶æÇÑ À¯¾ð°úµµ °°Àº ³ë·§¸»Àº ‘³» ¸»À» ±â¾ïÇÏ°Å¶ó, Èûµé ¶§ ¸¶´Ù ±â¾ïÇÏ°Å¶ó’°í ¸»ÇÏ¸ç ÁøÇÑ ¿©¿îÀ» ³²±ä´Ù. 

ºÎ¸ð ¼¼´ë¿Í ÀÚ½Ä ¼ÕÀÚ ¼¼´ë°¡ ¿Ë±âÁ¾±â ´ÙÇÔ²² ¸ð¿© »ì´ø ´ë°¡Á·Á¦µµ°¡ È£¶ûÀÌ ´ã¹èÇÇ´ø ½ÃÀý·Î ¾ÆµæÈ÷ ¸Ö¾îÁø ¿äÁò ½Ã´ë¿¡, °¡Á·ÀÇ »ç¶û°ú ¾î¹öÀÌÀÇ ¸¶À½À» ´Ù½Ã±Ý µÇµ¹¾Æº¸°Ô ÇÏ´Â ³²¼öÇöÀÇ Æ®·ÎÆ® ½Å°î ‘´Ã±×¸·¿¡’,‘±â¾ïÇÏ°Å¶ó’ °¡, ¼ºÅ­ ´Ù°¡ ¿Â Ãß¼® ÇÑ°¡À§ ¿¬ÈÞ¸¦ ¾ÕµÎ°í ±ÍÇâ±æ°ú ±Í¼º±æÀº ¹°·Ð ¿Â °¡Á·ÀÌ ÇÔ²² ¸ðÀÎ Ãß¼® ¾È¹æÀ» ¹¶Å¬ÇÑ °¨µ¿À¸·Î ¹°µéÀÏ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ³²¼öÇöÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘´Ã±×¸·¿¡’¿Í ‘±â¾ïÇÏ°Å¶ó’´Â 8¿ù 30ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ¸á·Ð ¿¥³Ý Áö´Ï ¹÷½º¹ÂÁ÷ ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¼Ò¸®¹Ù´Ù µî ÀüÃ¼ À½¿ø¼­ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸Å µÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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