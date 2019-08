½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼ö 'Y±º', ¿©´ü ¹øÂ° µðÁöÅÐ½Ì±Û 'one better'·Î 9¿ù ÄÄ¹é ¿¹Á¤

연예/시사 신비주의가수 'Y군', 여덟 번째 디지털싱글 'one better'로 9월 컴백 예정 승인 2019.08.30 ▲ 사진제공-Y군 신비주의가수 'Y군'이 이번엔 쇼미더머니에 참가했을 당시의 랩을 노래로 만든 여덟번째 디지털싱글 'one better'로 9월중으로 돌아온다. 8월초 발매한 who's that man?이후 한달만에 또 음원 발매이며 서둘러 'one better'의 음원을 공개하는 이유에 대해 이미 2~3년전에 뮤비까지 찍어놓았으나 타이밍이 맞지않아 미루다 음악중심과 뮤직뱅크출연으로 많은관심을 가져주신 팬분들의 위해 발매시기를 앞당기게 되었다고 설명했다. 또한 이번노래 'one better'는 실력파 힙합그룹 CMYK멤버 '데피닛'의 피처링으로 음악적 완성도를 높였다고 한다. 한편 2015년이후 지금까지 5년째 신비주의컨셉을 유지해오고있는 'Y군'이 언제쯤 정체를 공개하고 대중앞에 나타날지 귀추가 주목된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)