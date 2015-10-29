½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼ö 'Y±º', ¿©´ü ¹øÂ° µðÁöÅÐ½Ì±Û 'one better'·Î 9¿ù ÄÄ¹é ¿¹Á¤

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ÇÑÆí 2015³âÀÌÈÄ Áö±Ý±îÁö 5³âÂ° ½ÅºñÁÖÀÇÄÁ¼ÁÀ» À¯ÁöÇØ¿À°íÀÖ´Â 'Y±º'ÀÌ ¾ðÁ¦Âë Á¤Ã¼¸¦ °ø°³ÇÏ°í ´ëÁß¾Õ¿¡ ³ªÅ¸³¯Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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