°¡¼ö '¹ö¼¸¶ÊÀÌ', ÀÚÄª ¡®±â°¡¸·È÷°Ô Æ¯ÀÌÇÑ À½¾Ç¡¯ ¹«·Á 4ÁýÀÇ ½Åº¸ µ¿½Ã ¹ßÇ¥

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ÄÜ¼Æ® ÀÇ ¿Õ, °ø¿¬ Çà»çÀÇ ¿ÕÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀ» ·¹Àüµå¶ó ¼Ò°³ÇÏ´Â °¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌ(¼Ò¼Ó tsy¹Ìµð¾î)°¡ ÀÚÄª ‘±â°¡¸·È÷°Ô Æ¯ÀÌÇÑ À½¾Ç’À¸·Î ¹«·Á 4ÁýÀÇ ½Åº¸¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, ´ëÇÑ¹Î±¹ À½¾Ç½ÃÀåÀ» µÚÈçµé°Ú´Ù´Â ¾ß½ÉÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
ÀÌ¸§ºÎÅÍ°¡ ³²´Þ¶ó ´©±¸³ª ÇÑ¹ø µéÀ¸¸é ÀØÀ» ¼ö ¾øÀ» ¹ýÇÑ °¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» ³Ê¸Ó ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î 1Áý 2Áý 3Áý 4Áý À½¹ÝÀ» µ¿½Ã¿¡ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù´Â ÀÚ±à½ÉÀ» µå·¯³Â´Ù.
1Áý ‘³»°¡ Àü¼³ÀÌ´Ù’, 2Áý ‘ÀÚÀ¯¸¦ Ã£¾Æ¼’, 3Áý ‘³ª»Û »ý°¢’, 4Áý ‘ÇÒ¸»À» ÇÑ°Í»ÓÀÎµ¥’ ÀÌ 4°îÀÌ ¸ðµÎ Å¸ÀÌÆ² °îÀÌ¸ç, ÇÑ³¯ ÇÑ½Ã¿¡ ÆãÅ°, º¹°í ·¹Æ®·Î ´í½º, ÈüÇÕ(HIP HOP), ·Ï(ROCK) µî °¢±â ´Ù¸¥ »ö±òÀÇ ¾Ù¹üÀ» µ¿½Ã¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â ‘»ö±ò±Ç¹ýÀü¼ú’·Î °¡¿ä½ÃÀåÀÇ »õ ¿ª»ç¸¦ ¾²°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ ¿ª½Ã ³²´Ù¸£´Ù.
°¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌ´Â “ÀÌ¹ø 4°³ÀÇ ¾Ù¹üÀº ¸ðµÎ ´Ù¸¥ Àå¸£ÀÌ¸ç, 30´ë 40´ë 50´ë ´©±¸¿¡°Ô³ª µü ¸Â´Â º¹°íÇ³ÀÇ ·¹Æ®·Î ¹ÂÁ÷À¸·Î, °¡Àå ³î¶ó¿î °ÍÀº °°Àº »ö±òÀÇ °îÀÌ ÇÏ³ªµµ ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.“¸ç ‘ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ» ¾ÆÁÖ Æ¯º°ÇÏ°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¸ðµç ±¹¹ÎµéÀÌ Èû°ú ¿ë±â¸¦ ³»±â¸¦ ¹Ù¶ó´Â °¡»ç¿Í ÇÔ²² Ã¢ÀÇÀûÀÌ°í Çö½Ç°ú ¹Ì·¡ÁöÇâÀûÀÎ ³»¿ëÀ» ÇÔ²² ´ã¾Ò´Ù”°í ¾Ù¹üÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.
¹ö¼¸¶ÊÀÌÀÇ ½Åº¸¹ß¸Å ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸Àº “±ÍÈ£°µµ ³ÑÄ¡Áö¸¸ °¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌÀÇ À½¾ÇÀº ±×ÀÇ ¹«´ë¸¦ Á÷Á¢ º¸´Â °ÍÀÌ ´«È£°ÀÇ ¸À±îÁö ´õ ÇØÁÖ´Â, ±×¾ß¸»·Î ÄÜ¼Æ®ÀÇ ¿Õ, Çà»çÀÇ ¿Õ, °ø¿¬ÀÇ ¿ÕÀÌ´Ù.”¶ó¸ç “¿ì¸®³ª¶ó Ãß¾ïÀÇ º¹°í°¡¿ä °¨¼ºÀ» ¼ÒÈ¯ÇÏ¿©, ·¹Æ®·Î ¹ÂÁ÷ÀÇ ºÕÀ¸·Î ´Ù½Ã Àç»ý½ÃÄÑÁÙ ¹ö¼¸¶ÊÀÌ¸¦ ¿ì¸®´Â ´ç¿¬È÷ ·¹Àüµå ¶ó°í ºÎ¸£°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ±ØÂùÇß´Ù.
¹ö¼¸¶ÊÀÌ(DB) ÀÇ 4»ö 4Áý ½Åº¸ ¾Ù¹üÀº 8¿ù 30ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ¸á·Ð ¿¥³Ý Áö´Ï ¹÷½º¹ÂÁ÷ ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¼Ò¸®¹Ù´Ù µî ÀüÃ¼ À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸Å µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ
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