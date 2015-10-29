°¡¼ö '¹ö¼¸¶ÊÀÌ', ÀÚÄª ¡®±â°¡¸·È÷°Ô Æ¯ÀÌÇÑ À½¾Ç¡¯ ¹«·Á 4ÁýÀÇ ½Åº¸ µ¿½Ã ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.8.30 ±Ý 22:02
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½ÂÀÎ 2019.08.30  
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1Áý ‘³»°¡ Àü¼³ÀÌ´Ù’, 2Áý ‘ÀÚÀ¯¸¦ Ã£¾Æ¼­’, 3Áý ‘³ª»Û »ý°¢’, 4Áý ‘ÇÒ¸»À» ÇÑ°Í»ÓÀÎµ¥’ ÀÌ 4°îÀÌ ¸ðµÎ Å¸ÀÌÆ² °îÀÌ¸ç, ÇÑ³¯ ÇÑ½Ã¿¡ ÆãÅ°, º¹°í ·¹Æ®·Î ´í½º, ÈüÇÕ(HIP HOP), ·Ï(ROCK) µî °¢±â ´Ù¸¥ »ö±òÀÇ ¾Ù¹üÀ» µ¿½Ã¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â ‘»ö±ò±Ç¹ýÀü¼ú’·Î °¡¿ä½ÃÀåÀÇ »õ ¿ª»ç¸¦ ¾²°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ ¿ª½Ã ³²´Ù¸£´Ù. 

°¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌ´Â “ÀÌ¹ø 4°³ÀÇ ¾Ù¹üÀº ¸ðµÎ ´Ù¸¥ Àå¸£ÀÌ¸ç, 30´ë 40´ë 50´ë ´©±¸¿¡°Ô³ª µü ¸Â´Â º¹°íÇ³ÀÇ ·¹Æ®·Î ¹ÂÁ÷À¸·Î, °¡Àå ³î¶ó¿î °ÍÀº °°Àº »ö±òÀÇ °îÀÌ ÇÏ³ªµµ ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.“¸ç ‘ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ» ¾ÆÁÖ Æ¯º°ÇÏ°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù. 

´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¸ðµç ±¹¹ÎµéÀÌ Èû°ú ¿ë±â¸¦ ³»±â¸¦ ¹Ù¶ó´Â °¡»ç¿Í ÇÔ²² Ã¢ÀÇÀûÀÌ°í Çö½Ç°ú ¹Ì·¡ÁöÇâÀûÀÎ ³»¿ëÀ» ÇÔ²² ´ã¾Ò´Ù”°í ¾Ù¹üÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.

¹ö¼¸¶ÊÀÌÀÇ ½Åº¸¹ß¸Å ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸Àº “±ÍÈ£°­µµ ³ÑÄ¡Áö¸¸ °¡¼ö ¹ö¼¸¶ÊÀÌÀÇ À½¾ÇÀº ±×ÀÇ ¹«´ë¸¦ Á÷Á¢ º¸´Â °ÍÀÌ ´«È£°­ÀÇ ¸À±îÁö ´õ ÇØÁÖ´Â, ±×¾ß¸»·Î ÄÜ¼­Æ®ÀÇ ¿Õ, Çà»çÀÇ ¿Õ, °ø¿¬ÀÇ ¿ÕÀÌ´Ù.”¶ó¸ç “¿ì¸®³ª¶ó Ãß¾ïÀÇ º¹°í°¡¿ä °¨¼ºÀ» ¼ÒÈ¯ÇÏ¿©, ·¹Æ®·Î ¹ÂÁ÷ÀÇ ºÕÀ¸·Î ´Ù½Ã Àç»ý½ÃÄÑÁÙ ¹ö¼¸¶ÊÀÌ¸¦ ¿ì¸®´Â ´ç¿¬È÷ ·¹Àüµå ¶ó°í ºÎ¸£°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ±ØÂùÇß´Ù. 

¹ö¼¸¶ÊÀÌ(DB) ÀÇ 4»ö 4Áý ½Åº¸ ¾Ù¹üÀº 8¿ù 30ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ¸á·Ð ¿¥³Ý Áö´Ï ¹÷½º¹ÂÁ÷ ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ ¼Ò¸®¹Ù´Ù µî ÀüÃ¼ À½¿ø¼­ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸Å µÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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