정치국회/정당 NO JAPAN 플레시몹·일본 불매운동 퍼포먼스 더불어민주당 울산시당 동구지역위원회 승인 2019.09.01 21:23:04 ▲ 더불어민주당 울산시당 동구지역위원회는 지난달 31일 동구 대왕암공원 입구에서 ‘NO JAPAN, YES 대한민국 플레시몹’과 ‘일본제품 불매운동 도미노 퍼포먼스’ 행사를 개최했다. 더불어민주당 울산시당 동구지역위원회(위원장 황보상준)는 지난달 31일 동구 대왕암공원 입구에서 ‘NO JAPAN, YES 대한민국 플레시몹’과 ‘일본제품 불매운동 도미노 퍼포먼스’ 행사를 개최했다.



정천석 동구청장과 정용욱 동구의장, 황세영 시의장, 이미영·전영희·김미형·윤덕권·백운찬·박병석·서휘웅 시의원, 주민 등 100명이 참석했다. 행사는 '독도는 우리땅' '더더더 송' 플래시몹 및 일본제품 도미노 쓰러뜨리기 퍼포먼스 등으로 약 1시간 가량 진행됐다. 이왕수기자

