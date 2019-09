경제종합 게놈분야 대중화 ‘게놈엑스포 2019’ 성료 울산시·교육청·UNIST 주최

세계적 석학들 주제별 강의

관련기업 전시회·체험부스도 승인 2019.09.01 21:23:04 ▲ 울산시와 울산시교육청, 울산정보산업진흥원, UNIST 등은 공동으로 지난달 28~29일까지 울산 UNIST에서 ‘게놈엑스포 2019’를 개최했다. 게놈 허브도시 울산에서 이틀간 게놈산업 발전전략을 모색하고 글로벌 협력네트워크 구축을 위한 ‘게놈엑스포 2019’가 성황리에 마무리됐다.



울산시와 울산시교육청, 울산정보산업진흥원, UNIST 등은 공동으로 지난달 28~29일 울산 UNIST에서 ‘게놈정보와 게놈산업의 대중화’를 주제로 게놈엑스포를 개최했다.



행사기간 7500여명의 시민들이 참여한 게놈엑스포에서는 게놈분석 장비와 진단서비스 중심의 기업 전시회, 글로벌 석학 강연과 최첨단 게놈기술·상품 발표, 유전자검사 체험 등 수준높은 강연과 체험행사가 다채롭게 마련됐다.



행사 첫날인 28일에는 울산시, 국내·외 연구기관 및 병원, 게놈 관련 기업 관계자가 참석하는 오프닝 세레모니와 유전자기증서약식, 국제심포지엄 등이 진행됐다.



국제심포지엄에는 세계적 석학인 영국의 Denis Noble 교수(University of Oxford)가 ‘유전체학과 생리학의 인과관계(Genomics and physiological causation)’, 영국의 Julian Gough 박사(MRC Laboratory of Molecular Biology·MRC분자생물학 실험실) 등이 ‘개인 유전체학 및 응용’을 주제로 강연을 맡았다.



이어 지난달 29일에는 Denis Noble 교수가 전문가 및 시민들과의 대화, 토론을 갖는 ‘글로벌 석학 특강’을 진행하고, 게놈과 바이오헬스 전문 기업의 기술, 제품을 소개하는 게놈 산업세미나가 마련됐다. 또 지역 청소년들을 위해 ‘첨단미래 4차산업 혁명의 꽃, 게놈’을 주제로 6개 학교 260명의 학생이 참여한 가운데 UNIST 박종화·이세민·조승우 교수의 강연과 함께 진로탐색 시간도 가졌다.



이 외에도 행사장에서는 무료유전자 검사 체험(380개 제공), DNA 나선구조 모형 만들기, 게놈·바이오 진로체험 등 다양한 체험거리를 제공하고, 게놈 관련 산업에 대해 소개하는 전시회가 운영됐다. 이우사기자 게놈 허브도시 울산에서 이틀간 게놈산업 발전전략을 모색하고 글로벌 협력네트워크 구축을 위한 ‘게놈엑스포 2019’가 성황리에 마무리됐다.울산시와 울산시교육청, 울산정보산업진흥원, UNIST 등은 공동으로 지난달 28~29일 울산 UNIST에서 ‘게놈정보와 게놈산업의 대중화’를 주제로 게놈엑스포를 개최했다.행사기간 7500여명의 시민들이 참여한 게놈엑스포에서는 게놈분석 장비와 진단서비스 중심의 기업 전시회, 글로벌 석학 강연과 최첨단 게놈기술·상품 발표, 유전자검사 체험 등 수준높은 강연과 체험행사가 다채롭게 마련됐다.행사 첫날인 28일에는 울산시, 국내·외 연구기관 및 병원, 게놈 관련 기업 관계자가 참석하는 오프닝 세레모니와 유전자기증서약식, 국제심포지엄 등이 진행됐다.국제심포지엄에는 세계적 석학인 영국의 Denis Noble 교수(University of Oxford)가 ‘유전체학과 생리학의 인과관계(Genomics and physiological causation)’, 영국의 Julian Gough 박사(MRC Laboratory of Molecular Biology·MRC분자생물학 실험실) 등이 ‘개인 유전체학 및 응용’을 주제로 강연을 맡았다.이어 지난달 29일에는 Denis Noble 교수가 전문가 및 시민들과의 대화, 토론을 갖는 ‘글로벌 석학 특강’을 진행하고, 게놈과 바이오헬스 전문 기업의 기술, 제품을 소개하는 게놈 산업세미나가 마련됐다. 또 지역 청소년들을 위해 ‘첨단미래 4차산업 혁명의 꽃, 게놈’을 주제로 6개 학교 260명의 학생이 참여한 가운데 UNIST 박종화·이세민·조승우 교수의 강연과 함께 진로탐색 시간도 가졌다.이 외에도 행사장에서는 무료유전자 검사 체험(380개 제공), DNA 나선구조 모형 만들기, 게놈·바이오 진로체험 등 다양한 체험거리를 제공하고, 게놈 관련 산업에 대해 소개하는 전시회가 운영됐다. 이우사기자 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)