|
|
|
|¡ã »çÁø ÃâÃ³: ¡®Áö±Ý °í¹éÇØ¡¯ Æ¼Àú ¿µ»ó Ä¸Ã³
°¡¼ö ÃßÈÁ¤ÀÌ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú¿¡¼ È«Äá °¡¼ö Å°½º(Kis)¿Í Ç²Ç²ÇÑ ½æÄÉ¹Ì¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº 2ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ(ê«ÕÎ真îÜäñß¾Öõ)’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡´Â µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ±â¸ç ¾¦½º·¯¿î ´«ºûÀ¸·Î ¼·Î¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ´Â ÃßÈÁ¤°ú Å°½ºÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ÙÃ¤·Ó°Ô ±×·ÁÁ³´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈÁ¤°ú Å°½ºÀÇ ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú ¿¬ÀÎ °°Àº ºÐÀ§±â°¡ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
È«Äá ÇöÁö¿¡¼ ÃÔ¿µµÈ ÀÌ¹ø ¿µ»óÀº °¨°¢ÀûÀÎ ¿µ»ó¹Ì¿Í µÎ »ç¶÷ÀÇ µðÅ×ÀÏÇÑ °¨Á¤¼±Àº ¹°·Ð, ½Å°î ¸á·ÎµðÀÇ ÀÏºÎ°¡ »ðÀÔµÅ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À º»Æí¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀ» ÇÑÃþ °íÁ¶½ÃÄ×´Ù.
ÃßÈÁ¤°ú Å°½ºÀÇ µà¿§°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’´Â ÃßÈÁ¤ÀÇ Ã¹ ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î, ¿¬¾Ö Á÷Àü ½æÀ» Å¸´Â ³²³àÀÇ ¼³·½ÀÌ ´ã°å´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº Áß±¹¾î °¡»ç ¹öÀüÀ¸·Î Á¦ÀÛµÅ ÃßÈÁ¤ÀÇ ¶Ù¾î³ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» °í½º¶õÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â 9¿ù ÃÊ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >