°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.2 ¿ù 17:30
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö 'ÃßÈ­Á¤'XÈ«Äá °¡¼ö 'Å°½º', ½Å°î ¡®Áö±Ý °í¹éÇØ¡¯ MV Æ¼Àú °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.09.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø ÃâÃ³: ¡®Áö±Ý °í¹éÇØ¡¯ Æ¼Àú ¿µ»ó Ä¸Ã³

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú¿¡¼­ È«Äá °¡¼ö Å°½º(Kis)¿Í Ç²Ç²ÇÑ ½æÄÉ¹Ì¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº 2ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ(ê«ÕÎ真îÜäñß¾Öõ)’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡´Â µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ±â¸ç ¾¦½º·¯¿î ´«ºûÀ¸·Î ¼­·Î¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ´Â ÃßÈ­Á¤°ú Å°½ºÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ÙÃ¤·Ó°Ô ±×·ÁÁ³´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈ­Á¤°ú Å°½ºÀÇ ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú ¿¬ÀÎ °°Àº ºÐÀ§±â°¡ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

È«Äá ÇöÁö¿¡¼­ ÃÔ¿µµÈ ÀÌ¹ø ¿µ»óÀº °¨°¢ÀûÀÎ ¿µ»ó¹Ì¿Í µÎ »ç¶÷ÀÇ µðÅ×ÀÏÇÑ °¨Á¤¼±Àº ¹°·Ð, ½Å°î ¸á·ÎµðÀÇ ÀÏºÎ°¡ »ðÀÔµÅ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À º»Æí¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀ» ÇÑÃþ °íÁ¶½ÃÄ×´Ù.

ÃßÈ­Á¤°ú Å°½ºÀÇ µà¿§°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’´Â ÃßÈ­Á¤ÀÇ Ã¹ ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î, ¿¬¾Ö Á÷Àü ½æÀ» Å¸´Â ³²³àÀÇ ¼³·½ÀÌ ´ã°å´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº Áß±¹¾î °¡»ç ¹öÀüÀ¸·Î Á¦ÀÛµÅ ÃßÈ­Á¤ÀÇ ¶Ù¾î³­ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» °í½º¶õÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ‘Áö±Ý °í¹éÇØ’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â 9¿ù ÃÊ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ÀÓ´ÜÇù 8³â¸¸ÀÇ ¹«ºÐ±Ô Å¸°á ±â´ë°¨
2
¿ï»ê¿¡¼­ °¡µ¿µÇ´Â ½Å°í¸® 4È£±â »ó¾÷¿îÀü ½ÃÀÛ, ¿¬ 100¾ï¿ø´ë ¼¼¼öÁõ´ë È¿°ú
3
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ), Ç°ÁúºÐÀÓÁ¶ Àü±¹´ëÈ¸ ÐÝ6¡¤ëÞ4¡¤ÔÞ3 ¼ö»ó
4
[±â°í]Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ ¿ï»ê ºÏ±¸ ÀÔÁÖ¸¦ È¯¿µÇÏ¸ç
5
[»ç¼³]Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶, ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È °¡°áÇÏ°í »õ µµ¾à¿¡ Èû ¸ð¾Æ¾ß
6
[°æ»ó½Ã·Ð]4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í°ú ³ëµ¿½ÃÀå º¯È­¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀ
7
Àå°ËIC ±³Â÷·Î¿¡ È¸Â÷·Î ½Å¼³ ÃßÁø, ÇÏ³ª·Î¸¶Æ® ÀÎ±Ù ±³Åë³­ ÇØ¼Ò ±â´ë
8
Çö´ë¡¤±â¾ÆÂ÷, Â÷Ã¼ °¨·®À¸·Î È¿À²¼º °³¼±
9
¡°¼ÒÀçºÎÇ° ñéÐê-´ë±â¾÷ Çù¾÷ °­È­ÇØ¾ß¡±
10
ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) »õ¿ï¿øÀÚ·Âº»ºÎ¡¤À°±º 7765ºÎ´ë, Àç³­´ëÀÀ Çù¾à
¾ÂÁ¶°¢È¸ Æ¯º° Å×¸¶Àü...Ã¥, ¿¹¼ú·Î ²ÉÇÇ´Ù
[¹Ì¸®º¸´Â 2019 ¿ï»êÇÁ·Ò³ªµåÆä½ºÆ¼¹ú](1) °³¸·ÀÛ / Ã¢ÀÛ...
±Ø´Ü ¹« Ã¢ÀÛ ¡®¹è¿ì¸ðµ¶¡¯ 6~7ÀÏ ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü¼­ ÃÊ¿¬
Èï°Ü¿î ¸®µë ´õÇØ ¡®»õ·Î¿î ÇÑ±¹ ÀüÅëÀ½¾Ç¡¯ ¼±º¸¿©
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÔ²²ÇÏ´Â ¹®È­ YOU & U¡¯

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr