³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³ ÁÖÃÖ, '±³º¹¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸' 11¿ù 30ÀÏ º»¼± °³ÃÖ

´Ù°¡¿À´Â 11¿ù 30ÀÏ º»¼±À» °èÈ¹ÇÏ´Â '±³º¹¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸'°¡ ³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³ ÁÖÃÖ, ¢ßÇÏÀÌÅ¸ÀÓÁî ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÁÖ°üÀ¸·Î °³ÃÖµÈ´Ù..
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ³²/¿© Áß, °íµîÇÐ»ýÀÌ¸é ´©±¸³ª Âü°¡°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÌ¹ø ±³º¹¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸´Â 9¿ù 1ÀÏºÎÅÍ Á¢¼ö°¡ ½ÃÀÛµÇ¾î 10¿ù 31ÀÏ ¿¹¼± ¸¶°¨À¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
±×¸®°í Á¢¼öµÈ ÀÚ·á¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î 1Â÷ ¿Â¶óÀÎ ½É»ç¿Í ³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³¿¡¼ ÆîÃÄÁö´Â 2Â÷ ½Ç¹° ¿¹¼± ¿Àµð¼ÇÀ» ÅëÇØ º»¼± ÁøÃâÀÚ´Â 11¿ù 8ÀÏ ³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ¼ ¹ßÇ¥°¡ µÈ´Ù.
¿¹¼± ¿Àµð¼ÇÀº ¸ÅÁÖ Åä, ÀÏ¿äÀÏ ³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³¿¡¼ ¿öÅ· ¹× Æ÷Áî ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ÁøÇàµÇ¸ç ¶ÇÇÑ ¿¹¼± ¿Àµð¼Ç Âü°¡ÀÚ Àü¿ø¿¡°Ô´Â Àü¹® ÃÔ¿µ ÀÛ°¡°¡ ÅõÀÔµÇ¾î ÇöÀå¿¡¼ ¹«·á ÇÁ·ÎÇÊ »çÁø ÃÔ¿µÀÌ Á¦°øµÇ´Â ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿£ÅÍ ±âÈ¹»ç ½ÅÀÎ°³¹ßÆÀÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¿Àµð¼ÇÀÌ¸ç 1Â÷ ¿Â¶óÀÎ°ú 2Â÷ ½Ç¹° ¿Àµð¼ÇÀ» ÅëÇØ¼ ±â·®À» ÆÄ¾ÇÇÑ µÚ, ÇØ´çÇÏ´Â ½ÅÃ»ÀÚ¿¡ ´ëÇØ ÇüÆò¼º ÀÖ´Â ¿Àµð¼Ç ±âÈ¸°¡ Á¦°øµÈ´Ù.
¼ö»óÀÚ ÇýÅÃÀº '¸ðµ¨ ¹× ¹è¿ì·Î ÁøÃâ, ÀÌ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±³À°ÀÇ ¹«·á °ÀÇ, ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ½ÅÀÎ ¿Àµð¼Ç, ³²¿¹Á¾¿¹¼ú½Ç¿ëÀü¹®ÇÐ±³ ÀåÇÐÁõ¼' µîÀÌ Á¦°øµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >