¶óÀÌºêÀ¯ºó¡¤µñÆã½º¡¤°¡ÀÌÁî¿Í ´ë¸¸ ¡®¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß¡¯ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú Ãâ¿¬

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.3 È­ 17:43
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½ÂÀÎ 2019.09.03  
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ÇÑ±¹À» ´ëÇ¥ÇØ¼­ ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, µñÆã½º µîÀÌ ´ë¸¸À¸·Î ÁøÃâÇÑ´Ù.

9¿ù 7ÀÏ°ú 8ÀÏ ¾çÀÏ°£ ´ë¸¸ Å¸ÀÌÁß½Ã¿¡¼­ ¿­¸®´Â ‘¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß(Rock in Taichung)’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.

‘Rock in Taichung’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹úÀº ¿ÃÇØ·Î 12³âÂ° °³ÃÖµÇ´Â ±Û·Î¹ú À½¾Ç Æä½ºÆ¼¹ú·Î ¿©·¯ ÇØ µ¿¾È ¼ö¸¹Àº ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Å¸ÀÌÁßÀ» ¹æ¹®ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼ö½Ê ±¹°¡ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ °ø¿¬¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ´Ù¾ç¼ºÀ» ³ôÀÌ¸ç ´ë¸¸ÀÇ ´ëÇ¥ Æä½ºÆ¼¹ú Áß ÇÏ³ª·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.

¿ÃÇØ´Â ‘ALWAYS BE HERE’ÀÌ¶ó´Â Å×¸¶·Î Å¸ÀÌÁß ‘Wen-xin Forest Park’¿¡¼­ ÆîÃÄÁö¸ç ÀÌÆ² µ¿¾È 4°³ÀÇ ¹«´ë¿¡¼­ °ø¿¬ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.

ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀº ÇÑ±¹ÀÇ ¾÷¹«Á¦ÈÞ»çÀÎ ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ¸Ã¾Æ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇÑ±¹ ´ëÇ¥·Î Mnet ‘½´ÆÛ½ºÅ¸K 4’¿¡¼­ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ¾Ë¸° ¹êµå µñÆã½º(DICKPUNKS)¸¦ ºñ·ÔÇØ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ ¹ö½ºÅ· ½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó(LiveYubin), ÇÑÀÏ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ³²¼º 4ÀÎÁ¶ ¶ô¹êµå °¡ÀÌÁî(GUYZ)°¡ Ãâ¿¬ÇØ ÇÑ±¹ À½¾ÇÀ» ¾Ë¸°´Ù. ±× ¿Ü ÚÐÞóá´Ò´(Sorry Youth/´ë¸¸)£¬ÖøÙþ強(Wen-Chiang Liao/´ë¸¸), éÔñµìÑ (Cosmos People/ÀÏº»), TRUTH BE KNOWN(½Ì°¡Æ÷¸£), ARKIVE (¿À½ºÆ®·¹ÀÏ¸®¾Æ) µî °¢±¹ÀÇ À¯¸í ±Û·Î¹ú ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ, ¹ö½ºÅ·À» ÅëÇØ¼­ ÀÎÁöµµ¸¦ ½×Àº ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÎ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº º» Æä½ºÆ¼¹úÀ» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ ‘ÇØ¾ç¶ôÆä½ºÆ¼¹ú’, ‘Rock in Taichung’, Áß±¹ »óÇØ ÄÜ¼­Æ® µî ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿øÀÇ ÈÄ¿øÀ» ÅëÇØ 8¿ù 29ÀÏ ~ 9¿ù 9ÀÏ±îÁö ¾Æ½Ã¾Æ Åõ¾î°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À¸·Î ´õ¿í ¶æ ±íÀº ¹«´ë°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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