'ÃÖ°í ÃÖ°í' ¹ß¸Å °¡¼ö 'ÃáÇâÀÌ', ´ëÇüÃàÁ¦ ½É»çÀ§¿ø À§ÃË

20ÁÖ³âÀÌµÈ ÃàÁ¦ÀÎ ±¤¾ç Àü¾îÃàÁ¦ ÃàÇÏ°ø¿¬À¸·Î 'ÃáÇâÀÌ (ÃÖ°í ÃÖ°í)'°¡ ¶¸´Ù.
Áö³ 8¿ù 31ÀÏ°ú 9¿ù 1ÀÏ ÆîÃÄÁø ±¤¾ç Àü¾îÃàÁ¦ ÃàÇÏ°ø¿¬À¸·Î '¼º¿ëÇÏ(»ç¶ûÇâ±â) ¹Ú¹Ì°æ(ÀÌºêÀÇ°æ°í), ÃáÇâÀÌ(ÃÖ°íÃÖ°í) À±¼öÇö(ÃµÅÂ¸¸»ó)' µîÀÇ °¡¼ö°¡ Ãâ¿¬ ¿ª´ë±Þ ÃàÁ¦·Î °Åµì³µ´Ù.
Æ¯È÷ °¡¼ö 'ÃáÇâÀÌ'¿Í '¼º¿ëÇÏ'´Â °¡¿äÁ¦ ½É»çÀÇ¿øÀ¸·Î À§ÃËµÇ¾î °øÁ¤ÇÑ ½É»ç ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄ×À¸¸ç, ÀÌ³¯ ÃáÇâÀÌ´Â Æ¯º° °Ô½ºÆ® °ø¿¬À¸·Î ½Å°î 'ÃÖ°íÃÖ°í'¸¦ ´ëÁß¿¡°Ô Ã³À½À¸·Î ¼±º¸¿© Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¼ºÀÎ°¡¿ä°èÀÇ ÇÖ ¾ÆÀÌÄÜÀ¸·Î ¶°¿À¸£´Â 'ÃáÇâÀÌ'´Â Áö³ 8¿ù 28ÀÏ ½Å°î 'ÃÖ°í ÃÖ°í' À½¿ø °ø°³ÇÏ¸ç Áßµ¶¼º ÀÖ´Â °¡»ç¸»°ú ÇÔ²² ±âºÐ ÁÁ¾ÆÁö´Â ¾È¹«°¡·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾îÇÊ ÁßÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿ÀÄÉÀÌ ÄÄÆÛ´Ï Ãø¿¡¼´Â "28ÀÏ 'ÃÖ°í ÃÖ°í' À½¿ø ¹ßÇ¥ ÈÄ ÃáÇâÀÌ´Â ¹æ¼Û Ãâ¿¬Àº ¹°·Ð ´ëÁßµé°ú Ä£±Ù°¨ ÀÖ´Â È°µ¿À» À§ÇÑ ´Ù°¢ÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ °¡Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù."°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >