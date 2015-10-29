º¸ÀÌ±×·ì '½Ã±×³Î', 13ÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË µ¥ºß°î '³Ê ´Ù¿î'À¸·Î Àü¼¼°è ¹æ¼Û

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|¡ã 13ÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË Ãâ¿¬ º¸ÀÌ±×·ì '½Ã±×³Î / Á¦ÀÌ½ºÅ¸ Á¦°ø
¼Ò¼Ó»ç 'Á¦ÀÌ½ºÅ¸'´Â "4ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³Î(SIGNAL)ÀÌ ¿À´Â 13ÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË ¹«´ë¿¡¼ µ¥ºß°î '³Ê ´Ù¿î'À¸·Î Àü ¼¼°è ÄÉÀÌÆË ÆÒµé¿¡°Ô ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
'º¹Àº, ¿µÈ£, ±âÈ¯, ±ÔÈ¯'À¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³ÎÀº "ÀÌ¹ø ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ¼ ±¹³»´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü ÆÒµé¿¡°Ô ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ µÇ¾î ±â»Ú´Ù."¸ç "¾ÕÀ¸·Î ÇØ¿Ü ÁøÃâ °ø¿¬ÇÒ ±âÈ¸°¡ µÈ´Ù¸é Å¸ÀÌÆ²°î '³Ê ´Ù¿î'À» Æ÷ÇÔÇÑ 3°îÀ» ¹ß¸ÅÇÑ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀÇ »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» ¹«´ë¿¡¼ º¸¿©ÁÙ °ÍÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ ÆÀÀ¸·Î ¹ßµ¸¿òÀ» ÁØºñÇÏ´Â 4ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³ÎÀº "±×µ¿¾È ±¹³»´Â ¹°·Ð ÀÏº»¿¡¼ °ø¿¬ È°µ¿À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÆÒ´ý ±¸Ãà ¹× ´Ù°¢ÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ±â¹ýÀ¸·Î Æø³Ð°Ô È°µ¿À» ÇÏ±â À§ÇÑ ÁØºñ°¡ µÇ¾îÀÖ´Ù."°í Æ÷ºÎ¸¦ µå·¯³Â´Ù.
¾Ù¹ü 'THE FIRST SIGNAL:BEGINS'À» ¹ßÇ¥ÇÑ º¸ÀÌ±×·ì ½Ã±×³ÎÀº µ¥ºßÀüºÎÅÍ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ÆÀÀÌ¶ó´Â °É ÀÔÁõÀÌ¶óµµ ÇÏµíÀÌ Áö³ 22ÀÏ Àá½Ç 'Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË' ¼îÄÉÀÌ½º, 8¿ù 28ÀÏ ¼îÃ¨ÇÇ¾ð »ý¹æ¼Û, 13ÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË µîÀ» ¸¶Ä¡°í ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ÆÒµéÀ» À§ÇÑ °èÈ¹ÀÌ Â÷ºÐÇÏ°Ô ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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