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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.6 ±Ý 17:39
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³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú, ÇÑÁß ¾ÆÆ¼½ºÆ® ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿©
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.09.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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Áö³­ 8¿ù 31ÀÏ°ú 9¿ù 1ÀÏ °³ÃÖµÈ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú : È«´ë¾ß ³îÀÚ in ³²ÀÌ¼¶(ÀÌÇÏ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’)‘ 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÌ ¿­·È´Ù. 3ÁÖ°£ ¸Å ÁÖ¸»¸¶´Ù ÀÌ¾îÁö´Â ÀÌ¹ø ÃàÁ¦¿¡´Â µñÆã½º, ·¹ÀÌÁöº», ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, µÎ¿Ò»ç¿îÁî, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½º, ¼Ò¿ï¿£Áø µî 15°³ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬¿¡¼­´Â ´õ¿í ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇØ Áß±¹ »óÇÏÀÌ Ãâ½ÅÀÇ ‘¾îÄí½ºÆ½ ¿äÁ¤’ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏ¸¶(HAMA)°¡ Âü¼®ÇØ ÇÑÁß ¾ÆÆ¼½ºÆ®°£ÀÇ ±³·ù¿Í ´Þ´ÞÇÑ ¶óÀÌºê ÇöÀåÀ» ¸¸µé¾î ³Â´Ù. 

2ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÇ Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¿¬ ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º´Â ºê¶ó½º ¾Ç±âÆí¼ºÀ¸·Î ¿­Á¤ÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ¡¸ç, ³²ÀÌ¼¶¿¡¼­ ³²³à³ë¼Ò ÇÏ³ª°¡ µÇ¾ú´Ù. ÈïÀ» ÀÌ±âÁö ¸øÇÑ ÀÌµéÀº Ãã»çÀ§¸¦ ¹úÀÌ±âµµ ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿­È­¿Í °°Àº ¾ÞÄÝ ¿äÃ»À¸·Î ¸ðµç °ü°´µéÀÌ ÇÏ³ª°¡ µÇ¾î ¸öÀ¸·Î À½¾ÇÀ» Ç¥ÇöÇÏ¿´´Ù. 

¶Ç, ÀÌ¹ø 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬¿¡¼­´Â ¾ÆÄ«Æç¶ó ±×·ì µÎ¿Ò»ç¿îÁî°¡ ÃÊÃ»µÇ¾î 90³â´ë³ë·¡ºÎÅÍ ÃÖ±Ù±îÁöÀÇ ¿©¸§³ë·¡¸¦ ¸Þµé¸®·Î ÀÌ¾î°¬À¸¸ç, Áß±¹ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏ¸¶´Â ÇÑ±¹¿¡¼­ ¹ß¸ÅÇÑ ¾Ù¹ü»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988ÀÇ OST 'ÇýÈ­µ¿'°ú °°Àº ÇÑ±¹ ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£¸ç, ¼­Åõ¸¥ ÇÑ±¹¸»ÀÌ¶óµµ Â£Àº °¨¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ü°´µé°ú ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °É º¸¿©ÁÖ¸ç ¸ÚÁø °ø¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. 

ÀÏ¿äÀÏ¿¡´Â ´õ¿í °³¼º ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë°¡ ²Ù¸çÁ³´Ù. ¹«´ë¿Í °ü°´¼®À» ÇÏ³ª·Î ¸¸µé¸ç Á¤ÇØÁø °ø¿¬½Ã°£À» ³Ñ°Ü ¹ö¸®±âµµ ÇÑ ‘½ÅÃÌÅ¸ÀÌ°ÅÁî’ÀÇ ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ÇÑ °ø¿¬Àº ÃàÁ¦ÀÇ ÀýÁ¤À» Àå½ÄÇÏ±â¿¡ ÃæºÐÇß°í, ÇÁ¶û½º¿¡¼­ ¿Â Áªº£ ¿¬ÁÖÀÚ¿Í ÇÑ±¹ÀÇ ¿©¼º ±âÅ¸¸®½ºÆ®·Î ±¸¼ºµÈ ‘ºí·çÁö’´Â Èï°Ü¿î¸®µë°ú Çö¶õÇÑ ¿¬ÁÖ·Î ¸Å·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.

Çª¸¥ ÀÚ¿¬ ¼Ó¿¡¼­ ÆîÃÄÁö´Â ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº Ã»Ãá ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ ²Þ°ú ¿­Á¤À» ³ë·¡ÇÏ´Â ¹ö½ºÅ· ÃàÁ¦·Î, ¿ÃÇØ´Â È«´ë ¶óÀÌºê ¹®È­ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß³îÀÚ’¿Í ¿¬°èÇØ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

À½¾ÇÀ» Áñ±â±â¿¡ ´õ¾øÀÌ ÁÁÀº Àå¼Ò ‘ÀÚÀ¯¹«´ë’, °¡À»ºûÀ» ´ã±â ½ÃÀÛÇÑ ‘¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ±æ’, ¹ã°ø±â¿Í ¹° À§¸¦ ºñÃß´Â Á¶¸íºûÀÌ ³¶¸¸À» ´õÇÏ´Â ‘¾ß¿Ü¼ö¿µÀå ¿öÅÍ°¡µç’ ¼¼ °÷¿¡¼­ Åä¿äÀÏÀº ³· 1½ÃºÎÅÍ Àú³á 8½Ã±îÁö, ÀÏ¿äÀÏÀº ¿ÀÈÄ 4½Ã 30ºÐ±îÁö °ø¿¬À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. (±â»ó »óÈ²¿¡ µû¶ó °ø¿¬ ½Ã°£ ¹× Àå¼Ò¿¡ ÀÏºÎ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½)

ÃàÁ¦ÀÇ ¸¶Áö¸· ÁÖÀÎ ÀÌ¹ø ÁÖ¸»¿¡´Â ·¹ÀÌÁöº», ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ¾ð¾îÀÇÁ¤¿ø, ºí·çÆÄÀÎ, Á¤Èì¹êµå°¡ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ³²ÀÌ¼¶À» Ã£´Â ´©±¸³ª ¹«·á·Î °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¼Ò¼³°¡ ¿À¿µ¼ö ¿øÀÛÀÇ µÎ ¿µÈ­ ¡®°¹¸¶À»¡¯°ú ¡®È­»ê´ì¡¯, ¿À¿µ¼ö...
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ÇÑ±¹¡¤´ë¸¸ Çö´ë¹Ì¼ú±³·ùÀü, Çö´ë °¨°¢¡¤ä¬ ¹®È­Àû °¨¼º ´À³¥ ¼ö...
µ¿¼­¾ç µ¿È­ ¼Ó ½ÅºñÇÑ Åä³¢µé...±è°©¼ö ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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