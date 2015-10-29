³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú, ÇÑÁß ¾ÆÆ¼½ºÆ® ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿©

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø-¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
Áö³ 8¿ù 31ÀÏ°ú 9¿ù 1ÀÏ °³ÃÖµÈ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú : È«´ë¾ß ³îÀÚ in ³²ÀÌ¼¶(ÀÌÇÏ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’)‘ 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÌ ¿·È´Ù. 3ÁÖ°£ ¸Å ÁÖ¸»¸¶´Ù ÀÌ¾îÁö´Â ÀÌ¹ø ÃàÁ¦¿¡´Â µñÆã½º, ·¹ÀÌÁöº», ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, µÎ¿Ò»ç¿îÁî, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½º, ¼Ò¿ï¿£Áø µî 15°³ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬¿¡¼´Â ´õ¿í ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇØ Áß±¹ »óÇÏÀÌ Ãâ½ÅÀÇ ‘¾îÄí½ºÆ½ ¿äÁ¤’ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏ¸¶(HAMA)°¡ Âü¼®ÇØ ÇÑÁß ¾ÆÆ¼½ºÆ®°£ÀÇ ±³·ù¿Í ´Þ´ÞÇÑ ¶óÀÌºê ÇöÀåÀ» ¸¸µé¾î ³Â´Ù.
2ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÇ Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¿¬ ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º´Â ºê¶ó½º ¾Ç±âÆí¼ºÀ¸·Î ¿Á¤ÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ¡¸ç, ³²ÀÌ¼¶¿¡¼ ³²³à³ë¼Ò ÇÏ³ª°¡ µÇ¾ú´Ù. ÈïÀ» ÀÌ±âÁö ¸øÇÑ ÀÌµéÀº Ãã»çÀ§¸¦ ¹úÀÌ±âµµ ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿È¿Í °°Àº ¾ÞÄÝ ¿äÃ»À¸·Î ¸ðµç °ü°´µéÀÌ ÇÏ³ª°¡ µÇ¾î ¸öÀ¸·Î À½¾ÇÀ» Ç¥ÇöÇÏ¿´´Ù.
¶Ç, ÀÌ¹ø 2ÁÖÂ÷ °ø¿¬¿¡¼´Â ¾ÆÄ«Æç¶ó ±×·ì µÎ¿Ò»ç¿îÁî°¡ ÃÊÃ»µÇ¾î 90³â´ë³ë·¡ºÎÅÍ ÃÖ±Ù±îÁöÀÇ ¿©¸§³ë·¡¸¦ ¸Þµé¸®·Î ÀÌ¾î°¬À¸¸ç, Áß±¹ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏ¸¶´Â ÇÑ±¹¿¡¼ ¹ß¸ÅÇÑ ¾Ù¹ü»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988ÀÇ OST 'ÇýÈµ¿'°ú °°Àº ÇÑ±¹ ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£¸ç, ¼Åõ¸¥ ÇÑ±¹¸»ÀÌ¶óµµ Â£Àº °¨¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ü°´µé°ú ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °É º¸¿©ÁÖ¸ç ¸ÚÁø °ø¿¬À» ÆîÃÆ´Ù.
ÀÏ¿äÀÏ¿¡´Â ´õ¿í °³¼º ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë°¡ ²Ù¸çÁ³´Ù. ¹«´ë¿Í °ü°´¼®À» ÇÏ³ª·Î ¸¸µé¸ç Á¤ÇØÁø °ø¿¬½Ã°£À» ³Ñ°Ü ¹ö¸®±âµµ ÇÑ ‘½ÅÃÌÅ¸ÀÌ°ÅÁî’ÀÇ ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ÇÑ °ø¿¬Àº ÃàÁ¦ÀÇ ÀýÁ¤À» Àå½ÄÇÏ±â¿¡ ÃæºÐÇß°í, ÇÁ¶û½º¿¡¼ ¿Â Áªº£ ¿¬ÁÖÀÚ¿Í ÇÑ±¹ÀÇ ¿©¼º ±âÅ¸¸®½ºÆ®·Î ±¸¼ºµÈ ‘ºí·çÁö’´Â Èï°Ü¿î¸®µë°ú Çö¶õÇÑ ¿¬ÁÖ·Î ¸Å·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
Çª¸¥ ÀÚ¿¬ ¼Ó¿¡¼ ÆîÃÄÁö´Â ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº Ã»Ãá ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ ²Þ°ú ¿Á¤À» ³ë·¡ÇÏ´Â ¹ö½ºÅ· ÃàÁ¦·Î, ¿ÃÇØ´Â È«´ë ¶óÀÌºê ¹®È È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß³îÀÚ’¿Í ¿¬°èÇØ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À½¾ÇÀ» Áñ±â±â¿¡ ´õ¾øÀÌ ÁÁÀº Àå¼Ò ‘ÀÚÀ¯¹«´ë’, °¡À»ºûÀ» ´ã±â ½ÃÀÛÇÑ ‘¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ±æ’, ¹ã°ø±â¿Í ¹° À§¸¦ ºñÃß´Â Á¶¸íºûÀÌ ³¶¸¸À» ´õÇÏ´Â ‘¾ß¿Ü¼ö¿µÀå ¿öÅÍ°¡µç’ ¼¼ °÷¿¡¼ Åä¿äÀÏÀº ³· 1½ÃºÎÅÍ Àú³á 8½Ã±îÁö, ÀÏ¿äÀÏÀº ¿ÀÈÄ 4½Ã 30ºÐ±îÁö °ø¿¬À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. (±â»ó »óÈ²¿¡ µû¶ó °ø¿¬ ½Ã°£ ¹× Àå¼Ò¿¡ ÀÏºÎ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½)
ÃàÁ¦ÀÇ ¸¶Áö¸· ÁÖÀÎ ÀÌ¹ø ÁÖ¸»¿¡´Â ·¹ÀÌÁöº», ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ¾ð¾îÀÇÁ¤¿ø, ºí·çÆÄÀÎ, Á¤Èì¹êµå°¡ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ³²ÀÌ¼¶À» Ã£´Â ´©±¸³ª ¹«·á·Î °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >