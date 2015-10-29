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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.6 ±Ý 17:39
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´º¿¡ÀÌÁö ¾ÆÆ¼½ºÆ® '½ÅÀ¯¹Î', 3Áý 'Loving Fantasy' ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.09.06  
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¡ã »çÁø Á¦°ø / ¾îÄí½ºÆ½ÄÄÆÐ´Ï

½ÅÀ¯¹ÎÀÇ 3Áý 'Loving Fantasy'´Â È¯»óÀûÀÎ »ç¶û¿¡ ´ëÇØ¼­ ¾î¿ï¸®´Â 8°³ÀÇ °îÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç Áö³­ 4ÀÏ ¹ß¸ÅÇß´Ù.

ÀÌ¹ø À½¹Ý 'Loving Fantasy'´Â ±×µ¿¾È ÀÛ°îµÈ ´º¿¡ÀÌÁö 70¿© °î Áß¿¡¼­ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¹ßÇ¥ÇÏ°í ½ÍÀº °îµé·Î ±¸¼ºµÇ¾ú°í, ½ÅÀ¯¹ÎÀÌ ¾ÕÀ¸·Î Çö´ë À½¾ÇÀ» ÀÛ°î ¹æÇâÀ¸·Î ¹Ù²î´Â °úÁ¤¿¡¼­ Ã»Áß°ú ÇÔ²² ÇÏ°íÀÚ ÇÑ ½ÃµµÀÇ ¼¼ ¹øÂ° À½¹ÝÀÌ´Ù.

ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î µè±â¿¡ ½±°í Áñ°Å¿ì¸é¼­ ¾à°£Àº µ¶Æ¯ÇÑ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº Æò¼Ò¿¡ ÆÇÅ¸Áö ¿¬¾Ö ¼Ò¼³À» Áñ°Ü ÀÐ´Ù°¡ ¾Ù¹üÀ» 'Loving Fantasy'·Î Å¸ÀÌÆ²Àº '¸¶³à'·Î Á¤Çß´Âµ¥ È¯Å¸ÁöÀû »ç¶ûÀº ³²³à°¡ ²Þ²Ù´Â »ç¶û½º·´°í Áñ°Å¿î ºÐÀ§±â¸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¦¸ñÀÌ´Ù. 

ÇÑÆí 88ÀÏ ¹ß¸ÅµÇ´Â À½¹Ý 'Loving Fantasy'ÀÇ ±¸¼ºÀº 'Memory Diary (±â¾ï), Witch (¸¶³à), Amelie (¾Æ¸á¸®¿¡), Jazz (ÀçÁî), Devil's Dream (Å¸¶ôÃµ»çÀÇ ²Þ), Modern People (Çö´ëÀÎ), Vienna Icecream (ºñ¿£³ª ¾ÆÀÌ½ºÅ©¸²), Small Love Story (ÀÛÀº »ç¶û ÀÌ¾ß±â)' µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ´Ù.

ÀÛ°î°¡ÀÌ¸ç °Å¸® ¾ÆÆ¼½ºÆ® '½ÅÀ¯¹Î'Àº Á÷¾÷ ÀÛ°î°¡·Î¼­ Ã¢ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ¼º½ÇÇÔÀ» ½ÇÃµÇÏ±â À§ÇØ 3³âÂ° ÇÏ·ç¿¡ ÃÖ¼Ò 6½Ã°£ ÀÌ»ó ¾¿ ÀÛ°îÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÌ´Ù.Ç×»ó ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀº Ã¼Å©ÇÏ¸é¼­ Á¡Á¡ Ã¤¿ö°¡·Á°í ³ë·ÂÇÏ´Â '½ÅÀ¯¹Î'Àº ÇÏ·ç ²À 3½Ã°£ ÀÌ»ó¾¿ ÃãÀ» Ãß¸ç Á¤±âÀûÀ¸·Î È«´ë¿¡¼­ ¹ö½ºÅ· ¹«´ë¸¦ ÁØºñ °Å¸® ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ÀÍ¼÷ÇÑ ¿¹¼ú°¡ÀÇ ÀÏ»óÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ³×¿Â µðÀÚÀÎ ÀÓÁö¼®, Ä¿¹ö µðÀÚÀÎ Á¤ÁöÀ± µîÀ» ºñ·ÔÇÑ ÈÄ¿øÀÚ ºÐµéÀÇ ÈûÀÌ ¸ð¾ÆÁ® ¹ß¸Å¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç ½ÅÀ¯¹ÎÀº ÀÌ¿¡ ´ëÇØ "¿¹¼ú°¡¿¡°Ô °¡³­ÀÌ¶õ ¾ó¸¶³ª Áöµ¶ÇÑ °ÍÀÎ°¡! ÈÄ¿øÀÚ ºÐµéÀÇ »ç¶ûÀÌ ¾ø¾ú´õ¶ó¸é ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¸øÇßÀ»Áö ¸ð¸£´Â ÀÌ ¼ÒÁßÇÑ 8°îµéÀ» ÇÔ²² ³ª´­ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ³Ê¹«³ª °¨»çÇÏ´Ù. ÆíÁö¿Í Æ¼ÄÏÀ¸·Î ÀºÇý¸¦ °±´Â ±× ³¯À» ¼Ò¸ÁÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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