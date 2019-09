경제기업/무역 힙한 대세 래퍼들이 총 출동하는 'WE ARE THE HIPHOP CONCERT’ 승인 2019.09.09 13:24:52 우리나라 대중음악 시장에서 가장 트렌디 한 장르로 자리 잡은 ‘힙합’의 대세들이 한자리에 모이는 ‘위 아 더 힙합 콘서트’가 오는 11월 16일(토) 오후 7시 등촌동 KBS 아레나에서 펼쳐진다. ‘위 아더 힙합 콘서트’는 한국에서 손꼽히는 래퍼들이 대거 참여하는 공연으로 명실상부 한 한국의 대표래퍼 ‘딥플로우’와 강렬한 래핑은 물론 예능감까지 두루 갖춘 만능래퍼 ‘넉살’, 개성 있는 랩 스타일과 플렉스로 주목을 받는 힙싸래퍼 ‘수퍼비’를 비롯해, M.NET 고등래퍼 출신으로 10대 힙합 팬들의 열렬한 지지를 받는 대세 래퍼 ‘빈첸’과 ‘로한’. 비주얼, 랩 실력은 물론 댄스까지 가능한 훈남래퍼 ‘빅원’, 매니아 층의 탄탄한 지지를 받고 있는 실력파 래퍼 ‘우탄’. 그리고 최근 힙합씬에서 주목하는 핫한 래퍼들인 저음이 매력적인 ‘오디’와 강렬한 서사로 자신만의 랩을 하는 ‘큐엠’이 함께한다. 공연장을 씹어 먹는 MC이자 다채로운 매력을 가진 래퍼들의 폭발적인 에너지로 가득할 ‘위 아 더 힙합 콘서트’는 가을 페스티벌이 모두 끝난 초겨울 공연계의 아쉬움 달래주기 충분한 라인업과 구성으로 힙합 리스너들의 호응을 이끌어 낼 것으로 기대된다. 또한, 리미티드 이벤트로 관람자 전원에게 출연 아티스트들의 사인 포스터를 증정하고, 선착순 예매자 할인과 공연 굿즈 추첨 이벤트까지 공연과 더불어 관람객들에게 더욱 풍성한 즐거움을 선사할 것이다.



화려한 출연진 구성에 리미티드 이벤트까지 알차게 준비된 ‘WE ARE THE HIPHOP CONCERT’는 9월 9일(월) 오후 4시에 옥션티켓에서 단독 오픈할 예정이다.

