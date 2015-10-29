'¶óÀÌºêÀ¯ºó', ´ë¸¸ Å¸ÀÌÁß½Ã ¡®2019 ¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß¡¯ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú ±âÀÚÈ¸°ß Âü¼®

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Áö³ 9¿ù 2ÀÏ ´ë¸¸ Å¸ÀÌÁß½Ã¿¡¼ ´ë¸¸ ¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹úÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ‘¶ôÅ²Å¸ÀÌÁß(Rock in Taichung) ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ Å¸ÀÌÁß½Ã ½ÃÃ» Ã»»ç¿¡¼ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ Å¸ÀÌÃæ½Ã ºÎ½ÃÀå åÅÌáçÂ(¾ç°æ¿µ) Ãà»ç·Î ½ÃÀÛµÇ¾î ½Å¹®±¹Àå çïüÕã°(¿ÀÈ²¼º), º» Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ±âÈ¹ÀÚÀÎ òçãáÎÛ(Áø½ÅÈ«)ÀÌ Âü¼®ÇÏ¿´À¸¸ç, ÇÑ±¹, ÀÏº», ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ µî °¢ ±¹ÀÇ ´ëÇ¥µéÀÌ Âü¼®ÇÏ¿© °³¸·À» ¾Ë·È´Ù.
‘Rock in Taichung’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹úÀº ¿ÃÇØ·Î 12³âÂ° °³ÃÖµÇ´Â ±Û·Î¹ú À½¾Ç Æä½ºÆ¼¹ú·Î ¿©·¯ ÇØ µ¿¾È ¼ö¸¹Àº ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Å¸ÀÌÁßÀ» ¹æ¹®ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¼ö½Ê ±¹°¡ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ °ø¿¬¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ´Ù¾ç¼ºÀ» ³ôÀÌ¸ç ´ë¸¸ÀÇ ´ëÇ¥ Æä½ºÆ¼¹ú Áß ÇÏ³ª·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù. ¿ÃÇØ´Â ‘ALWAYS BE HERE’ÀÌ¶ó´Â Å×¸¶·Î Å¸ÀÌÁß ‘Wen-xin Forest Park’¿¡¼ ÆîÃÄÁö¸ç ÀÌÆ² µ¿¾È 4°³ÀÇ ¹«´ë¿¡¼ °ø¿¬ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼´Â ÇÑ±¹À» ´ëÇ¥ÇØ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ °³¸· °ø¿¬À» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, ‘¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß’Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ÁÖÁ¦°îÀ» ºÎ½ÃÀå°ú ½Å¹®±¹Àå, ±âÈ¹ÀÚ¸¦ ºñ¸©ÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÕµ¿¹«´ë°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀº ÇÑ±¹ÀÇ ¾÷¹«Á¦ÈÞ»çÀÎ ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ(´ëÇ¥ ÀÌÈ½Å)°¡ ¸Ã¾Æ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇÑ±¹ ´ëÇ¥·Î Mnet ‘½´ÆÛ½ºÅ¸K 4’¿¡¼ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ¾Ë¸° ¹êµå µñÆã½º(DICKPUNKS)¸¦ ºñ·ÔÇØ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ ¹ö½ºÅ· ½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó(LiveYubin), ÇÑÀÏ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ³²¼º 4ÀÎÁ¶ ¶ô¹êµå °¡ÀÌÁî(GUYZ)°¡ Ãâ¿¬ÇØ ÇÑ±¹ À½¾ÇÀ» ¾Ë¸°´Ù. ±× ¿Ü 831(´ë¸¸), ÚÐÞóá´Ò´(Sorry Youth/´ë¸¸)£¬ÖøÙþ強(Wen-Chiang Liao/´ë¸¸), éÔñµìÑ (Cosmos People/ÀÏº»), TRUTH BE KNOWN(½Ì°¡Æ÷¸£), ARKIVE (¿À½ºÆ®·¹ÀÏ¸®¾Æ) µî °¢±¹ÀÇ À¯¸í ±Û·Î¹ú ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹À» ´ëÇ¥ÇØ¼ ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, µñÆã½º, °¡ÀÌÁî µîÀÌ ´ë¸¸À¸·Î ÁøÃâÇÑ´Ù. 9¿ù 8ÀÏ Å¸ÀÌÁß½Ã¿¡¼ ¿¸®´Â ‘¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß(Rock in Taichung)’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ, ¹ö½ºÅ·À» ÅëÇØ¼ ÀÎÁöµµ¸¦ ½×Àº ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÎ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº º» Æä½ºÆ¼¹úÀ» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ ‘ÇØ¾ç¶ôÆä½ºÆ¼¹ú’, ‘Rock in Taichung’, Áß±¹ »óÇØ ÄÜ¼Æ® µî ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿øÀÇ ÈÄ¿øÀ» ÅëÇØ 8¿ù 29ÀÏ ~ 9¿ù 9ÀÏ±îÁö ¾Æ½Ã¾Æ Åõ¾î°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À¸·Î ´õ¿í ¶æ ±íÀº ¹«´ë°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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