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Áö³ 9¿ù 7ÀÏ°ú 8ÀÏ, ¾çÀÏ°£ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú : È«´ë¾ß ³îÀÚ in ³²ÀÌ¼¶(ÀÌÇÏ ‘³²ÀÌ¼¶ ¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’)‘ 3ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÌ ¿·È´Ù.
3ÁÖ°£ ¸Å ÁÖ¸»¸¶´Ù ÀÌ¾îÁö¸ç ¸±·¹ÀÌ Çü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø ÃàÁ¦´Â ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’¿Í ¼ÕÀâ°í ´Ù¾çÇÑ È«´ëÀÇ ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ ³²ÀÌ¼¶À¸·Î À½¾Ç¿©ÇàÀ» ¿Ô´Ù.
µñÆã½º, ·¹ÀÌÁöº», ¿À¸®¿£Å»¼îÄ¿½º, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, µÎ¿Ò»ç¿îÁî, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¹Ù°Õ¹ÙÀÌ·¯½º, ¼Ò¿ï¿£Áø µî 15°³ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 3ÁÖÂ÷ ¸¶Áö¸· °ø¿¬¿¡¼´Â ¿ª´ë±ÞÀÌ¶ó°í ºÒ¸®´Â ÅÂÇ³À» ¶Õ°í Ã£¾Æ¿ÍÁØ ¸¹Àº °ü°´µé·Î ÀÎÇØ Ãâ¿¬ÁøµéÀÌ ¿ÀÈ÷·Á °¨µ¿À» ¹Þ¾Ò´Ù.
·¹ÀÌÁöº», ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø, Á¤Èì¹êµå, ºí·çÆÄÀÎ µîÀÌ °ø¿¬À» °¡Á³À¸¸ç, ÅÂÇ³ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î °ø¿¬Àå¼Ò´Â º¯°æµÇ¾úÁö¸¸ ´õ¿í´õ ¿Á¤ÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ¸¸µé¾î ³Â´Ù.
3ÁÖÂ÷ °ø¿¬ÀÇ Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¿¬ ·¹ÀÌÁöº»Àº ÅÂÇ³¼Ó¿¡¼µµ °ø¿¬À» Ã£Àº °ü°´µé¿¡°Ô °¨»çÇÔÀ» Ç¥ÇÏ¸ç È¥½ÅÀÇ ÈûÀ» ´ÙÇÑ ¿Á¤ÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. ºäÆ¼ÇÚ¼¶Àº ÀÌ³¯ ¿¡µðÀüÀÇ ¹«´ë ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¿±¤ÀûÀÎ ºÐÀ§±â¿¡ µµÃëµÇ¾î ¾ÞÄÝÀÌ ¼âµµÇß´Ù. 3ÁÖÂ÷ÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¿©¼º¹ÂÁö¼Ç ±×·ìÀ¸·Î Âü¼®ÇÑ ¾ð¾îÀÇ Á¤¿øÀº Æ¯º°È÷ ÀÌ³¯ ÁØºñÇÑ ½Å°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¿© ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸±âµµ ÇÏ¿´´Ù.
ÃàÁ¦ÀÇ ¸¶Áö¸· ³¯À» Àå½ÄÇÑ Á¤Èì¹êµå¿Í ºí·çÆÄÀÎÀº ÀÌ³¯ ‘µðÁî´Ï ¸Þµé¸®’¸¦ ºñ·ÔÇØ °ü°´µé°ú ÇÏ³ª°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â °îµéÀ» ¼±°îÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÚ½ÅµéÀÇ ´ëÇ¥°îµéÀ» µé·ÁÁÖ¸ç ÁØºñÇÑ À½¹ÝÀ» °ü°´¿¡°Ô ÁõÁ¤ÇÏ±âµµ ÇÏ¿´´Ù.
‘³²ÀÌ¼¶’Àº ´Ù¾çÇÑ ±¹°¡ÀÇ »ç¶÷µéÀÌ Ã£´Â °÷ÀÌ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¹®È¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ¸¸µå´Â °÷ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ³ë·¡ÀÇ ¼¶, ³²ÀÌ¼¶¿¡¼ °³ÃÖµÈ 3ÁÖ°£ÀÇ ‘¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ¹ÂÁö¼Çµé°ú ¼ÒÅëÀÌ¸ç, ³²ÀÌ¼¶À» Ã£´Â °ü°´µé¿¡°Ô ¼±»çÇÏ´Â ÇÏ³ªÀÇ ¼±¹°ÀÌ µÇ¾ú´Ù.
ÇâÈÄ, ³²ÀÌ¼¶¿¡¼´Â ´Ù¾çÇÑ ±¹°¡ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°ú ³²ÀÌ¼¶À» Ã£´Â »ç¶÷µéÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ‘¾îÄí½ºÆ½ Ã»Ãá Æä½ºÆ¼¹ú’·Î °Åµì³¯ °ÍÀÌ¶ó ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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