°¡¼ö '¸®¾Æ', '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part. 9 '¿ø´õ·£µå Äôµû¸®' °ø°³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.17 È­ 18:53
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½ÂÀÎ 2019.09.17  
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'¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part 9 ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â Ã»·®ÇÑ ´À³¦ÀÇ ½Åµð»çÀÌÀú¿Í ±âÅ¸, ±×¸®°í °æÄèÇÑ ¸®µëÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ³ë·¡·Î °³¼º ÀÖ´Â º¸ÀÌ½º·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´ø ‘¸®¾Æ’°¡ Âü¿©Çß´Ù. 

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ÆÐ¼Çµµ ¸ñ¼Ò¸®µµ °³¼º °¡µæÇÑ ‘¸®¾Æ’°¡ ºÎ¸¥ ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â °¡»çÀÇ ³»¿ëÃ³·³ µµÀÔºÎ´Â ±Í¿©¿ì¸é¼­ ½Åºñ·Ó°í, ÈÄ·Å±¸¿¡¼­´Â ±ú²ýÇÏ¸é¼­µµ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ º¸ÄÃÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷, ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ÀÇ ¿¬Ãâ °¨µ¶ÀÎ ‘±èÈïµ¿’ °¨µ¶ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ÀÛÇ°°ú ´õ¿í Àß ¾î¿ì·¯Áö¸ç È°±â¸¦ ºÒ¾î ³Ö°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤½ÂÈ¯ ‘³Ê¿´´Ù¸é’, ¸á·Î¸Á½º ‘Â£¾îÁ®’¸¦ ÀÛ°îÇÑ ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ 1601ÀÌ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÎ °îÀÌ´Ù.

‘¸®¾Æ’°¡ Âü¿©ÇÑ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part 9 '¿ø´õ·£µå Äôµû¸®'´Â ¿À´Ã °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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