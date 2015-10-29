°¡¼ö '¸®¾Æ', '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part. 9 '¿ø´õ·£µå Äôµû¸®' °ø°³

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
MBC ÀÏÀÏµå¶ó¸¶ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®'ÀÇ ¾ÆÈ© ¹øÂ° OST '¿ø´õ·£µå Äôµû¸®'°¡ ‘¸®¾Æ’ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î °ø°³µÇ¾ú´Ù.
ÆòÀÏ ¸ÅÀÏ ¾ÆÄ§ 7½Ã 50ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÇ´Â '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®'´Â ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»·Á ¹Ì±¹¿¡¼ Ãß¹æ´çÇÑ ÀÌº¸¹Ì¿Í ÇÑ¶§´Â ´º¿å ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ ½ÅÈ¸¦ ¾´ ÀÔÁöÀüÀû ÀÎ¹°ÀÌ¾úÀ¸³ª, µþÀÇ º´À» °íÄ¡±â À§ÇØ Ãµ¿¬Ä¡·áÁ¦ °³¹ß¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Â ÇÑ¼öÈ£, µÎ »ç¶÷ÀÌ ‘Äôµû¸®’¿¡ Á¤ÂøÇÏ¸é¼ ¹ú¾îÁö´Â ÀÏÀ» ±×¸° À¯ÄèÇÑ ³óÃÌ µå¶ó¸¶´Ù.
'¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part 9 ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â Ã»·®ÇÑ ´À³¦ÀÇ ½Åµð»çÀÌÀú¿Í ±âÅ¸, ±×¸®°í °æÄèÇÑ ¸®µëÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ³ë·¡·Î °³¼º ÀÖ´Â º¸ÀÌ½º·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´ø ‘¸®¾Æ’°¡ Âü¿©Çß´Ù.
‘¸®¾Æ’´Â 1Áý ¾Ù¹ü [Diary]¿¡¼ ‘°³¼º’ ÀÌ¶ó´Â ³ë·¡·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿ÔÀ¸¸ç, SBSµå¶ó¸¶ ‘ÇÏ´ÃÀÌ½Ã¿©’ÀÇ OST '³» °¡½¿¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇØ'¸¦ È÷Æ® ½ÃÅ°¸ç OSTÀÇ °ÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
ÆÐ¼Çµµ ¸ñ¼Ò¸®µµ °³¼º °¡µæÇÑ ‘¸®¾Æ’°¡ ºÎ¸¥ ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â °¡»çÀÇ ³»¿ëÃ³·³ µµÀÔºÎ´Â ±Í¿©¿ì¸é¼ ½Åºñ·Ó°í, ÈÄ·Å±¸¿¡¼´Â ±ú²ýÇÏ¸é¼µµ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ º¸ÄÃÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷, ‘¿ø´õ·£µå Äôµû¸®’´Â ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ÀÇ ¿¬Ãâ °¨µ¶ÀÎ ‘±èÈïµ¿’ °¨µ¶ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ÀÛÇ°°ú ´õ¿í Àß ¾î¿ì·¯Áö¸ç È°±â¸¦ ºÒ¾î ³Ö°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤½ÂÈ¯ ‘³Ê¿´´Ù¸é’, ¸á·Î¸Á½º ‘Â£¾îÁ®’¸¦ ÀÛ°îÇÑ ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ 1601ÀÌ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÎ °îÀÌ´Ù.
‘¸®¾Æ’°¡ Âü¿©ÇÑ '¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®' OST Part 9 '¿ø´õ·£µå Äôµû¸®'´Â ¿À´Ã °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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