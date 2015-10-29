¾ÆÆ¼½ºÆ® '»ç¿ì½º ÇÏÀÌ(South High)', Ã¹ µðÁöÅÐ ½Ì±Û '¸®ÇÁ(LEAF)' ¹ß¸Å

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¾ÆÆ¼½ºÆ® »ç¿ì½º ÇÏÀÌ(South High)°¡ Áö³ 9¿ù 2ÀÏ R&B / ¹ß¶óµå ½Ì±Û '¸®ÇÁ(LEAF)'¸¦ ¹ßÇ¥, ´Ù°¢ÀûÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç TSY ¹Ìµð¾î¿¡¼´Â "µû¶æÇÏ°í °¨¹Ì·Ó°í »ç¶û½º·¯¿î °¡»ç°¡ ±Í¿¡ ¼Ó ¼Ó µé¾î¿À´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÎ ½Å°î 'LEAF'´Â 'v-hawk, kennuy (ÀÛ»ç). South High, TAW (ÀÛ°î). South High, TAW (Æí°î)'À¸·Î °øµ¿ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇß´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
±×¸®°í "ÇÇÃ³¸µÀº 'À¯Æ©ºê ±è½Ã¿øTV È°µ¿ ÁßÀÎ ±è½Ã¿ø, hiphop °¡¼ö·Î È°µ¿ ÁßÀÎ ·¡ÆÛ ºêÀÌÈ£Å©' µî ½Ç·Â ÀÖ´Â ¹ÂÁö¼ÇµéÀÇ Âü¿©·Î °îÀÇ ¼¼·Ã¹Ì¿Í ÅºÅºÇÑ À½¾ÇÀ» ¸¸µé¾ú´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù
ÇöÀç ¸ÞÀÌÀú±Þ DJ·Îµµ È°µ¿ ÁßÀÎ »ç¿ì½ºÇÏÀÌ (South High)´Â ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì tip top°ú SnapÀ¸·Îµµ È°µ¿ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, ÅÍº¸ ±èÁ¤³²(JN) ·¡ÆÛ ÀÌ·Â°ú ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀº ¹°·Ð ¸¹Àº ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÇ ÇÁ·Îµà¼ °æ·ÂÀ» °¡Áø ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÌÀÚ À½¾ÇÀûÀ¸·Î ¸¹Àº ÀÌ·ÂÀ» °¡Áø »ç¿ì½ºÇÏÀÌ (South High)´Â ÀÌ¹ø À½¹Ý ¹ß¸Å¸¦ °è±â·Î ´Ù¾çÇÑ ±¹³» È°µ¿Àº ¹°·Ð ÇØ¿Ü È°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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