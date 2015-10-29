´ë¸¸ ¡®¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß¡¯ Æä½ºÆ¼¹ú¼­ ÇÑ±¹ ¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ '¶óÀÌºêÀ¯ºó', ¼º°øÀûÀÎ ¶óÀÌºê ¹«´ë ¼±º¸¿©

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¹ö½ºÅ·½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀÌ ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø(KOCCA)ÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î Áö³ 8¿ù 29ÀÏºÎÅÍ 9¿ù 9ÀÏ±îÁö ´ë¸¸, Áß±¹ÀÇ ÃÑ 7È¸ ¶óÀÌºê Åõ¾î°¡ °³ÃÖµÇ¾î ±× ¸¶Áö¸· Á¾ÂøÁöÀÎ ´ë¸¸ Å¸ÀÌÁß½Ã¿¡¼ ¿¸®´Â ‘¶ôÅ·Å¸ÀÌÁß(Rock in Taichung)’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú¿¡ 9¿ù 8ÀÏ Ãâ¿¬ÇÏ¿´´Ù.
‘Rock in Taichung’ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹úÀº ¿ÃÇØ·Î 12³âÂ° °³ÃÖµÇ´Â ±Û·Î¹ú À½¾Ç Æä½ºÆ¼¹ú·Î ¿©·¯ ÇØ µ¿¾È ¼ö¸¹Àº ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Å¸ÀÌÁßÀ» ¹æ¹®ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼ö½Ê ±¹°¡ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ °ø¿¬¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ´Ù¾ç¼ºÀ» ³ôÀÌ¸ç ´ë¸¸ÀÇ ´ëÇ¥ Æä½ºÆ¼¹ú Áß ÇÏ³ª·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù. ¿ÃÇØ´Â ‘ALWAYS BE HERE’ÀÌ¶ó´Â Å×¸¶·Î Å¸ÀÌÁß ‘Wen-xin Forest Park’¿¡¼ ÆîÃÄÁö¸ç ÀÌÆ² µ¿¾È 4°³ÀÇ ¹«´ë¿¡¼ °ø¿¬ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.
ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹ú¿¡¼´Â ÇÑ±¹ ´ëÇ¥·Î Mnet ‘½´ÆÛ½ºÅ¸K 4’¿¡¼ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç Á¸Àç°¨À» ¾Ë¸° ¹êµå µñÆã½º(DICKPUNKS)¸¦ ºñ·ÔÇØ ¶óÀÌºêÀ¯ºó(LiveYubin), ÇÑÀÏ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ³²¼º 4ÀÎÁ¶ ¶ô¹êµå °¡ÀÌÁî(GUYZ)°¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿´À¸¸ç, ÚÐÞóá´Ò´(Sorry Youth/´ë¸¸)£¬ÖøÙþ強(Wen-Chiang Liao/´ë¸¸), éÔñµìÑ (Cosmos People/ÀÏº»), TRUTH BE KNOWN(½Ì°¡Æ÷¸£), ARKIVE (¿À½ºÆ®·¹ÀÏ¸®¾Æ), MAMAS GUN(UK) µî °¢±¹ÀÇ À¯¸í ±Û·Î¹ú ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ¿´´Ù.
¼Ò¼Ó»çÀÎ ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ´Â ¹ö½ºÅ·À» ÅëÇØ À¯Æ©ºê ½ºÅ¸·Î ±ÞºÎ»óÇÑ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¶óÀÌºêÀ¯ºóÀº ÀÌ¹ø ‘Melody & You ASIA TOUR 2019’¸¦ ÅëÇØ ÇÑÃþ ´õ ¼º¼÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸¿´À¸¸ç, ´ë¸¸, Áß±¹»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó ¾Æ½Ã¾Æ °¢±¹¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬À» ÆîÄ¡°í ½Í´Ù´Â Æ÷ºÎ¸¦ º»ÀÎÀÌ ¹àÈ÷±âµµ ÇÏ¿´´Ù°í ÀüÇß´Ù. Áß±¹ QQ¸¦ ÅëÇØ ÁßÈ±Ç¿¡¼µµ À½¹ÝÀÌ À¯ÅëµÇ°í ÀÖ´Â ±×´Â ÇâÈÄ ½Åº¸ ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² ÇÑ±¹¿¡¼ÀÇ ´Üµ¶ÄÜ¼Æ®¿Í ÀÏº» ÄÜ¼Æ®¸¦ ¿¹°í ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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