'¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü', Àü±¹ÀÇ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ¡®»ý¸í Á¸Áß¡¯À» ¸¶¼ú·Î ÀÌ¾ß±âÇÏ´Ù

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|»çÁøÁ¦°ø ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´Ü
ÀÚ»ì¿¹¹æ±³À°À» ¸¶¼ú°ú ÇÔ²² Á¢¸ñÇÏ¿© Àü±¹ÀÇ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ±³À°À» ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÈÁ¦´Ù.
Ã»¼Ò³â ÇÁ·Î±×·¥À» Àü¹® °³¹ß&±³À°ÇÏ´Â '¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü'Àº ¹«°Ì°í ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ»ì¿¹¹æ±³À°À» »ý¸íÁ¸Áß¿¡ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¸ÂÃç¼ ÁýÁßµµ ÀÖ´Â ¸¶¼ú°ú Á¢¸ñÇÏ¿© ½±°í ÀÌÇØÇÏ±â ÆíÇÏ°Ô Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü Ãø¿¡¼´Â "Àü±¹ÀÇ ÃÊµîÇÐ±³, ÁßÇÐ±³, °íµîÇÐ±³¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼öÁØº° ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Æ¯È÷ Áß, °íµîÇÐ±³¿¡¼ ¸¹Àº ±³À°ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ "2018³âºÎÅÍ´Â ±³À°Ã» ¹× º¸°Ç¼Ò µî°ú ¿¬°èÇÏ¿© ÇÐ»ý ¼ö°¡ ÀûÀº ÇÐ±³³ª ÇÐ±³ »çÁ¤»ó ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¢ÇÏ±â Èûµç °÷¿¡¼µµ ÀÚ»ì¿¹¹æ ¸¶¼ú ÇÁ·Î±×·¥À» Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ÀüÆÄÇÏ±â À§ÇØ Èû¾²°í ÀÖ´Ù."°í ÇÇ·ÂÀ» Çß´Ù.
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|»çÁøÁ¦°ø ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´Ü
ÀÌ¹ø¿¡ ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº ÇÐ³âº° ¶Ç´Â Àü±³»ýÀÌ ÇÑ ¹ø¿¡ µ¿ÂüÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ÇÐ»ýµéÀÌ Á÷Á¢ ÀÚ»ì¿¹¹æ¿¡ °ü·ÃµÈ ¸¶¼úµµ ¹è¿ö º¸±âµµ ÇÏ°í ¸Å³â ¾÷±×·¹ÀÌµåÇÏ°í ÀÖ¾î ¸Å³â ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ´Â ±â°üµé ÀÔÀå¿¡¼µµ È¯¿µÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø 2019³âµµ ³²Àº 2ÇÐ±â´Â ¹°·ÐÀÌ°í ¹ú½áºÎÅÍ ³»³â ÇÁ·Î±×·¥ ¹®ÀÇ¿Í ¿¹¾àÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ¾î 2020³â¿¡ ÁøÇàµÉ Ã»¼Ò³âÀ» À§ÇÑ ÀÚ»ì¿¹¹æ ÇÁ·Î±×·¥µµ ±â´ëÇØµµ ÁÁÀ» °Í °°´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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