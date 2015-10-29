°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.20 ±Ý 19:16
¿¬¿¹/½Ã»ç
'¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü', Àü±¹ÀÇ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ¡®»ý¸í Á¸Áß¡¯À» ¸¶¼ú·Î ÀÌ¾ß±âÇÏ´Ù
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.09.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
»çÁøÁ¦°ø ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´Ü

ÀÚ»ì¿¹¹æ±³À°À» ¸¶¼ú°ú ÇÔ²² Á¢¸ñÇÏ¿© Àü±¹ÀÇ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ±³À°À» ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀÖ¾î¼­ È­Á¦´Ù.

Ã»¼Ò³â ÇÁ·Î±×·¥À» Àü¹® °³¹ß&±³À°ÇÏ´Â '¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü'Àº ¹«°Ì°í ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ»ì¿¹¹æ±³À°À» »ý¸íÁ¸Áß¿¡ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¸ÂÃç¼­ ÁýÁßµµ ÀÖ´Â ¸¶¼ú°ú Á¢¸ñÇÏ¿© ½±°í ÀÌÇØÇÏ±â ÆíÇÏ°Ô Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü Ãø¿¡¼­´Â "Àü±¹ÀÇ ÃÊµîÇÐ±³, ÁßÇÐ±³, °íµîÇÐ±³¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼öÁØº° ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Æ¯È÷ Áß, °íµîÇÐ±³¿¡¼­ ¸¹Àº ±³À°ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ "2018³âºÎÅÍ´Â ±³À°Ã» ¹× º¸°Ç¼Ò µî°ú ¿¬°èÇÏ¿© ÇÐ»ý ¼ö°¡ ÀûÀº ÇÐ±³³ª ÇÐ±³ »çÁ¤»ó ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¢ÇÏ±â Èûµç °÷¿¡¼­µµ ÀÚ»ì¿¹¹æ ¸¶¼ú ÇÁ·Î±×·¥À» Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ÀüÆÄÇÏ±â À§ÇØ Èû¾²°í ÀÖ´Ù."°í ÇÇ·ÂÀ» Çß´Ù.

   
»çÁøÁ¦°ø ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´Ü

ÀÌ¹ø¿¡ ÁøÇàµÇ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº ÇÐ³âº° ¶Ç´Â Àü±³»ýÀÌ ÇÑ ¹ø¿¡ µ¿ÂüÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ÇÐ»ýµéÀÌ Á÷Á¢ ÀÚ»ì¿¹¹æ¿¡ °ü·ÃµÈ ¸¶¼úµµ ¹è¿ö º¸±âµµ ÇÏ°í ¸Å³â ¾÷±×·¹ÀÌµåÇÏ°í ÀÖ¾î ¸Å³â ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ´Â ±â°üµé ÀÔÀå¿¡¼­µµ È¯¿µÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø 2019³âµµ ³²Àº 2ÇÐ±â´Â ¹°·ÐÀÌ°í ¹ú½áºÎÅÍ ³»³â ÇÁ·Î±×·¥ ¹®ÀÇ¿Í ¿¹¾àÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ¾î 2020³â¿¡ ÁøÇàµÉ Ã»¼Ò³âÀ» À§ÇÑ ÀÚ»ì¿¹¹æ ÇÁ·Î±×·¥µµ ±â´ëÇØµµ ÁÁÀ» °Í °°´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
[±â°í]°Ç°­º¸Çè°ø´ÜÀÇ »çÈ¸Àû °¡Ä¡½ÇÇö
2
[¿ï»ê»óÀÇ 156Â÷ °æÁ¦Æ÷·³]¡°7°³ ¼ºÀåÀü·« ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸® ¹ß±¼¡±
3
ÇÐ¼¼¡¤Á÷¼¼¡¤½£¼¼±Ç ¡®¿ï»êÁß»ê¸Å°î ¿¡ÀÏ¸°ÀÇ ¶ã¡¯ ºÐ¾ç
4
[ÇöÀå&ÀÌ½´]±¤¿ª½Ã ÃÖÃÊ °øÀ¯ÀÚÀü°Å ¿î¿µ¡¦ºÏ±¸, À½½Ä°øÀ¯ Áö¿ª Ã¹ ÃßÁø
5
¿ï»ê¼ÛÁ¤Áö±¸ 10³â °ø°øÀÓ´ë ÀÜ¿©¼¼´ë Ãß°¡¸ðÁý
6
¾îÃ³±¸´Ï ¾ø´Â ÇÑ±¹¼®À¯°ø»ç º»»ç »ç¿ÁÀÇ °Å²Ù·Î ´Þ¸° ÅÂ±Ø±â
7
°ø¹«¿ø³ëÁ¶, ¼ºÈñ·Õ °ø¹«¿ø Â¡°è °¨°æ¿¡ ¹Ý¹ß
8
±è±âÇö îñ ½ÃÀå ¡®Á¶±¹ ÆÄ¸é¡¯ »è¹ß¡¦ÃÑ¼±Çàº¸ ºÐ¼®
9
¡®¿ï»ê¾î¸°ÀÌ¾ÈÀü°ñµçº§¡¯ ¿Áµ¿ÃÊ ¿¹¼±, ±èÀ¯Ã¤ ¾î¸°ÀÌ ´ë»ó
10
¼¼ÀÎ°í ³»³âµµ ½ÅÀÔ»ý ¾øÀÌ 1³â°£ ÀÓ½ÃÀÌÀü
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 9¿ù 20ÀÏ~)
2019 ¸¶µÎÈñÃàÁ¦ ¹æ¹®°´ ¸¸Á·µµ ¡®Good¡¯
[¹Ì¸®º¸´Â 2019 ¿ï»êÇÁ·Ò³ªµåÆä½ºÆ¼¹ú](10¡¤³¡) ½ÉÆ÷´Ï ÀÎ...
¡®¿¡ÀÌÆÊ¡¯, 19°³±¹ À½¾Ç Àü¹®°¡ Âü¿© ¡®¹ÂÁ÷ ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ Àå¡¯
¿ï»ê Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç, ¾¾³× ½ºÅ×ÀÌÁö...24ÀÏ ¹ÂÁöÄÃ ¡®¹éÁ¶...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr