°É±×·ì 'ÇÃ·¡½¬', µÎ¹ÙÀÌ ¼îÄÉÀÌ½º ÄÉÀÌÆË Àü·É»ç ³ë¸© ÅåÅåÈ÷

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.9.20 ±Ý 19:16
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½ÂÀÎ 2019.09.20  
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°É±×·ì ÇÃ·¡½¬(FLASHE)´Â "ÀÌ¹ø Ã¹ µÎ¹ÙÀÌ ÁøÃâ¿¡ ´ëÇÑ ºÎÇ¬ ±â´ë¸¦ ¾È°í ÀÖ´Ù. ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇÑ ¸¸Å­ ÁÁÀº ¹«´ë¸¦ º¸¿©µå¸®°Ú´Ù."¸ç ÈûÂù °¢¿À¸¦ ´ÙÁö°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ "ÀÌ¹ø µÎ¹ÙÀÌ ¼îÄÉÀÌ½º´Â ±¹³» ¹æ¼Û»ç '¾Æ¸®¶û TV Pops in Seoul' ÇØ¿Ü ¼îÄÉÀÌ½º Æ¯Áý ÄÚ³Ê¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù. 

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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