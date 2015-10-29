°É±×·ì 'ÇÃ·¡½¬', µÎ¹ÙÀÌ ¼îÄÉÀÌ½º ÄÉÀÌÆË Àü·É»ç ³ë¸© ÅåÅåÈ÷

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·¹ÀÌ¹ÂÁ÷¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¹Ú»óÁØ ´ëÇ¥´Â "9¿ù 23ÀÏ '³ª·¡, ¼¼·É, ¿¹¸°, ¼öÁø' 4ÀÎÁ¶ °É±×·ì ÇÃ·¡½¬(FLASHE)°¡ µÎ¹ÙÀÌ(UAE)¿¡¼ ¿¸®´Â Korea Sourcing Fair in Dubai 2019¿¡ Âü¼®, K-POP ¼îÄÉÀÌ½º ¹× ÆÒ »çÀÎÈ¸¸¦ °¡Áø´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
°É±×·ì ÇÃ·¡½¬(FLASHE)´Â "ÀÌ¹ø Ã¹ µÎ¹ÙÀÌ ÁøÃâ¿¡ ´ëÇÑ ºÎÇ¬ ±â´ë¸¦ ¾È°í ÀÖ´Ù. ¿½ÉÈ÷ ÁØºñÇÑ ¸¸Å ÁÁÀº ¹«´ë¸¦ º¸¿©µå¸®°Ú´Ù."¸ç ÈûÂù °¢¿À¸¦ ´ÙÁö°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ "ÀÌ¹ø µÎ¹ÙÀÌ ¼îÄÉÀÌ½º´Â ±¹³» ¹æ¼Û»ç '¾Æ¸®¶û TV Pops in Seoul' ÇØ¿Ü ¼îÄÉÀÌ½º Æ¯Áý ÄÚ³Ê¿¡¼ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
µÎ¹ÙÀÌ °ø¿¬À» ÁØºñÇÏ´Â ÇÃ·¡½¬(FLASHE)´Â ÀÌ¹Ì Áö³ 7¿ù ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áö¸ç Ã¹ ¹øÂ° EP¾Ù¹ü ‘Åå(TALK)’À¸·Î ÄÄ¹éÇßÀ¸¸ç ¿¹Àü ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Ù¸¥ ¼¼·ÃµÇ°í °¨°¢ÀûÀÌ¸ç ¸ùÇÑÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î ÇÑÃþ ´õ ¼º¼÷ÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬Ãâ, ÄÄ¹é°ú µ¿½Ã¿¡ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ¹Ìµð¾î ¿Í À½¾Ç¹æ¼Û Ãâ¿¬À» ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â ÆÀÀÌ´Ù.Å¸ÀÌÆ²°î ‘Åå(TALK)’ÀÇ À½¾ÇÀû ½ºÅ¸ÀÏÀº °·ÄÇÑ ¹³¹ÙÅæ ¸®µë¿¡ ÀÎ»óÀûÀÎ ¸®µå ±×¸®°í Â£Àº »ö±òÀÇ Æ®·¦ ºñÆ®°¡ ¼¯ÀÎ ¼¼·ÃµÈ ´À³¦ÀÇ °îÀÌ´Ù.
±×¸®°í °îÀÇ ÀÇ¹Ì´Â 'ÀÎ¿¬, ¸¸³², »ç¶÷Àº ¾ðÁ¦³ª ÀÌº°ÇÑ´Ù.'´Â °³³äÀ» Åä´ë·Î '°èÀýÀÌ º¯ÇÏµíÀÌ ¸¸³ª´Â ÀÎ¿¬µµ ¿µ¿øÇÏÁö ¾Ê´Ù.'´Â °É ¾Ë°íµµ ¹Ì·Ã°ú ÁýÂøÀ» ¶¼¾î³»´Â ½ÃÁ¡À» Á÷Á¢ÀûÀÎ È¹ýÀ¸·Î '±×¸¸ÇØ Åå'ÀÌ¶ó´Â Çö¼¼´ëÀÇ ´ëÈ ¼ö´ÜÀ» ÀÌ¿ëÇØ ½±°í °£´ÜÇÏ°Ô °¡»ç·Î Ç¥ÇöÇß´Ù.½Å°î 'Åå(TALK)'ÀÇ ¿Ï¼ºµµ¿¡ µµ¿òÀ» ÁØ ½ºÅÜÀº MONEY BAGS MUSIC CREW ÀÎ RYU K, ÅÂÁ¶ ¾ç°Ç, »ìÂð °í¾çÀÌ°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°îÀ» ¸Ã¾Ò°í ÇÁ·Îµà¼ °â ÀÛ°î°¡ÀÎ CUZ D°¡ ¹Í½º¿Í »ç¿îµå µðÀÚÀÎÀ» ´ã´çÇÏ¿´´Ù.
ÇÑÆí ÇÃ·¡½¬ ´Â 2019 2018 ‘ÀÏº» ´Üµ¶ ¹Ì´ÏÄÜ¼Æ® °³ÃÖ’ 2019‘Ä¯º¸µð¾Æ ÁøÃâ’ 2018 ‘ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÁöÁø ÇÇÇØ ÀÌÀç¹Î µ½±â ÀÚ¼±°ø¿¬’ 2017 ‘Áß±¹ KOREA WEEK’ 2017.2018 KMF ÄÚ¸®¾Æ ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú 2016 ‘·±´ø ¼¼°è °ü±¤¹Ú¶÷È¸’ 2015 ‘LA ÇÑÀÎ ÃàÁ¦’ 2014 ‘¼ÒÄ¡ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ µî ¿©·¯ ÇØ¿Ü °ø½ÄÇà»ç¿¡ ÃÊÃ»µÉ ¸¸Å ½Ç·ÂÀ» ÀÌ¹Ì ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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