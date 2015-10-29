¹è¿ì '±èº¸¼º', ½Å°³³ä ¸®¾ó ÇÁ·Î±×·¥ ¡®´ÙÁÖÀ¸¸®¡¯ ÁøÇàÁß Èì»¶¼î Âü°¡

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±èº¸¼ºÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î '´ÙÁÖÀ¸¸®'¿¡¼ Ã¤ÅÃµÈ ÀÌÁÖ¿µ, ¹ÚÀº¾Æ (¿Ü 4¸í) »ç¿¬ÀÌ '2019 ½ÎÀÌ Èì»¶¼î'ÀÇÃÊ´ë, °ø¿¬À» °ü¶÷À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿ÍÇÁtv¸¦ ÅëÇØ 26ÀÏ °ø°³µÇ¾ú´Ù.
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