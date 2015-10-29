|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¹é¼ÛÀÌ´Â 1ÀÏ ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ© °èÁ¤À» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ±ÙÈ²À» ¿©·¯ÀåÀÇ »çÁøÀ» ÅëÇØ °ø°³Çß´Ù.
¹è¿ì ¹é¼ÛÀÌ´Â 1ÀÏ ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ© °èÁ¤À» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ±ÙÈ²À» ¿©·¯ÀåÀÇ »çÁøÀ» ÅëÇØ °ø°³Çß´Ù.
»çÁø ¼Ó ±×³à´Â ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê À¯³×½ºÄÚ¿¡ µîÀçµÈ “¹«¼º¼¿ø(ÙëàòßöêÂ)”À» ¹æ¹®ÇØ È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 9¿ù ¹è¿ì ¹é¼ÛÀÌ´Â ¹«¼º¼¿øÀÇ È«º¸´ë»ç·Î À§ÃË µÇ¾úÀ¸¸ç, Àû±ØÀûÀ¸·Î È°µ¿ÇÒ °ÍÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¹é¼ÛÀÌ´Â MBCµå¶ó¸¶ “¿ÕÀº »ç¶ûÇÑ´Ù”¿Í SBS“³ìµÎ²É”¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×¸®°í ¹é¼ÛÀÌ´Â ´Ù°¡¿À´Â 10¿ù2ÀÏ 8½Ã55ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC»õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶”¾îÂ¼´Ù ¹ß°ßÇÑ ÇÏ·ç”¿¡ Ãâ¿¬ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >