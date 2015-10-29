¹è¿ì 'ÀÌÇÊ¸ð'¿Í °¡¼ö '´õ¿ø', °¨¼º ÅäÅ©¼î MBC '³¶¸¸Å¬·´' Ãâ¿¬...°¨¼ºÀÚ±Ø ÅäÅ©

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.10.1 È­ 16:49
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½ÂÀÎ 2019.10.01  
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MBC³¶¸¸Å¬·´Àº MC ÀÌÈÖÀç ,Áö»ó·Ä,¼Öºó (¶óºÕ),ÀÌÈ¿³²(¹«´ç±ÝÆÄ),¹è¿ìÈ²¼®Á¤ µîÀÌ °íÁ¤À¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, ¸ÅÁÖ¿ù¿äÀÏ ¹ã12½Ã25ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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