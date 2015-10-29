¹è¿ì 'ÀÌÇÊ¸ð'¿Í °¡¼ö '´õ¿ø', °¨¼º ÅäÅ©¼î MBC '³¶¸¸Å¬·´' Ãâ¿¬...°¨¼ºÀÚ±Ø ÅäÅ©

À½¾Ç°ú À½½ÄÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ½ºÅ¸µéÀÌ ¾ÆÁöÆ® '³¶¸¸Å¬·´'¿¡ ¸ð¿© Ã»Ãá½ÃÀý °¡½¿À» ¶ß°Ì°Ô Çß´ø ¾ÖÃ¢°îÀ» µéÀ¸¸ç ¿ª´ë±Þ ÀÎ»ý ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â ´ºÆ®·Î °¨¼º ÅäÅ©¼î MBC '³¶¸¸Å¬·´'.
Áö³ 30ÀÏ ¹æ¼Û¿¡´Â ¾ó¸¶ Àü µæ³²ÇÑ »õ½Å¶û ¹è¿ì ÀÌÇÊ¸ð¿Í ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°íÀÇ °¡Ã¢·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â °¡¼ö ´õ¿øÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¾Æºü°¡ µÈ ÀÌÇÊ¸ð¿¡°Ô Èú¸µ½¦ÇÁ È²¼®Á¤ÀÌ ÅÂ¸ùÀÌ ¹«¾ùÀÌ¾ú³Ä´Â Áú¹®¿¡ "Àå¸ð´ÔÀÌ ÅÂ¸ùÀ» ²Ù¼Ì´Ù. ´ë³ª¹«¿¡ ²ÉÀÌ ÇÇ´Â ²ÞÀÌ¿´´Ù°í .ÇÏÀÚ ,ÀÌÈ¿³² (¹«´ç±ÝÆÄ) ÀÌ ´ë³ª¹« ²ÉÀº ¹é³â¿¡ ÇÑ¹øÇÉ´Ù´Â ±ÍÇÑ ²ÉÀÌ´Ù, ¶ó¸ç ÅÂ¸ù¿¡ °üÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌÈ¿³² (¹«´ç±ÝÆÄ ) ¿Í È²¼®Á¤Àº ÀýÄ£Æ¯Áý¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌÇÊ¸ð ´õ¿ø¿¡°Ô Æ¯º°ÇÑ À½½ÄÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç , Æ¯º°ÇÑ Èú¸µÀ» ¼±»çÇß´Ù.
È¸Â÷°¡ Áö³¯¼ö·Ï ÀÌÈ¿³² (¹«´ç±ÝÆÄ) ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÈ¿³²(¹«´ç±ÝÆÄ) ´Â ¿ÃÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿¹¼ú´ë»ó¿¡¼ ÀüÅë¿¹¼úºÎºÐ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿´À¸¸ç , ¹Ì±¹ Ä«³×±âÈ¦°ú ¹Ì±¹ ±¹È¸ÀÇ»ç´ç¿¡¼ ÇÑ±¹ÀüÅë ¾Æ¸®¶û±Â ÄÜ¼Æ®¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç ´ëÁß¿¡ °ü½ÉÀ» ¹Þ°íÀÖ´Ù.
MBC³¶¸¸Å¬·´Àº MC ÀÌÈÖÀç ,Áö»ó·Ä,¼Öºó (¶óºÕ),ÀÌÈ¿³²(¹«´ç±ÝÆÄ),¹è¿ìÈ²¼®Á¤ µîÀÌ °íÁ¤À¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, ¸ÅÁÖ¿ù¿äÀÏ ¹ã12½Ã25ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >