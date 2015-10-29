¾îÄí½ºÆ½ µà¿À 'Á¤Èì¹êµå', °¡À»À» ¿¹°íÇÏ´Â ½Åº¸ ¡®¾È³ç¡¯ ¹ß¸Å

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‘¾Æ¸§´Ù¿ï ¼ö ¾ø´Â ÀÌº°ÀÌÁö¸¸, ±× °úÁ¤ ¼ÓÀÇ ¿ì¸®´Â ¾Æ¸§´Ù¿üÀ» Å×´Ï±î. ¿ôÀ¸¸ç º¸³» ÁÙ°Ô. ¾È³ç’ÀÌ¶ó´Â Á¤Èì¹êµåÀÇ ¼Ò°³ ¸àÆ®Ã³·³ ¾µ¾µÇÏ°í ¾Æ·ÃÇÑ °îÀÌ´Ù. 1Àý ÈÄ ÇÇ¾Æ³ë ½Å½º°¡ µé¾î¿ÀÁö¸¸ ÄÚ·¯½º¸¦ ÇÑ Æ®·¢µµ ³ÖÁö ¾ÊÀ» ¸¸Å ÃÖ´ëÇÑ µÎ »ç¶÷ÀÇ »ç¿îµå·Î ÀÌ¾ß±â¸¦ Àü°³ÇÏ°í ÀÖ±â¿¡ ´Ù¸¥ ÆÄÆ®µéÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÀýÁ¦ÇÏ¿© Ç¥ÇöÇÏ¿´´Ù.
Á¤Èì¹êµå´Â ÀÛ³â EP¾Ù¹ü '¿¬¾ÖÀÇ ±â·Ï'À» ¹ß¸ÅÇÑ ÈÄ MBC '¿ë¿Õ´Ô º¸¿ìÇÏ»ç', SBS ‘»ç¶ûÀÇ ¿Âµµ’, KBS ‘¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇØ’, MBC ‘º¸±×¸¾’, À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ‘È¸»ç¸¦ °üµÎ´Â ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£’, ¿µÈ ‘³ÊÀÇ °áÈ¥½Ä’ µî Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµå´Â ´Ù¾çÇÑ OST¸¦ ºÎ¸£¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù
¶ÇÇÑ, ÀÌ¹ø ½Åº¸¸¦ ¹ß¸ÅÀÌÈÄ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. 10¿ù 9ÀÏ °³ºÀ¿¹Á¤ÀÛÀÎ ‘¼ö»óÇÑ ÀÌ¿ô’ÀÇ OST ‘Äá´ÚÄá´Ú’À» ¹ß¸Å ÁØºñÁßÀÌ¸ç, °Ü¿ï Á¤Èì¹êµåÀÇ ÄÜ¼Æ® ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁØºñÁß¿¡ ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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