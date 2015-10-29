'µðÁ¦ÀÌºê¶ó´õ', 4³â¸¸¿¡ ÄÄ¹é 4ÀÏ '2019 party people RART5' ¹ß¸Å

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³²¼º µà¿À °¡¼ö 'µðÁ¦ÀÌºê¶ó´õ (DJ BROTHER)'ÀÇ ¾Ù¹ü '2019 DJºê¶ó´õ party people RART5'°¡ 10¿ù 4ÀÏÀ» ±âÁ¡À¸·Î ÇØ¿Ü ¹× ±¹³» À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡ ¿ÀÇÂµÈ´Ù.
DJºê¶ó´õ´Â ¼Ò³à½Ã´ë È¿¿¬ DJ hyo¿Í ÇØ¿Ü °ø¿¬ µî ÇÔ²² È°µ¿ÇÑ °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â DJ Dirty (dj³²»ó¹é), WORLD DJ FESTIVAL Âü¿© µî ¼ö¸¹Àº °ø¿¬ È°µ¿À» ÆîÄ£ DJ RAP G (°íÁöÈÆ) 2¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ÆÀÀÌ´Ù.
2011³â Çý¼ºÃ³·³ ³ªÅ¸³ DJºê¶ó´õ´Â Å¬·´ À½¾Ç¿¡¼ºÎÅÍ EDM HIPHOP TRAP ¹Ù¿î½º µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿¡¼ Å« ÀÎ±â¸¦ ´©·ÈÀ¸¸ç, ±¹³»´Â ¹°·Ð ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ÀÎÁ¤¹Þ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î¼ ÇØ¿Ü À½¿ø »çÀÌÆ® ÀÎ±â¼øÀ§ »óÀ§±Çµµ °è¼Ó À¯ÁöÇÏ±âµµ Çß´Ù
DJºê¶ó´õ´Â ±×µ¿¾È '2011 DJºê¶ó´õ club tour (korea-china) (RART1), 2012 DJºê¶ó´õ party people (RART2), 2014 DJºê¶ó´õ party people (RART3), 2015 DJºê¶ó´õ party people (RART4), 2015-2019 DJ BROTHER TURBO CONCERT korea-china, WORLD DJ FESTIVAL CONCERT' µî Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ¾ú´Ù.
¿À·£ Ä§¹¬À» ±ú°í µ¹¾Æ¿Â DJ BROTHER°¡ ¹ß¸ÅÇÑ 2019³â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü '2019 DJºê¶ó´õ party people RART5'´Â ¿À·£ ±â°£ µ¿¾È ±â´Ù·Á¿Â ÆÒµé¿¡°Ô ÁÖ´Â ³²´Ù¸¥ ¼±¹°ÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü '2019 DJºê¶ó´õ party people RART5'´Â °³±×¸Ç ±è°æÁø ±×¸®°í Àü°îÀÇ ÀÛ»ç ÀÛ°î Æí°îÀ» ¾ÆÆ¼½ºÆ® »ç¿ì½ºÇÏÀÌ(TSY MEDIA ¼Ò¼Ó)°¡ ALL Producing ±îÁö Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
¼Ò¼Ó»ç TSY MEDIA´Â "ÇØ¿Ü¿¡ ¸È¹ö¸¥ ¹Ù¿î½º°¡ ÀÖ´Ù¸é ±¹³»¿¡´Â Â§Â¥¶ó ¹Ù¿î½º°¡ ÀÖ´Ù."¶ó¸ç "DJ BROTHER ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ±â´ë°¨ÀÌ ¾ÆÁÖ Å©´Ù."°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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